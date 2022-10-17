Минаев Евгений Семенович: «Успех лечения зависит от достижений медицины и способности доктора эти достижения применить у конкретного пациента»

Фото: МЦ «Ревиталь»

Минаев Евгений Семенович - врач-офтальмолог медицинского центра «Ревиталь». Доктор проводит комплексную диагностику органов зрения, выполняет амбулаторные операции по удалению халязиона, птеригиума, факоэмульсификации катаракты, лазерной дисцизии вторичной катаракты. Профессиональный стаж – 20 лет.

Евгений Семенович окончил лечебный факультет Ростовского Государственного Медицинского Университета в 1995 году. Интернатуру по офтальмологии прошел в 1996 году на базе кафедры Глазных Болезней РГМУ. В его активе курсы по лазерной хирургии сетчатки и по факоэмульсификации катаракты.

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

В рамках проекта «Клиника года – 2022» Евгений Семенович ответил на несколько вопросов.

Евгений Семенович, что для Вас медицина?

- Знание, что в жизни я занимаюсь нужным и серьезным делом.

Почему Вы стали врачом?

- Мне нравится помогать людям. В офтальмологии много физики, а ею я интересовался еще со школы.

Что самое интересное в Вашей работе?

- Увлекает, когда получается сработать на опережение болезни - увидеть самое начало патологии, которая себя внешне не проявила, и предотвратить серьезные последствия. К примеру, если удается найти в ходе рутинного осмотра разрыв сетчатки на далекой периферии и провести профилактику отслойки.

Самый запоминающийся случай в Вашей практике?

- У пациента катаракта сопровождалась длительной глаукомой. Из-за этого глаз считался неперспективным для хирургии. Но, как оказалось, после проведения замены хрусталика острота зрения вернулась на 50%.

На Ваш взгляд, от чего зависит успех лечения?

- От достижений медицины и способности доктора эти достижения применить у конкретного пациента.

Кто Ваш пациент?

- Мой пациент - это морально зрелый человек независимо от возраста, не капризный, исполнительный, способный потерпеть где надо и порадоваться, когда все получилось.

Самый частый вопрос от пациентов?

- Доктор, когда это пройдет?

Ваши увлечения?

- Я занимаюсь радиолюбительством, конструированием оптических и фотографических приборов.

Назовите любимые произведения в литературе/кино/музыке.

- Очень люблю «В августе 44-го». Как книгу, так и фильм. Из музыки могу назвать сонату номер 14 Бетховена, токатту ре-минор Баха, а также песни Высоцкого и Лепса.

Ваши планы на будущее

- Буду повышать квалификацию в офтальмохирургии и шлифовать навыки.

Ваше любимое утверждение

- Развивайтесь! Это всех бесит.

Как записаться на прием к доктору:

По тел. 8 (863) 320-79-75, 8 (863) 320-84-81.

http://revitaldon.ru/site/minaev-evgenij-semenovich.html