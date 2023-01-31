Роды в подвале: молодой папа дрожал и рыдал вместе с женой, прячась от пуль в Мариуполе

Вынужденным переселенцам приходилось прятаться в подвалах. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Вот уже почти год в Свято-Иверском женском монастыре действует пункт временного размещения для беженок. Одни живут здесь постоянно, другие приезжают отдохнуть от переживаний, третьи останавливаются на ночлег по пути в другие города…

РОДЫ В ПОДВАЛЕ

- Когда бежала прятаться в подвал, осколками посекло руку, - говорит Галина Фотина о своих шрамах - от ладони и выше.

Женщина приехала в наш город из Мариуполя, где трудилась машинистом башенного крана на металлургическом комбинате имени Ильича. Жила одна: муж умер, а взрослый сын уехал в другую страну.

Когда началась специальная военная операция, завод остановился. Люди прятались сначала по домам, а потом по подвалам.

- В нашем убежище народу было битком. Мы всех пускали – никому не отказывали. Запасы еды заканчивались, магазины были разорены. За водой бегали к речке, рискуя погибнуть от снайперской пули, - вспоминает жительница Мариуполя.

Галина Фотина трудилась машинистом башенного крана. Фото: Мария ГИЧЕНКО

Злость придавала Галине смелости. Завидев украинских военных, она подходила к ним и говорила, что в подвале сидят маленькие дети и беременная женщина! Просила дать людям возможность спастись… Все было бесполезно.

Во время одного из обстрелов осколки изрешетили Галине руку, которой она закрывала дверь в подвал. Пришлось терпеть 10 дней, прежде чем удалось добраться до больницы. Там раны прочистили и зашили.

А однажды случилось то, чего внутренне опасались все обитатели подвала: у беременной женщины начались схватки… Благо, среди соседей оказалась медсестра. Она принимала роды в свете разожженного наспех костра.

- Мальчик появился на свет здоровым. Молодой папа весь дрожал и плакал вместе с женой. Спустя неделю маму с новорожденным на бронетранспортере эвакуировали в ДНР, - рассказала Галина.

Сейчас жительница Мариуполя живет в Ростове, в церковном ПВР. В ее собственном доме нет окон и пробита стена. Его ремонтируют. Кроме того, ей нужно решить проблемный вопрос с документами. После этого женщина вернется к себе.

"ИРА, ВЫБЕГАЙ, ГОРИМ!"

Ирина Богдановна Доскач тоже родом из Мариуполя. Пожилая женщина 33 года проработала учителем математики, но из-за инсульта ушла из школы до пенсии. 11 марта в дом, где она жила, попал снаряд. Ирина Богдановна услышала звон стекла и крики соседки с улицы: «Ира, выбегай, горим!».

Схватив сумку с документами, она помчалась к выходу. Пятиэтажка сгорела на ее глазах. Сначала женщину приютили жильцы соседнего дома, а когда от взрывной волны в квартирах вылетели окна, всем пришлось спрятаться в подвале.

- Мы находились недалеко от «Азовстали», где засели нацисты. Три дня мучились от жажды, потом начали совершать вылазки на хлебозавод - к колонке с водой. Когда загорелся подвал, пришлось выбираться наружу, - вспоминает Ирина Богдановна.

Люди каким-то чудом пережили холодную мартовскую ночь. Потом начали разбредаться в поисках нового убежища. Но Ирина Богдановна вскоре отстала от группы из-за сильной боли в тазобедренном суставе.

- Когда не смогла идти, опустилась на землю и поползла.

Пожилая женщина мысленно прощалась с жизнью, когда неожиданно возле нее затормозила машина.

- Я подняла глаза и увидела покореженную развалюху с буквой «Z». Водитель помог мне забраться внутрь и с бешеной скоростью помчался дальше. Он довез меня до поселка на берегу моря, где проходила эвакуация.

Позже Ирину Богдановну отвезли в Донецк, в лагерь для беженцев, устроенный в одной из школ.

- Мой телефон сгорел, и я не знала, как позвонить родственникам. К счастью, в лагере встретила своего бывшего ученика, который помог мне связаться с племянницей в Краснодаре. Один из волонтеров отвез меня к ней, - рассказала жительница Мариуполя.

