«Обстановка очень тяжелая»: ростовчанин рассказал, как пережил землетрясения в Турции

В Стамбуле из-за ветра срывает слабо укрепленные конструкции. Фото: предоставлено героем публикации
В Турции в понедельник, шестого февраля, произошло мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной и в юго-восточной части страны. Они достигали магнитуды более семи баллов, сообщает kp.ru. По последним данным, число погибших – 1014 человек.
Разрушены тысячи домов, десятки тысяч людей остались без крыши над головой. Это - не туристические районы. Пока что официальных сообщений о погибших россиянах нет.
«КП-Ростов-на-Дону» поговорила с 31-летним ростовчанином Иваном, который сейчас находится в Турции. (имя изменено – прим.ред.). Он рассказал, что сейчас происходит в стране.
«ПРОСНУЛСЯ ОТ ТОЛЧКА»
- Я живу в европейской части Стамбула. Проснулся рано утром от толчка. Вначале решил, что идут какие-то ремонтные работы. Потом узнал, что это землетрясение, - рассказывает ростовчанин.
А потом на мужчину обрушился шквал звонков.
На улицах Стамбула почти нет людей. Фото: предоставлено героем публикации
«ВСЕ СИДЯТ ДОМА»
Родственники из России и друзья из других городов Турции пытались узнать, все ли в порядке у Ивана.
- Среди прочих со мной связались приятели из Трабзона – города, расположенного в 300 километрах от границы с Грузией, - говорит собеседник. – Они также ощущали толчки, несмотря на то, что находились далеко от эпицентра.
По словам ростовчанина, в самом Стамбуле на улицах сегодня немноголюдно.
- Все сидят дома, стараются по максимуму держать связь с родственниками. А случайные посетители в кафе смотрят новости, ищут информацию о пострадавших, - продолжает мужчина.
ВЕТРОМ СДУВАЕТ КРЫШИ
По словам Ивана, сейчас в Турции тяжелая обстановка.
- Трудно морально. Также очень неблагоприятная погода, - отмечает ростовчанин. – Одним словом, очень сложная обстановка.
Иван говорит, что в Стамбуле и в окрестностях сейчас идут дождь и снег. А ветер такой силы, что слетают крыши.
- Буквально за пару дней до этого землетрясения местное МЧС присылало рассылки, что следует быть аккуратным. Кстати, в Бурсе, в городе, расположенном в 200 километрах от Стамбула, тоже были сильные снегопады, осложняющие видимость на дорогах, - добавил Иван.
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