Департамент транспорта в Ростове проверил частоту выхода на линии автобусов западного направления

Вадим Шкабарня лично проконтролировал выход транспорта на линии в вечернее время. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

После критических публикаций в СМИ и в социальных сетях от ростовчан о нехватке транспорта в вечернее время на маршрутах, связывающих центр города с ЗЖМ, Департамент транспорта вечером 25 октября организовал проверочный рейд с участием представителей средств массовой информации и транспортной компании, обслуживающей данное направление, – МУП МТК «Ростовпассажиртранс».

ДОМОЙ – С КОМФОРТОМ

В 18:45 на западном развороте многолюдно. Действительно, большие очереди на популярные маршруты: №№ 16 и 71. Автобусы подходят один за другим, и буквально на глазах, в течение 10 минут, площадь пустеет. Наполняемость салонов в среднем 50-70%.

Директор Департамента транспорта донской столицы Вадим Шкабарня лично заходит в автобусы, следующие по маршрутам № 34, 34а, 16, 71 и спрашивает пассажиров о времени их ожидания транспорта.

- На сегодняшний момент у ростовчан нет особых проблем с пересадками граждан в западном направлении, - пояснил директор Департамента транспорта. – Мы эту проблему решаем. В этом году были приобретены два автобуса марки «Газель», которые ходят в поселок Первомайский. Эта работа будет продолжена.

2. Пассажиры предпочитают добираться домой с комфортом. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

Как оказалось, многие ростовчане, возвращаясь вечером домой, хотят добираться с комфортом - сидя в автобусном кресле, а не стоя. Поэтому зачастую перед пассажирскими автобусами и возникают очереди. Но они быстро исчезают, потому что автобусы с 18:00 ходят довольно часто.

ИНТЕРВАЛ ДВИЖЕНИЯ – НЕ БОЛЬШЕ 5 МИНУТ

Это наблюдение подтвердил заместитель генерального директора МУП МТК «Ростовпассажиртранс» Константин Ляшенко. Данное автотранспортное предприятие обслуживает большинство маршрутов западного направления: маршруты №№ 4, 16, 16а, 71, 6, 6а, 34 и 34а.

- В салонах транспортных средств есть места на накопительных площадках, но пассажиры, которые хотят уехать сидя, ожидают следующего автобуса. Они знают, что только отправится этот автобус, подойдет следующий. Интервал движения – не больше 5 минут, от 3 до 4 минут ежедневно, - пояснил транспортник. - После 20:00 по расписанию остаются дежурные графики, которые осуществляют перевозки до 00:00.

Согласно контрактам, заключенным между муниципальной автотранспортной компанией и Департаментом транспорта, количество транспорта на линии определяется пассажиропотоком. Так, на самом популярном 71 маршруте работает 25 единиц подвижного состава, на 34 и 4 - по 18 на каждом, на маршрутах №№ 6 и 16 – по 12 машин.

По словам представителя перевозчика, в каждой машине стоит камера, которая отслеживает то, что происходит внутри салона. На каждом автобусе также установлены Глонасс-треки, которые отслеживают движение транспорта. И в час-пик автобусы никогда не уйдут с маршрута.

ПРОВЕРКИ СТАНУТ РЕГУЛЯРНЫМИ

Вадим Шкабарня сообщил, что администрация города пристально следит за работой общественного транспорта.

- Департамент занимает активную позицию, связанную с выпуском подвижного состава на линию, - пообещал директор Департамента транспорта. – Проверять будем наиболее многолюдные остановки транспорта: Центральный рынок, Северный микрорайон, Западный микрорайон, Военвед, а также пересечение Ворошиловского с Большой Садовой в центре города.

3. Теперь Департамент транспорта будет регулярно проверять количество транспорта на оживленных маршрутах. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

Теперь транспортники будут регулярно осуществлять подобные проверки выхода автобусов на линии. Только в 2022 году году Департаментом выявлено 23 815 нарушений, связанных с несоблюдением утвержденного расписания движения и необеспечения планового выпуска транспортных средств на линию. По всем выявленным фактам нарушений к перевозчикам применяются меры гражданско-правовой ответственности.

Все замечания и обращения ростовчан рассматриваются, и разрабатываются меры реагирования. Все это - для того, чтобы транспорт в Ростове работал исправно.