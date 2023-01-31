«У каждого из нас был тот учитель, за которым мы пошли в профессию» Фото: Кристина Круговых

2023-й год в России объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников. Какие социальные программы разработаны для учителей? Как решаются кадровые вопросы в учебных заведениях? Какие меры помогают повысить статус педагога? Об этом и многом другом в программе «Гость в студии» мы поговорили с первым заместителем министра общего и профессионального образования Ростовской области Сергеем Сергеевичем Анищенковым и председателем Ростовской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Владимиром Геннадьевичем Гайворонским.

- Как отмечается, задача предстоящего Года педагога и наставника – привлечение внимания к профессии учителя и повышение интереса молодежи к педагогике. Расскажите - какие мероприятия запланированы в рамках Года в Ростовской области?

- На 2023 год у нас разработан большой план, включающий более 80 мероприятий. Они направлены непосредственно на повышение статуса, популяризацию профессии педагога. И мы верим, что эти мероприятия вызовут большой интерес среди подрастающего поколения, помогут выявить большое количество талантливых учителей, - рассказал Сергей Анищенков. - В этом году мы отмечаем 200-летие со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. И во всех школах области пройдут масштабные мероприятия, посвященные этой дате.

Первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Сергей Сергеевич Анищенков Фото: Кристина Круговых

- Не останутся в стороне и вузы. Например, в ДГТУ запланирован большой фестиваль «Включай ЭКОлогику», который популяризирует направление школьной науки. РГУПС и РИНХ будут проводить круглые столы, конференции, выставки.

- Общероссийский Профсоюз образования принимает активное участие в проведении Года педагога и наставника, - подключился к разговору Владимир Гайворонский. – Наши мероприятия направлены на поддержку учителей. Мы уверены, что нужно позаботиться о здоровье и культурном развитии педагога. У нас запланировано несколько акций с нашими партнерскими организациями по проведению медобследования. Будет несколько больших культурных мероприятий, которые пройдут в донских театрах. В числе других событий туристский слет, спартакиада работников образования и т.д. На сайте «Комсомольской правды» для популяризации профессии мы будем рассказывать о педагогических династиях.

- Учителям, как и многим другим профессиям, требуются меры поддержки от государства. Какие меры соцподдержки запланированы на этот год?

- Со стороны государства в настоящий момент приняты достаточно серьезные меры по повышению статуса учителя. В законодательство внесены и вносятся изменения, которые призваны облегчить работу педагога. К примеру, из закона «Об образовании» исключена формулировка «образовательная услуга». Мы всего этого ждали. Педагог не оказывает услугу, он проживает жизнь с ребенком, поэтому такие изменения были закономерны, - пояснил Сергей Анищенков. – К региональным мерам поддержки можно отнести компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ. В этом году в Ростовской области начнется реализация программы поддержки молодых специалистов с предоставлением льготной ипотеки.

- А какие социальные программы и проекты для педагогов сейчас реализует Профсоюз?

- У нас реализуются различные программы материальной помощи, - рассказал Владимир Гайворонский. – Она может выделяться членам профсоюза в различных жизненных ситуациях. Мы начали внедрять программу «Профсоюзная семья», в соответствии с которой педагоги могут получать помощь при заключении брака и по случаю рождения ребенка. Также мы стараемся развивать культурную жизнь педагогов, и делаем все для того, чтобы театры приезжали в сельские ДК. Как я уже говорил, у нас реализуется большая программа по оздоровлению и отдыху, в рамках которой мы сотрудничаем с санаториями и негосударственными медицинскими учреждениями.

Председатель Ростовской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Владимир Геннадьевич Гайворонский Фото: Кристина Круговых

- На ваш взгляд, какой он - современный учитель? Отличается ли он от советского педагога?

- Вы знаете, учитель в любом времени – это человек высокой культуры. Его ценности – это любовь к предмету и любовь к детям. Скорость изменений в современной жизни сейчас очень большая, мы все живем в быстром темпе. Это накладывает свой отпечаток и на профессию педагога. Современный учитель умеет быстро перестраиваться, владеет современной техникой и самыми последними педагогическими технологиями. На мой взгляд, современные педагоги стали более адаптированными, но в главном они не изменились. – поделился мнением Сергей Анищенков.

- У нас еще остались представители советской педагогической школы. Я уверен, что их нужно беречь. Это Люди с большой буквы, наставники, учителя, которых мы любим и уважаем. Они достигли самых больших вершин в своей профессии, - отметил Владимир Гайворонский.

- Как сейчас решается кадровый вопрос, и существуют ли проблемы с нехваткой кадров среди педагогов?

- Комплекс мероприятий по популяризации профессии педагога реализуется уже не первый год. И мы видим ее плоды. Со стороны выпускников интерес к обучению в учебных заведениях педагогической направленности очень сильно вырос, даже увеличился конкурс на место по отдельным направлениям при поступлении. Каждый год из их стен выходит более 3000 выпускников. Поэтому происходит своевременная ротация, и к 1 сентября открытых вакансий в школах уже не остается.

- Мы реализуем проект «Пеликанчик», который дает возможность ребятам, интересующимся профессией учителя, провести пробный урок, научиться работать с детьми. Все это повышает интерес к педагогике. Но основной вопрос – это защита социально-экономических прав. И решение кадрового вопроса последует за достойным уровнем зароботной платы. – отметил Владимир Гайворонский.

- От всей души желаем коллегам крепкого здоровья и профессионального вдохновения, чтобы вас всегда сопровождало прекрасное настроение, а те силы, которые вы отдаете своим ученикам, сторицей возвращались к вам, - пожелали гости программы в завершение разговора.