Донским инноваторам помогут найти инвесторов для своих проектов и получить первое финансирование

Фото: АНО "ФИРОН"

Региональный оператор фонда «Сколково» в Ростовской области – АНО «ФИРОН» запускает масштабный проект «Региональный инновационный акселератор». Участники проекта – инноваторы из Ростовской области. В течение 4 месяцев они будут учиться управлению своими проектами и получат экспертную оценку своих идей. А в финале авторы 10 лучших проектов выступят перед частными инвесторами и представителями венчурных фондов в самом большом коворкинге Юга России.

«Региональный инновационный акселератор» реализуется при поддержке АНО «Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области», благодаря чему у 80 инноваторов Дона есть возможность пройти бесплатное обучение управлению инновационными проектами и работать с лучшими наставниками и трекерами сферы инноваций.

Фото: АНО "ФИРОН"

Организатор акселератора, АНО «ФИРОН», имеет за плечами многолетний успешный опыт работы со стартапами: запуск более 1000 стартапов с 2016 года, более 160 млн. рублей, привлеченных в донские инновационные проекты, статус единственного регионального оператора фонда «Сколково» на юге страны.

- Региональный инновационный акселератор дает возможность жителям региона, у которых есть инновационный проект или идея - проработать их в плане коммерциализации продукта. Это прекрасная и редкая возможность взаимодействия с опытными наставниками и трекерами, получение профессиональной экспертизы, а для авторов лучших идей - выступление на инвестиционной сессии и реальный шанс найти финансирование для своего проекта и его дальнейшего масштабирования, - отметила директор АНО «ФИРОН» Инна Шенгоф.

Фото: АНО "ФИРОН"

Стать участниками акселератора могут донские студенты, молодые учёные, аспиранты, сотрудники и руководители наукоёмких предприятий Ростовской области, планирующие развивать свой бизнес в сфере инноваций.

Прием заявок на участие в проекте открыт до 20 ноября по ссылке https://bit.ly/3CaA3XW. Подробности проекта «Региональный инновационный акселератор» можно узнать на официальном сайте https://firon.org/regionalniyia/.