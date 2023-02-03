Ростовчанин продает уникальный похоронный венок за 790 тысяч рублей

Мужчина говорит, что таких венков всего четыре в стране. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чего только не находится в закромах у ростовчан. Еще недавно один любитель старины предлагал дончанам сувенир в виде головы 215 года до нашей эры с острова Атлантиды за 110 миллионов, а другая - купюры со «счастливыми» номерами. А сейчас и могильные атрибуты стали продавать по цене старенького автомобиля с пробегом.

Один ростовчанин продает серебряный венок XIX века за 790 тысяч рублей. Размер мемориального атрибута небольшой – 44 на 57 сантиметров, а весит - чуть меньше килограмма.

«КП – Ростов-на-Дону» решили узнать, что же в нем такого особенного.

ДАРИЛИ ИМПЕРАТОРАМ И ЗНАМЕНИТОСТЯМ

- В те времена на похоронах известных и состоятельных людей использовали венки из серебра. И даже тогда они стоили очень дорого. Поэтому деньги на его отливку собирала общественность, - вводит в курс дела собеседник. - Венок не оставляли на могиле, так как его могли украсть. А после похорон - забирали с собой.

Венок состоит из серебряных лавровых листьев. Мужчина не чистил их, чтобы сохранить первозданный вид. ФОТО: архив героя

Но и дома кладбищенскую вещь люди долго не хранили. Они отдавали его ювелирам на переплавку, а вырученные деньги либо раздавали на благотворительность, либо пускали на дело по увековечиванию памяти усопшего.

Ростовчанин говорит, что сейчас таких венков днем с огнем не сыщешь. Их всего четыре в стране.

- Один - находится в Эрмитаже, второй – в Казанском соборе в Петербурге, третий – в музее в Кремле, а четвертый – у меня, - с гордостью перечисляет он.

СОБИРАЛИ ПО КРУПИЦАМ

Оказалось, что еще 11 лет назад дончанин побывал в Москве на аукционе. Там и приобрел диковинную вещицу за 800 тысяч рублей. Но была одна проблема – венок оказался разобранным на части, а бант, который венчал всю композицию, был практически полностью разбит.

Но мужчина не отчаялся. Он решил проконсультироваться с музейщиками из Москвы и Питера. Тем более в северной столице как раз был аналогичный венок неизвестного мастера, который светлейший князь Георгий Юрьевский возложил к могиле Александра II, а потом он был передан в дар Александровскому историческому обществу.

А бант сделали современные ювелиры. ФОТО: архив героя

Работы с самим венком в виде кольца из лавра было совсем немного. Но с изрешеченным дырами бантом пришлось заморочиться.

- По восстановлению банта мы с сотрудниками музея решили просить помощи у ювелиров, так как восстановить оригинальный было невозможно, даже если сильно бы постарались, - делится автор объявления.

В итоге мастера ювелирных изделий сделали копию того самого банта.

ПОТРАТИЛ ПОЧТИ ДВА МИЛЛИОНА

- В конце концов мы восстановили венок, каким он был еще в XIX веке. Но и денег потратил почти столько же, за сколько я его и купил, - жалуется на растраты любитель истории.

Когда венок приобрел товарный вид, мужчина решил его продать. Он сдал его в один из антикварных магазинов в Москве на Лубянке, запросив 3,5 миллиона.

- За такую цену его, конечно, никто там не купил. Магазин закрылся. И мне пришлось забрать венок в Ростов, - пожимает плечами владелец редкой вещи.

Уже в донской столице мужчина приобрел для своей ценности сейф, так как боялся, что могут обокрасть квартиру. Потом сфотографировал ритуальный венок со всех ракурсов и выложил на продажу в Интернете.

- Сейчас мне понадобились деньги. Вот решил рискнуть и выставить на продажу, правда, по цене ниже той, за которую приобретал. Может, кто и купит, - с надеждой в голосе вздохнул собеседник.

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