В Ростове проверили безопасность на железнодорожном переезде

На СКЖД с 21 октября начался профилактический месячник «Внимание, переезд!» Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове на автомобильном железнодорожном переезде «1217 км» на пересечении улицы Нансена и проезда Театрального сотрудники СКЖД провели мероприятие, нацеленное на обеспечение безопасности. Железнодорожники раздали проезжающим по переезду водителям памятки с перечнем правил дорожного движения, а также провели разъяснительную работу.

Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» выяснила у главного инженера Ростовской дистанции пути Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры Залимхана Джахбарова, какие основные нарушения совершают водители на железнодорожных переездах.

ОПАСНЫЙ ПЕРЕЕЗД

С 21 октября на всей сети железных дорог, в том числе и на СКЖД, начался профилактический месячник «Внимание, переезд!». На железнодорожных переездах с интенсивным движением проводятся внезапные рейды железнодорожников по выявлению нарушителей.

Как отмечает Залимхан Джахбаров, на переезде «1217 км» в Ростове всегда очень большой поток автомобильного транспорта. Благодаря работникам СКЖД здесь в 2022 году удалось избежать порядка 5 ДТП. Железнодорожники ежемесячно проводят разъяснительную работу, направленную на обеспечение безопасности на железнодорожных переездах.

Такие мероприятия включают в себя раздачу памяток и беседы с водителями автотранспортных средств. К участию в акциях СКЖД для исключения случаев нарушения безопасности приглашаются представители регионального управления ГИБДД.

В Ростове на переезде «1217 км» провели мероприятие по обеспечению безопасности. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествия в 2022 году совместно с сотрудниками ГИБДД было организовано 200 рейдов по выявлению нарушений правил дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды.

За девять месяцев текущего года на Северо-Кавказской железной дороге дежурными по переездам было зафиксировано 482 нарушения правил дорожного движения. В отношении 132 водителей приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение водительских прав.

С января по сентябрь 2022 года на переездах произошло 29 дорожно-транспортных происшествий. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было зафиксировано на пять ДТП меньше - 25. В результате этих происшествий 3 человека погибли и 16 получили травмы различной степени тяжести. В прошлом году с января по сентябрь на железнодорожных переездах погибли два человека и 14 пострадали.

- Если же рассматривать происшествия в черте Ростова, то за текущий год допущен всего лишь один случай ДТП, - рассказывает Залимхан Джахбаров. - Таких показателей удалось достичь благодаря работникам Северо-Кавказской железной дороги в части профилактических мероприятий, которые направлены на обеспечение безопасности.

МНОГИЕ БЛАГОДАРИЛИ

По словам специалиста, основным нарушением при пересечении водителями железнодорожного переезда является проезд на запрещающий сигнал.

- Как правило, загорается красный свет семафора, и спешащие водители проезжают по переезду, не обращая внимания на поезд, - пояснил главный инженер. - Если сравнить тормозной путь автомобиля и состава, то у последнего он намного больше. Поезд, движущийся даже с невысокой скоростью, сможет полностью остановиться, если начнет тормозить за тысячу метров.

Чтобы избежать подобных случаев, во время рейда на улице Нансена железнодорожники подходили к машинам, которые выстроились в очередь перед закрытым переездом, и раздавали водителям памятки. Кто-то из них благодарил сотрудников СКЖД, а кто-то даже не открывал окна автомобилей.

Однако все равно остается надежда, что большинство водителей прислушаются к правилам, указанным в памятках, и будут пропускать поезд, когда горит красный.