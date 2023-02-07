Житель Ростовской области с ножом в спине больше часа ходил по гостям

Потерпевший так и не вспомнил, от кого из товарищей пострадал. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как с помощью полиграфа удавалось доказать невиновность подозреваемого в тяжком преступлении? И можно ли в принципе обмануть полиграф?

Гостем радиостудии «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» стал полиграфолог – специалист отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области, подполковник юстиции Роман Макаренко.

В эфире передачи «Люди в погонах», на частоте 89, 8 FM, мы поговорили с ним о том, как с помощью исследования на «детекторе лжи» на чистую воду выводят даже очень «крепких орешков», пытающихся запутать следствие.

НЕ БЫВАЕТ КРИСТАЛЬНО ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ

- Интересная у вас профессия, Роман Анатольевич – определять, где правда, а где ложь…

- Я бы даже сказал – необычная и специфичная. С древних времен люди хотели отличать ложь от правды. На самом деле не бывает людей, которые искренни на 100%. Да и люди определяют для себя ложь по-разному. Например, недоговаривают что-то, либо искажают информацию. Все рано или поздно в каких-то случаях обманывают.

Согласен, иногда правда может причинить боль. Но, нужно всегда понимать, что маленькая ложь рождает большую.

Гостем студии «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» стал полиграфолог Роман Макаренко. Фото: Кристина Круговых

- Но, чтобы отличать правду от лжи, нужно обладать определенным талантом. Понятно, что - полиграф помогает. Но ведь многое зависит именно от специалиста, который с ним работает. Как вы пришли в эту профессию?

- Это она меня выбрала. С полиграфом я познакомился впервые, устраиваясь на работу в полицию в 2012 году. Все кандидаты при приеме в органы должны проходить такое исследование. И на собеседовании, у руководителя подразделения, куда я шел служить, сложилось четкое представление о том, что я должен работать именно полиграфологом.

Возможно, потому что у меня было два высших образования – по специальностям психология и юриспруденция. Я попал в отдел, занимающийся такими исследованиями. И очень благодарен своей наставнице, которая сумела привить мне любовь к этой профессии, передала основную часть и знаний, и навыков. Это Елена Валентиновна Гориенко. По моему мнению, сегодня она является одним из ведущих полиграфологов нашего региона.

А с 2019 года я стал работать полиграфологом в отделе криминалистики следственного комитета.

ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»

- Раньше исследования на полиграфе не были так распространены, как сейчас...

- Да, когда-то эта тема считалась закрытой. В нашей стране исследования на полиграфе начали развиваться в 1975 году под грифом «секретно» в 30-й лаборатории КГБ СССР. На тот момент была задача научить наших резидентов противостоять проверкам на полиграфе, проводимым западными спецслужбами. А для того, чтобы научить наших разведчиков успешно проходить проверки на полиграфе, в тех странах, куда их направляют, необходимо было сначала понять, как работает прибор и какие методики используются в ходе проведения проверок.

Уже в дальнейшем это направление деятельности попало практически во все силовые ведомства – для качества отбора кандидатов в органы и для помощи в расследовании преступлений. Сегодня полиграф стремительно ворвался и в коммерческие структуры, где так же проводятся проверки персонала. Более того, многие крупные предприятия предпочитают иметь штатного полиграфолога, а не приглашать сторонних специалистов, чтобы не допустить утечку коммерческой тайны.

Появилось и множество телевизионных шоу, где участвуют специалисты-полиграфологи. Но не стоит забывать, что это шоу. А в жизни все немного иначе…

УВИДЕВ ПОЛИГРАФ, СРАЗУ СОЗНАЛСЯ

- Можно сказать, что в жизни все гораздо драматичнее, чем в телешоу?

- По-разному. К примеру, на тестирование пришел мужчина, подозреваемый в тяжком преступлении – в том, что вступил в половую связь с «лицом, не достигшем возраста совершеннолетия». Мужчина утверждал, что невиновен. Однако, войдя в кабинет полиграфолога и посмотрев на датчики и полиграф, он… сразу сознался. Вот такой вот психологический момент. Человек сразу понял, что лучше сказать правду.

- А какая проверка вам особенно запомнилась?

- Предпринимательница заявила о краже из ее дома внушительной суммы – 10 миллионов рублей. Следователи и оперативники сразу стали отрабатывать всех, кто имел доступ в домовладение бизнес-леди, в том числе и с привлечением исследования на полиграфе. Но проверка на полиграфе показала, что никто из этого круга людей о краже не знал. Тогда я предложил сотрудникам оперативного подразделения проверить на полиграфе саму заявительницу. И утром того дня, когда было назначено тестирование, женщина позвонила начальнику отдела уголовного розыска и сообщила…деньги нашлись. Якобы она просто забыла, где они были спрятаны. Каждая ситуация индивидуальна по своему.

ДОКАЗАТЬ НЕВИНОВНОСТЬ – ЭТО ТОЖЕ ПОБЕДА!

- Были ли истории, которые имели огромный общественный резонанс и полиграф помог?

