На сайте донского парламента опубликован справочник с полной информацией для мобилизованных и членов их семей

На сайте Законодательного Собрания опубликован справочник о мерах поддержки мобилизованных граждан и членов их семей. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове спикер донского Законодательного Собрания, секретарь Ростовского регионального отделения партии «Единая Россия», Александр Ищенко накануне очередного заседания ЗС провел пресс-конференцию. Парламентарий анонсировал основные вопросы, включенные в повестку. Но перед этим подробно остановился на теме, которая находится в центре внимания донских депутатов – речь о поддержке мобилизованных и их семей.

ОТ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ – ДО БЫТОВОЙ

Напомним, в регионе действует целый комплекс мер поддержки. Среди прочего мобилизованным дончанам выплачивается единовременное пособие в размере 150 тысяч рублей. Помимо финансовой помощи, близкие защитников Отечества могут получить любую другую поддержу, вплоть до помощи в быту.

Сегодня на сайте Законодательного Собрания опубликован информационный справочник для мобилизованных и их семей.

- Идея была в том, чтобы доступно, наглядно и компактно изложить все те меры социальной поддержки, которыми вправе воспользоваться мобилизованные и члены их семей на территории Ростовской области. Мы объединили вместе и федеральные, и областные решения, принятые для мобилизованных и добровольцев – жителей Ростовской области, кто сегодня с оружием в руках выполняет свой воинский долг, - пояснил Александр Ищенко.

Также справочник размещен на сайте регионального отделения «Единой России». Электронная версия будет передана во все организации, которые работают с мобилизованными и членами их семей. Ссылки на справочник опубликованы и в официальных аккаунтах донского парламента в социальных сетях.

ИДЕЮ ПОДХВАТИЛИ И ДРУГИЕ РЕГИОНЫ

К слову, и идею, и то, как она была реализована, высоко оценил Секретарь Генерального совета «Единой России», первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак, который приезжал в Ростовскую область с рабочим визитом.

Донские парламентарии показали ему справочник, и уже вскоре образец разошелся по всей стране. Теперь аналогичная работа по созданию справочника будет проведена в остальных регионах РФ.

- На наш взгляд, очень важно своевременно, оперативно доносить информацию до каждого мобилизованного, до каждого члена его семья. Справочник будет ежемесячно обновляться, так как и законодательство меняется постоянно. Что-то расширяется, конкретизируется. Мы будем этой работой заниматься постоянно. Нет ничего важнее того, чем поддержка тех людей, которые защищают страну, защищают безопасность Отечества, - подытожил Александр Ищенко.