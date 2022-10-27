Как в Ростове современные жилые комплексы сменяют заброшенные предприятия и разрушенные дома

Вокруг новых ростовских ЖК строится полноценная социальная инфраструктура. Фото:​ пресс-служба МСК

Ростов-на-Дону - город с богатой историей. Город, чей облик создает уникальный колорит, в котором казачьи мотивы сменялись купеческим убранством и советским реализмом. Последний оставил южной столице чопорные густозаселенные районы и огромные заводы в черте города. Но увы, 90-е оставили свой след на облике города, превратив все эти предприятия в огромные заброшенные территории, грустно смотрящие на прохожих выбитыми стеклами окон.

ВМЕСТО ЗАБРОШЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ — ЖК С СОЦОБЪЕКТАМИ

Наше время требует появления объектов, которые станут наследием 2000-х. Повсеместно вместо унылых «заброшек» начинают появляться современные жилые комплексы, которые уже очень далеки от той самой печально известной «точечной» застройки. Новые комплексы – это полноценная инфраструктура, которая не только украшает район внешне, но и делает его более комфортным для жизни. Там, где возникает новый квартал, непременно появятся детские и спортивные площадки, небольшие скверы, супермаркеты, детские сады и школы.

Это и есть «умный» бизнес, который не преследует исключительно выгоду и наживу, а создает дома для людей и преображает город. И таких примеров много. Взять, хотя бы, ЖК «Рубин», который возводится на месте стоявшего мертвым грузом неработающего завода. Или ЖК «Сердце Ростова», сменивший старое трамвайное депо на Нагибина. Или ЖК «Город у реки», который представляет собой уникальный объект, поскольку сам создает инфраструктуру вокруг себя.

К примеру, ЖК «Сердце Ростова», сменил старое трамвайное депо на Нагибина. Фото:​ пресс-служба МСК

ПРАВИЛО «СТРОИТЬ НА ВЕКА»

К примеру, под «Город у реки» не выбирали место с развитой инфраструктурой, а наоборот решили создать ее для рядом расположенного района «с нуля». Благодаря жилой застройке здесь, рядом с частным сектором, скоро появятся детский сад, супермаркет, детские и спортивные площадки. Все это – толчок к развитию всего района. Новый комплекс отличают близость к реке, сложный прибрежный грунт и строгое правило застройщика строить «на века».

Фундаментом для каждого дома выступает мощный стилобат, сооружение, которое играет роль надежной опоры для здания. Процесс его создания мало чем отличается от постройки самого дома. Например, для одного литера ЖК необходимо 18,5 тысячи кубометров бетона. А для стилобата под ним – 14,6 тысячи кубометров. Таким образом, чтобы возвести одно здание, нужно построить почти два дома. Построить здесь три таких литера - это все равно, что возвести пять обычных многоэтажек.

Стройка началась в 2019 году, но сами жилые дома стали возводить относительно недавно. Параллельно шла работа над стилобатной частью. Это огромное четырехэтажное этажное сооружение. Готовая его часть под литерами №№ 7 и 8 превышает 300 метров в длину и 100 метров в ширину. Когда все это пространство будет возведено, здесь разместится двухуровневый подземный паркинг, свыше 13 тысяч квадратных метров помещений спортивного назначения, более 8,5 тысячи квадратных метров торговых площадей. Здесь появятся магазины, пекарни, аптеки, салоны красоты и другие важные коммерческие объекты.

Под «Город у реки» выбрали место, где необходимо создать инфраструктуру для рядом расположенного района «с нуля». Фото:​ пресс-служба МСК

С ВИДОМ НА РