Огонь виден далеко вокруг. Фото: читатель "КП-Ростов-на-Дону"

В Краснодарском крае в Ейске 17 октября военный самолет СУ-34 упал во дворе многоэтажного дома. Ростовчанин, который в этот момент находился в кубанском городе, стал свидетелем крушения судна. Очевидец рассказал «КП-Ростов-на-Дону», что увидел на месте ЧП.

"ЭТОТ САМОЛЕТ ШЕЛ ПРЯМО НА ДОМ"

- Я как раз закончил свои дела и сел в машину. Еду и вижу, как совсем низко летит самолет. Еще подумал, что это странно. Потому что для взлета это слишком высоко, а во время посадки он должен смотреть в другую сторону, на военный аэродром, который рядом с Ейском. А этот самолет шел прямо на дом. Думаю, ну ладно, им там виднее. А потом я услышал грохот. Я как раз повернул на улицу Красную и увидел, как вспыхнул огонь, повалил дым, - рассказывает Дмитрий.

Следом послышались хлопки, похожие на звук салюта.

"МОЛЮСЬ, ЧТОБЫ ОНА БЫЛА ЖИВА"

Со слов ростовчанина, это судно летело чересчур тихо.

- Тут же часто полеты учебные бывают, и обычно звуки другие, - поясняет Дмитрий.

Он добавил, что дом, рядом с которым упал самолет, считается в Ейске одним из лучших.

- Там раньше в подъездах был сквозной вход-выход. А потом жильцы заварили одну из дверей. Мне кажется, это могло усугубить ситуацию при эвакуации, - добавил он.

Еще одна ростовчанка Алена когда-то жила в Ейске. В том доме, который пострадал от падения самолета, ее тетя сдавала квартиру.

- Мне мои девчонки, которые живут в Ейске, пишут, что весь район оцеплен. До тети дозвониться не могу. Молюсь, чтобы она была жива и здорова, - сказала Алена корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

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