- В мае 2017 года в городе Морозовске среди бела дня был похищен трехлетний мальчик. Он гулял в парке с бабушкой. Вдруг подъехала машина. Из нее выскочили незнакомые мужчина и женщина, брызнули в лицо пожилой женщине из газового баллончика, схватили мальчика, затащили в машину и скрылись в неизвестном направлении. Никаких требований о выкупе или чем-то подобном похитители родителям ребенка не выдвигали. На связь с ними не выходили. Не был понятен и мотив этого преступления.

Следствие отрабатывало различные версии. Под подозрение попал отец похищенного ребенка. Ему предложили пройти проверку на «детекторе лжи». Исследование на полиграфе показало, что этот человек никакого отношения к похищению своего сына не имеет. Найти доказательство невиновности человека – это тоже победа для полиграфолога.

Кстати, преступление было раскрыто через сутки. Оказалось, что мальчика похитили супруги из соседнего региона – Волгоградской области. Хотели подменить им своего умершего приемного сына, о гибели которого они ни в полицию, ни в органы опеки не заявили, а продолжали получать все положенные выплаты и пособия. Приемные родители не придумали ничего лучше, чем найти другого, похожего мальчика и подменить им погибшего. Чета пошла под суд. А похищенный ребенок был возвращен в семью.

- Роман Анатольевич, а попадались вам такие «крепкие орешки», которые упорно не говорили правду и не признавались, хотя все датчики полиграфа сигнализировали вам о том, что исследуемый знает об обстоятельствах преступления?

- Конечно. До полиграфа часто и доходят именно такие «крепкие орешки», как вы говорите, которые до последнего не признаются, идут ва-банк. А наша работа – заключается в том, что бы их «щелкать», скажем так. Кто-то сознается уже после такого исследования. А кто-то не признает свою вину и в суде. Но доказательства есть доказательства. Исследование на полиграфе в совокупности рассматривается судом как доказательство.

НОЖ В СПИНЕ - НЕ ПОВОД НЕ ХОДИТЬ В ГОСТИ

- Были в Вашей практике необычные и даже курьезные случаи?

- Помню, лет семь назад пришел на исследование потерпевший, житель одного из небольших поселков нашей области. Фабула дела была такова: мужчина сначала распивал спиртные напитки у себя дома с друзьями. Уснул – проснулся. Сходил в гости в два соседних дома. Пообщался с соседями. Пил сначала с одной компанией, потом - с другой, потом - с третьей…

А потом упал, потерял сознание и оказался в состоянии комы. Оказалось, что на протяжении более часа, пока он путешествовал по друзьям-товарищам, в его спине торчал… нож. С ножом в спине человек ходил в гости и просто этого не замечал!

Когда в истории стали разбираться правоохранительные органы, потерпевший заявил, что не помнит и не представляет себе, кто из его товарищей воткнул ему нож в спину. Следователи подумали – кого-то покрывает и отправили к полиграфологу. Но мужчине так и не удалось вспомнить, кто и при каких обстоятельствах воткнул ему в спину нож. Искажение восприятие в его состоянии было настолько велико, что он этого не заметил!

НЕ НАДО ПРИКУСЫВАТЬ ЯЗЫК!

- Вот вы говорили, что разведчиков учили раньше определенным приемам для прохождения полиграфа. А можно ли обмануть полиграф?

- Сегодня много информации о полиграфе доступно в интернете. Ну, и в том числе, там есть советы, как обмануть полиграф… Но, если человек захочет скрыть какую-то информацию, то ему нужно попытаться обмануть специалиста, а не сам полиграф.

Сам прибор – лишь инструмент, который просто фиксирует изменения, происходящие в некоторых каналах организма человека. А вот, чтобы научиться правильно контролировать эти изменения, необходимо очень долго этому обучаться у самого полиграфолога, обладать определенными свойствами личности, устойчивой психикой и высоким уровнем интеллекта.

В свою очередь специалистов-полиграфологов обучают предупреждению, выявлению и пресечению подобных попыток противодействия.

- А какие советы из интернета вызывают у специалистов-полиграфологов лишь улыбку?

- На попытках употребления каких-либо фармацевтических препаратов или попытках механического противодействия, например, незаметного напряжения мышц или прикусывания кончика языка, я даже останавливаться не хочу. Потому что все это быстро и легко выявляется.

Попытки прийти на исследование после нескольких бессонных суток, тоже ничего не дадут. И не ускользнут от квалифицированного специалиста. Так что, Татьяна, если вы не подготовленный шпион, то единственный способ обмануть полиграф, это просто не прийти на саму проверку.

- А в обычной жизни сразу понимаете, когда человек начинает говорить неправду?

- Я могу доверять только тому, что вижу на полиграммах. В обычной жизни я пытаюсь максимально доверять людям. Хотя в наше время всевозможных фейков и хайпов это сложно. Всегда стараюсь помочь, если на улице ко мне вдруг обращаются с просьбой о помощи. Но на звонки телефонных мошенников никогда не ведусь. Скажу честно, у людей в погонах есть такая особенность – всегда перепроверять информацию. Это уже профессиональное. Помните: любая ложь рано или поздно становится известна!

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