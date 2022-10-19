Преснякова Ирина Валерьевна: «Легких пациентов не бывает – над каждым всегда проводишь мозговой штурм»

Фото: «Клиника Эксперт Ростов»

Преснякова Ирина Валерьевна - главный врач, врач-эндокринолог «Клиники Эксперт Ростов», врач высшей категории. Занимается лечением гипотиреоза, хронического аутоиммунного тиреоидита, остеопороза, сахарного и несахарного диабета, нарушений эректильной функции и других заболеваний эндокринной системы. Стаж работы – 26 лет.

Ирина Валерьевна, почему Вы стали врачом?

- О профессии врача я задумалась еще в детстве. Сначала, конечно, это была безликая мечта, потом оказание первой медицинской помощи при разбитых коленках, ссадинах и порезах у друзей, и только после десятилетий пришел осознанный выбор.

Чего удалось достичь за время работы?

- Удалось достичь стабильного чувства удовлетворения за множественные продленные жизни.

Бывают ли «сложные» пациенты?

- Мое личное убеждение - не бывает легких пациентов. Над каждым всегда проводишь мозговой штурм.

Самый запоминающийся случай в практике

- Одни из самых ярких – это лечение эндокринных форм бесплодия, когда видишь вначале УЗ изображение наступившей беременности, а через определенный срок тебе показывают фото нового человека!

Как предпочитаете отдыхать?

- Люблю только активный отдых, обязательно у воды, с возможностью погружения в исторические пласты того места, где отдыхаю.

Любимый вид спорта?

- Плавание позволяет поддерживать физическую форму, шахматы тренируют мозг, терпение и логику.

Следите ли за своим рационом, и какие блюда предпочитаете?

- Питание должно быть полноценным по составу белков, жиров и углеводов, и приносить удовольствие от процесса приема пищи. Любимое блюдо у меня семга на углях в сливочном соусе со спаржей. Обожаю авторские десерты.

Какие любите книги, фильмы, музыку?

- Из книг могу отметить «Выбор» Эдит Эва Эгер, «Подсознание может все!» Джона Кехо. Смотреть люблю «Остров проклятых» Мартина Скорсезе, «Касабланку» Майкла Кертиса, «Матч-пойнт» Вуди Аллена. Музыку предпочитаю классическую – Бетховена, Моцарта, Чайковского. И немного слушаю Эрика Клептона. А еще очень люблю спектакль «Юнона и Авось» Марка Захарова.

Что Вы посоветуете пациентам – как можно сохранить свое здоровье?

- Во-первых, всегда находить повод для радости. Также очень важно при любой возможности двигаться. Конечно, проходить плановое обследование. Всегда помнить, что профилактировать легче, чем лечить. А при необходимости медицинской помощи - найти своего доктора.

Планы на будущее

- Увидеть мир на Земле! Постоянно повышать свой профессиональный уровень знаний на всевозможных образовательных мероприятиях.

Ваши любимые утверждения:

- Мне нравится изречение Конфуция: «На самом деле, жизнь проста, но мы настойчиво ее усложняем». А еще – «Не стесняйтесь быть людьми!»

Как записаться на прием к доктору:

По телефонам: 8 (863) 333-03-93; 8-918-564-93-26

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