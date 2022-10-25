Какую стоматологическую помощь жители Ростовской области могут получить бесплатно

ОМС распространяется на хирургическую и ортодонтическую стоматологию.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Территориальном фонде обязательного медицинского страхования региона подробно рассказали, как работает ОМС в сфере стоматологических услуг. Отметим, что лечить зубы на Дону можно в различных медицинских организациях.
Стоматологическая помощь в регионе осуществляется медицинскими организациями, в том числе частной формы собственности, функционирующими в системе ОМС в рамках реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. За пределами области медицинская помощь оказывается гражданам в соответствии с базовой программой обязательного медицинского страхования, в рамках которой также можно получить бесплатную стоматологическую помощь.
БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ
Итак, в рамках ОМС можно получить медицинскую помощь по ряду разделов. Это терапевтическая стоматология. Речь идет о лечении кариеса, пульпита, периодонтита, острых и хронических форм заболеваний слизистой оболочки полости рта.
Обязательное медицинское страхование распространяется и на хирургическую стоматологию. А именно: удаление зуба, лечение гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области.
Детская стоматология также входит в систему ОМС. Так, несовершеннолетним жителям Ростовской области бесплатно лечат кариес, пульпит, пародонтит, проводят обработку слизистой полости рта, снимают налет и отложения с зубов вручную.
Детская стоматология также входит в систему ОМС.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
ОМС распространяется также на следующие виды медицинской помощи: лечение некариозных поражений зубов, воспалительных заболеваний полости рта и челюстно-лицевой области, вправление вывихов и переломов челюстей, удаление постоянных и временных зубов.
Входит в ОМС и ортодонтическое лечение: выявление врожденных патологий и взятие их на диспансерный учет, проведение комплексов миогимнастики, протезирования при врожденных дефектах неба, ортодонтическое лечение аномалий прикуса, съемными ортодонтическими конструкциями, ортодонтическое лечение с расширяющими винтами и аппаратами с винтами для перемещения отдельных зубов и их групп, лечение аппаратами для перемещения зубов в вертикальном и сагиттальном направлении и так далее.
НА ЧТО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ОМС
Не обеспечиваются Территориальной программой ОМС Ростовской области такие виды стоматологической медицинской помощи, как:
- зубопротезирование и подготовка к нему,
- установка имплантов,
- реставрация с использованием внутриканальных штифтов как у взрослых, так и у детей,
- ортодонтическое лечение взрослых пациентов,
- лечение с использованием несъемных ортодонтических конструкций (брекет-системы),
- отбеливание зубов, изготовление и установка виниров и люминиров.
Данные услуги проводятся на платной основе.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ
Все вопросы об обязательном медицинском страховании и получении медицинской помощи по ОМС можно задать по бесплатному номеру контактного центра ТФОМС Ростовской области: +7 (800) 100-98-78 или по номеру «горячей линии» страховой медицинской организации, а также найти ответы на все вопросы можно на сайте регионального фонда.