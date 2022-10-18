В Ростове рядом со стадионом «Локомотив» высадили молодые деревья тютины и платаны

Фото:​ пресс-служба «МСК»

В Ростове-на-Дону в День древонасаждения рядом с «Локомотивом» силами застройщика высадили саженцы тютины и платаны.

В районе стадиона на проспекте Стачки появились молодые деревья. В дальнейшем еще несколько саженцев высадят в центре Ростова-на-Дону. Десять шелковиц и три трехметровых платана украсят улицы города.

При озеленении учтено, что деревья платаны не опасны для дорог и тротуаров благодаря компактной корневой системе. Продолжительности жизни этих деревьев достигает до 150 лет. Шелковицу для высадки застройщик выбрал декоративную, ее крона не будет высокой, а ветви склонены вниз, что выглядит привлекательно.

- Мы передали городу качественный посадочный материал - уже достаточно крупные подросшие деревца, которые прекрасно приживутся и будут радовать ростовчан многие годы, - поделились в пресс-службе застройщика.

Отметим, что «Московская Строительная Компания» регулярно принимает активное участие в социальных инициативах. Компания не остается в стороне при сборе гуманитарной помощи, адресной поддержки, а также в озеленении общественного пространства.