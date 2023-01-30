«Зачебурашим по самые апельсины»: Как в Ростове монетизируют новую волну любви к советскому мультяшке

Ростовские продавцы просто помешались на Чебурашке. Фото: Яна АСТАХОВА

Не прошло и месяца после нашумевшей премьеры фильма «Чебурашка», как ростовские умельцы продать любую безделушку по выгодной цене сразу придумали для себя новый бизнес. Они стали продавать все, что связано с ушастым главным героем. Мы заглянули на Интернет-доски с объявлениями, чтобы узнать, что почем.

БЕЗ ЛАПКИ, ГЛАЗ И РТА, НО ЗАТО С КЛЮЧИКОМ И ЗАВОДИТСЯ

Самым дорогим из всех товаров оказался заводской Чебурашка времен СССР. Продавец уверяет, игрушка - редкая даже для того времени. А раз ее сегодня днем с огнем не сыщешь, цена на мультяшного героя соответствующая – 20 тысяч рублей.

За ценник в чью-то месячную зарплату вы получите не просто игрушку, а заводную со специальным ключиком.

- По состоянию Чебурашка, к сожалению, сохранился без левой лапки, глазок и ротика, - честно признается продавец. - Зато игрушка до сих пор прекрасно заводится. Хоть чуточку и притормаживает. Но если смазать маслом или немного потрясти, то снова прекрасно заработает.

Продают не только игрушки, но и шевроны, духи и костюмы. Фото: Андрей АБРАМОВ

ЧЕБУРАШКА С РЕСНИЦАМИ

Рукодельницы тоже вступили в денежную битву за Чебурашку. Мастерицы стали вязать и шить неизвестного науке зверя. Одна ростовчанка предлагает 28-сантиметрового пушистика почти за три тысячи рублей. Мордочка игрушки сделана из специальной полимерной пасты, а лицо женщина нарисовала акриловыми красками. Чтобы мордочка Чебурашки держалась долго и не смывалась, рукодельница закрепила свои художества особым лаком. Тело же она сшила из эко-меха. После чего набила все синтепоном и связала разноцветный шарф. А чтобы купили игрушку наверняка, наклеила лопоухому зверю роскошные ресницы.

Другая ростовчанка просто связала Чебурашку из детской пряжи, которая не вызывает никаких раздражений.

- На одного чебурашку уходит около четырех дней. Еще в подарок к игрушке свяжу небольшой апельсин, - говорит мастерица.

Если все же терпения ждать диковинного зверя нет, еще одна королева спиц и крючков обещает связать вам этого популярного большеухого малыша за 32 часа или даже за день.

Ростовые куклы тоже следуют трендам. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«ЗАЧЕБУРАШИМ ПО САМЫЕ АПЕЛЬСИНЫ»

Продают даже маскарадные костюмы и ростовые куклы в виде Чебурашки. Но это так – для развлечения. Донским модникам стали предлагать свитшоты, худи и футболки с принтом этого ушастого несмышленыша. И просят за футболку семь тысяч рублей. У некоторых продавцов даже закончился товар, и они открыли бронь.

- Как никак хит продаж сейчас, - радостно говорит продавец.

Кроме одежды продают еще значки и шевроны на липучках по 300 рублей.

- Чебурашку могу сделать любого размера. Шеврон и нашивку выбирайте сами. Опыт в этом у меня многолетний, - хвастается девушка, - Если хотите с надписью, могу предложить «Зачебурашим по самые апельсины».

Но самым необычным товаром, ассоциируемым с нашумевшим фильмом, стал парфюм. Мужчина продает одеколон времен СССР «Чебурашка» марки «Новая заря» всего за тысячу рублей.

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