Какое-то время Ирина Богдановна ютилась у родственницы, но при первой же возможности вернулась в родной город.

- От моего дома осталась одна «коробка». Изнутри он весь выгорел, скорее всего, его будут сносить, - вздыхает пожилая женщина.

Ирина Богдановна Доскач тоже родом из Мариуполя. Фото: Мария ГИЧЕНКО

Она очень надеется, что в будущем ей предоставят новое жилье взамен разрушенного. А пока обосновалась у знакомой женщины, которая уехала из страны и пустила ее к себе.

"МНЕ ЕЩЕ ПОВЕЗЛО"

– Но мне еще повезло – я осталась жива. А у моей двоюродной сестры на глазах снарядом убило мужа. Она спряталась во время обстрела, а потом не смогла найти его тело и похоронить, - вздыхает пожилая женщина.

Когда сотрудники местного Центра социального обслуживания предложили своим подопечным – инвалидам и одиноким пенсионерам – отправиться в Дом ветеранов войны и труда № 1 в Санкт-Петербурге, Ирина Богдановна с радостью дала согласие. Ей нужно было восстановить душевное равновесие и поправить здоровье.

- У многих людей в домах холодно, нет окон, отопления. Вот и было решено эвакуировать их в северную столицу на несколько месяцев, чтобы они смогли перезимовать в человеческих условиях, - пояснила соцработник Светлана Ясиненко.

На автобусе пожилые люди приехали в Ростов, чтобы затем поездом отправиться в Санкт-Петербург. В церковном ПВР их накормили и разместили на ночлег. А утром они продолжили путь.

ЗАМЕРЗЛА ПРЯМО В КВАРТИРЕ

Марина Павловна Доценко приехала в монастырь на несколько дней. Помолиться, успокоиться, привести в порядок мысли. Товаровед по профессии в 90-е годы уехала из Мариуполя работать сиделкой в Грецию. Вернулась 17 февраля, а спустя неделю, в городе начались боевые действия.

Марина Павловна Доценко приехала в монастырь на несколько дней. Фото: Мария ГИЧЕНКО

- В домах пропали газ, свет, вода. Связи не было, - вспоминает Марина Павловна. - Мы с соседями прятались в подвале. Готовили еду на кострах из продуктов, что остались у каждого из нас. Но спуститься в подвал могли не все. В нашем доме была пожилая лежачая женщина. Раньше за ней ухаживала невестка, но из-за обстрелов, она не могла пробраться к больной свекрови. Я навещала бабушку при любой возможности. Поднималась к ней в квартиру: кормила, поила, укутывала в одеяла… Но самую морозную ночь, когда температура воздуха упала до минус пятнадцати градусов, тетя Аня не пережила.

13 марта азовцы* выгнали всех нас из подвала, мол, они будут обороняться в нашем доме. Мы разбежались по другим убежищам… А в конце апреля наступило долгожданное затишье. На Пасху открылась церковь. Люди пришли в храм. Обнимались, плакали, молились. И благодарили Бога за то, что остались в живых.

ОДНА В НЕСКУЧНОМ

С начала вынужденной эвакуации 85-летняя Зинаида Ивановна отказалась покидать родное село Нескучное в Волновахском районе ДНР. Пока все жители спешно разъезжались, она, как ни в чем не бывало, продолжала ухаживать за огородом и своими любимыми козочками. Так прошло восемь месяцев, пока во двор к пожилой женщине не пришли солдаты. Они очень удивились, увидев бабушку Зину, ведь кроме нее в селе не осталось ни одного жителя. Вот только Зинаида Ивановна об этом даже не догадывалась…

85-летняя Зинаида Ивановна отказалась покидать родное село Нескучное в Волновахском районе ДНР. Фото: телеграм-канал МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону.

Военные отвезли бабушку сначала в Донецк, а потом - в Ростов, в церковный пункт временного размещения для беженцев. Здесь она отдохнула и набралась сил. Позже за ней приехал муж внучки и увез в Москву, где ее давно ждала дочь и другие родственники.

Кстати, своих козочек бабушка Зина оставила военным.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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Обратиться за помощью можно по номеру горячей линии православной службы «МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону»: 8-800-775-81-30.