Какую стоматологическую помощь жители Ростовской области могут получить бесплатно

ОМС распространяется на хирургическую и ортодонтическую стоматологию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Территориальном фонде обязательного медицинского страхования региона подробно рассказали, как работает ОМС в сфере стоматологических услуг. Отметим, что лечить зубы на Дону можно в различных медицинских организациях.

Стоматологическая помощь в регионе осуществляется медицинскими организациями, в том числе частной формы собственности, функционирующими в системе ОМС в рамках реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. За пределами области медицинская помощь оказывается гражданам в соответствии с базовой программой обязательного медицинского страхования, в рамках которой также можно получить бесплатную стоматологическую помощь.

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ

Итак, в рамках ОМС можно получить медицинскую помощь по ряду разделов. Это терапевтическая стоматология. Речь идет о лечении кариеса, пульпита, периодонтита, острых и хронических форм заболеваний слизистой оболочки полости рта.

Обязательное медицинское страхование распространяется и на хирургическую стоматологию. А именно: удаление зуба, лечение гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области.

Детская стоматология также входит в систему ОМС. Так, несовершеннолетним жителям Ростовской области бесплатно лечат кариес, пульпит, пародонтит, проводят обработку слизистой полости рта, снимают налет и отложения с зубов вручную.

Детская стоматология также входит в систему ОМС. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ОМС распространяется также на следующие виды медицинской помощи: лечение некариозных поражений зубов, воспалительных заболеваний полости рта и челюстно-лицевой области, вправление вывихов и переломов челюстей, удаление постоянных и временных зубов.

Входит в ОМС и ортодонтическое лечение: выявление врожденных патологий и взятие их на диспансерный учет, проведение комплексов миогимнастики, протезирования при врожденных дефектах неба, ортодонтическое лечение аномалий прикуса, съемными ортодонтическими конструкциями, ортодонтическое лечение с расширяющими винтами и аппаратами с винтами для перемещения отдельных зубов и их групп, лечение аппаратами для перемещения зубов в вертикальном и сагиттальном направлении и так далее.

НА ЧТО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ОМС

Не обеспечиваются Территориальной программой ОМС Ростовской области такие виды стоматологической медицинской помощи, как:

- зубопротезирование и подготовка к нему,

- установка имплантов,

- реставрация с использованием внутриканальных штифтов как у взрослых, так и у детей,

- ортодонтическое лечение взрослых пациентов,

- лечение с использованием несъемных ортодонтических конструкций (брекет-системы),

- отбеливание зубов, изготовление и установка виниров и люминиров.

Данные услуги проводятся на платной основе.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ

Все вопросы об обязательном медицинском страховании и получении медицинской помощи по ОМС можно задать по бесплатному номеру контактного центра ТФОМС Ростовской области: +7 (800) 100-98-78 или по номеру «горячей линии» страховой медицинской организации, а также найти ответы на все вопросы можно на сайте регионального фонда.