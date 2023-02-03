Чем помимо учебы занимаются студенты в донских вузах

Фото: Южный университет (ИУБИП)

Студенчество — это не только учеба, сессии, зачеты и экзамены. Это — самое активное время, когда можно заводить знакомства и заниматься творчеством. Поэтому донские университеты предлагают своим студентам в стенах вуза не только осваивать профессию, но раскрыть свои таланты в других направлениях. Для этого в институтах работают десятки объединений, секций и кружков, где парни и девушки могут проявить себя.

КРЕАТИВНОСТЬ И КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ

В Южном университете (ИУБиП) студенты не только получают новые знания и навыки, но и развивают свои таланты, участвуя во всех университетских активностях. Руководство вуза делает все, чтобы помочь студентам интересно и весело провести свободное время, познакомиться и подружиться не только с одногруппниками, но и с ребятами других курсов и направлений.

В институте управления, бизнеса и права ребята могут вступить в ряды членов Академии активных студентов. Здесь старшекурсники занимаются организацией воспитательной и культурно-просветительской работы. Как говорят сами студенты, Академия для них как маленькая семья, где они развивают свою креативность, коммуникабельность и творческие способности. Учатся театральному, танцевальному и вокальному мастерству, а еще могут попробовать себя в сфере медиа или стать наставниками.

Есть в университете и другие способы показать свои таланты ребят. Парни и девушки с большим удовольствием принимают участие в конкурсе «Мистер и Мисс Южного Университета». Сначала участники готовят визитные карточки, где рассказывают о своих интересах и сильных сторонах, а потом демонстрируют свою эрудицию. Парни еще дополнительно соревнуются в спортивном конкурсе.

Фото: Южный университет (ИУБИП)

ПРЕПОДАВАТЕЛИ — В ТЕМЕ

Те, кто любит и умеет петь, могут принять в университетском «Голосе». В конкурсе студенты всех специальностей и курсов не только демонстрируют свои вокальные данные, но и смотрят на мастерство других.

Если спорт и танцы по душе - добро пожаловать на танцевальные баттлы. На таких творческих сражениях молодежь приходит других посмотреть, себя показать и взять на заметку новые техники.

В институте управления, бизнеса и права также развивается киберспорт, который в последнее время пользуется огромной популярностью у молодого поколения. Лучшие киберигроки в дальнейшем могут вступить в университетскую сборную и отстаивать честь альма-матер на межвузовских соревнованиях.

Но не только студенты ИУБиПа могут показывать свои таланты. Так, в День студента преподаватели вуза решили принять участие в шоу талантов «Зачетные преподы». Наставники подготовили творческие номера. Студенты смогли убедиться, что их преподаватели не только профессионалы — они талантливы, артистичны, и чувство юмора им присуще не меньше, чем студентам.

Фото: Южный университет (ИУБИП)

К «СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЕ» ГОТОВЯТСЯ ВЕСЬ ГОД

В стенах Южного федерального университета для студентов организованы более десяти направлений творческих занятий.

Центр культуры и творчества уже многие годы задает высокую планку развитию студенческого творчества. Здесь ребята воплощают свои мечты и идеи, поддерживают друг друга, создают новые проекты и открывают новые горизонты.

Кроме Центра творчества свои объединения есть у каждого факультета. Там студенты занимаются хореографией, вокалом, участвуют в театральных постановках и даже занимаются дизайном костюмов и созданием декораций.

А самым важным и долгожданным событием для всех креативных студентов, конечно, является «Студенческая весна». К ней ребята готовятся целый год. Творческие коллективы готовят свои лучшие номера, чтобы побороться за звание лучшего факультета.

ВОЛОНТЕРЫ, ЭКОАКТИВИСТЫ И СПОРТСМЕНЫ

В ДГТУ помимо занятий в творческих коллективах студенты могут вступить в экологический отряд «ЭкоФорм». Участники ежемесячно проводят акцию по приему макулатуры, поддерживают приюты для животных и проводят зоовыставки. А еще успевают устраивать лекции по сохранению природных ресурсов и, конечно, участвуют в уборке и озеленении территории города.

Найдут чем себя занять в вузе и те, кто всегда в движении. Они могут вступить в спортивный клуб. Спортсмены, показывающие высокие результаты, могут заниматься по индивидуальным учебным планам для успешного совмещения учебы со спортивными состязаниями и сборами.

Ценители хороших шуток могут найти свое призвание в команде университетского КВН. Постоянно выступая, молодые комики оттачивают свои навыки и собирают залы тех, кто оценит современный юмор.

Активности есть и для тех, кто не может оставаться в стороне. Такие студенты с большим удовольствием пополняют ряды университетских волонтеров.