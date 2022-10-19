Преснякова Ирина Валерьевна: «Легких пациентов не бывает – над каждым всегда проводишь мозговой штурм»

Фото: «Клиника Эксперт Ростов»
Преснякова Ирина Валерьевна - главный врач, врач-эндокринолог «Клиники Эксперт Ростов», врач высшей категории. Занимается лечением гипотиреоза, хронического аутоиммунного тиреоидита, остеопороза, сахарного и несахарного диабета, нарушений эректильной функции и других заболеваний эндокринной системы. Стаж работы – 26 лет.
Ирина Валерьевна, почему Вы стали врачом?
- О профессии врача я задумалась еще в детстве. Сначала, конечно, это была безликая мечта, потом оказание первой медицинской помощи при разбитых коленках, ссадинах и порезах у друзей, и только после десятилетий пришел осознанный выбор.
Чего удалось достичь за время работы?
- Удалось достичь стабильного чувства удовлетворения за множественные продленные жизни.
Бывают ли «сложные» пациенты?
- Мое личное убеждение - не бывает легких пациентов. Над каждым всегда проводишь мозговой штурм.
Самый запоминающийся случай в практике
- Одни из самых ярких – это лечение эндокринных форм бесплодия, когда видишь вначале УЗ изображение наступившей беременности, а через определенный срок тебе показывают фото нового человека!
Как предпочитаете отдыхать?
- Люблю только активный отдых, обязательно у воды, с возможностью погружения в исторические пласты того места, где отдыхаю.
Любимый вид спорта?
- Плавание позволяет поддерживать физическую форму, шахматы тренируют мозг, терпение и логику.
Следите ли за своим рационом, и какие блюда предпочитаете?
- Питание должно быть полноценным по составу белков, жиров и углеводов, и приносить удовольствие от процесса приема пищи. Любимое блюдо у меня семга на углях в сливочном соусе со спаржей. Обожаю авторские десерты.
Какие любите книги, фильмы, музыку?
- Из книг могу отметить «Выбор» Эдит Эва Эгер, «Подсознание может все!» Джона Кехо. Смотреть люблю «Остров проклятых» Мартина Скорсезе, «Касабланку» Майкла Кертиса, «Матч-пойнт» Вуди Аллена. Музыку предпочитаю классическую – Бетховена, Моцарта, Чайковского. И немного слушаю Эрика Клептона. А еще очень люблю спектакль «Юнона и Авось» Марка Захарова.
Что Вы посоветуете пациентам – как можно сохранить свое здоровье?
- Во-первых, всегда находить повод для радости. Также очень важно при любой возможности двигаться. Конечно, проходить плановое обследование. Всегда помнить, что профилактировать легче, чем лечить. А при необходимости медицинской помощи - найти своего доктора.
Планы на будущее
- Увидеть мир на Земле! Постоянно повышать свой профессиональный уровень знаний на всевозможных образовательных мероприятиях.
Ваши любимые утверждения:
- Мне нравится изречение Конфуция: «На самом деле, жизнь проста, но мы настойчиво ее усложняем». А еще – «Не стесняйтесь быть людьми!»
Как записаться на прием к доктору:
По телефонам: 8 (863) 333-03-93; 8-918-564-93-26
https://rnd.mrtexpert.ru/doctors/413199
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