Алексей Логвиненко вместе с жителями города заложил «Аллею отцов» в Ростове

На «Аллее отцов» посадили 25 лип. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Накануне Дня отца Ростов присоединился к областному Дню древонасаждений. И в преддверии праздника в микрорайоне Левенцовском была заложена «Аллея отцов».

Для посадки использовались трех-четырехлетние саженцы липы. Всех участников мероприятия обеспечили посадочными материалами, а также необходимым инвентарем: перчатками, лопатами и лейками.

ПРИШЛИ ЦЕЛЫМИ СЕМЬЯМИ

В ранний субботний день на проспект Маршала Жукова, 23 – 25, пришли представители советов отцов из всех районов города вместе со своими семьями, а также жители близлежащих домов.

Все они дружно и слажено сажали свое семейное дерево. Сыновья помогали своим отцам, брали лопаты и как взрослые закапывали саженцы липы. Маленькие сестренки и мамы тоже не остались в стороне. Их задача была полить дерево. А после довольные своей работой семьи делали фото на память - каждый у своей липы.

В закладке «Аллее отцов» принял участие и глава администрации города Алексей Логвиненко.

- В микрорайоне Левенцовском накануне Дня отца мы заложили «Аллею отцов», - отметил Алексей Валентинович. - Напомню, что в этом году в городе сформированы районные и городской советы отцов. В них вошли 115 человек. По инициативе советов отцов уже начали проводить различные городские мероприятия. В целом сегодня в традиционной осенней акции по озеленению города принимают участие более четырех тысяч жителей. Хочу поблагодарить всех неравнодушных ростовчан за активное участие в мероприятии, за вклад в озеленение нашего города.

ОБЪЕДИНЯЕТ ОТЦОВ И ДЕТЕЙ

Заложили свою липу на Левенцовке и семья Горшеневых. Глава семейства Владимир является председателем совета отцов Советского района. Сажать дерево ростовчанин пришел вместе с младшим сыном. И считает, что липа — правильный выбор для высадки.

- Это хороший медонос, а липовый мед особенно ценится, - подметил Владимир Горшенев. - Мне нравятся все деревья, главное, чтобы город был зеленым. Кстати, посадка деревьев помогает сплотиться отцам и сыновьям.

А вот Николай Лисник, председатель совета отцов Ленинского района, имеет большой опыт в посадке деревьев. По словам Николая, ему приходилось сажать и березы, и орехи. А еще у его семьи есть собственный дуб.

- Я сажал сегодня липу со своим средним сыном. Хоть уже много чего сажали, но каждый раз делаем это с большим удовольствием, - делится Николай. - Потому что дерево - символ жизни и семьи. Особенно это важно в преддверии Дня отца. Очень хорошо, что администрация устраивает такие праздники.

БОЛЕЕ 17 ТЫСЯЧ САЖЕНЦЕВ ЗА ОСЕНЬ

О том, что День древонасаждения необходим городу, считает и председатель совета отцов Донской реальной гимназии №6 2 Гаджи Магомедов. Мужчина тоже посадил немало деревьев на участке около своего дома. Говорит, что в его дворе давно растут груши, яблоки и черешня.

- Чем больше деревьев, тем лучше. Ведь без зеленых насаждений любой город рискует превратиться в пустыню, - заметил Гаджи. - Ростов – южный город. Деревья в летний зной создают спасительную тень. Это и легкие мегаполиса, они вырабатывают кислород. Липы высадили, как раз, там, где не было деревьев. Теперь они есть, и они будут приносить пользу людям.

День древонасаждения проходит и в других районах города. Более 2,5 тысячи деревьев и 2,9 тысячи кустарников украсят городские парки, пешеходные зоны и скверы. Более 300 лиственных и хвойных деревьев появятся на территории 84 школ и детских садов. Новые деревья и кустарники посадят и в зоопарке.

Всего за осень планируется высадить по городу более 17 тысяч саженцев деревьев.