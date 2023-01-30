Ростовчанин пытался сдать экзамены на права с помощью самодельного подслушивающего устройства

Ростовчанин пришел на экзамены по теории вождения в прослушивающем устройстве Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Житель Ростова, 35-летний Алексей (имя изменено – прим. ред.), стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», сообщает региональная ФСБ. По данным ведомства, подозреваемый пытался сдать теоретическую часть экзаменов на права с помощью спрятанной под рубахой техники.

ТРИЖДЫ ПРОВАЛИЛ ЭКЗАМЕН

Еще пару лет назад Алексея через суд лишили права управлять автомобилем в течение двух лет. Когда срок наказания истек, он трижды пытался сдать экзамены в МРЭО, но все попытки заканчивались неудачей. В частности, у мужчины не получалось запомнить теоретическую часть. При этом получить заветный документ он очень хотел — работа Алексея была связана с перевозками.

Поняв, что своим умом теорию не осилить, ростовчанин отправился за советом в интернет. Как сообщает источник издания в правоохранительных органах региона, на одном из сайтов мужчина прочитал, что можно сдать любой экзамен с помощью радиоустройства с наушниками.

Алексей заказал аппаратуру на одном из популярных китайских сайтов. Когда посылка пришла, покупатель немного переделала устройство под себя.

ПОГОРЕЛ НА МЕЛКОЙ ДЕТАЛИ

В назначенный день Алексей приклеил аппаратуру на грудь, спрятав под рубашку. Вот только он не учел, что провод от наушника все же можно увидеть, если внимательно присмотреться к шее. Как сообщает источник, этот нюанс и стал решающим.

Экзаменаторы заметили проводок, а дальше дело оказалось за малым. Ростовчанина попросили показать, что он прячет под одеждой. К слову, весь процесс попал на камеры наблюдения.

Как сообщили в пресс-службе областной ФСБ, в отношении ростовчанина завели дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Если суд признает вину подозреваемого, он может сесть в тюрьму на срок до четырех лет.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что похожий случай произошел в одном из районов донского края. Местный тракторист, лишенный ранее прав, пришел на теоретическую часть с устройством, которое купил у бывшего полицейского. Правда уловки мужчины быстро вычислили. В его отношении завели дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

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