В Калмыкии осудили фермера, который напал с ножом на главу района

В какой-то момент мужчина ударил потерпевшего ножом в грудь. Фото: Иван ВИСЛОВ

Подошло к концу расследование громкого дела, которое прогремело в тихом районе Калмыки. Там на главу администрации муниципалитета с ножом напал житель Элисты. Что довело мужчину до такого решения и чем все закончилось, читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по Республике Калмыкия.

ПРИСТАВИЛ К ГОРЛУ НОЖ

Происшествие случилось, когда новогодние праздники подходили к концу, - 8 января этого года.

Как удалось установить следствию и суду, 36-летний элистинец, «не согласный с принятыми главой администрации Кетченеровского района решениями», прибыл к его дому и начал оскорблять, высказывал в его адрес и в адрес членов его семьи угрозы убийством. В какой-то момент приставил к горлу представителя власти лезвие ножа.

- Подсудимый схватил потерпевшего, своего ровесника, за плечи, отчего у главы остались кровоподтеки. Это экспертиза расценила как насилие, не опасное для здоровья. В итоге он ударил главу ножом в область груди, но травму не нанес, только одежду повредил, - поделились подробностями в калмыцком следкоме.

Как рассказали местные жители, нападавшего волновал земельный вопрос. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Как рассказали журналисту «КП» местные жители, с ножом на главу напал местный фермер, разведенный, у него двое детей. Мужчина был недоволен решениями главы по кадровому вопросу и по вопросу предоставления земельного участка.

По факту нападения на главу было возбуждено уголовное дело по факту применение насилия, не опасного для здоровья, и угрозы применения насилия в отношении представителя власти, за которое взялись в отделе по расследованию особо важных дел в следкоме.

- Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летнему жителю Элисты. Он признан виновным в применении насилия, не опасного для здоровья, и угрозе применения насилия в отношении представителя власти, - подытожили в СК.

Мужчину осудили на два года условно. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком также на два года. Но приговор в законную силу пока еще не вступил.

Еще одна криминальная история случилась в Ростовской области четыре года назад. Тогда злоумышленники вломились в особняк главы одного из районов. Избили мужчину и ограбили — вынесли 157 тысяч рублей наличными и драгоценности.

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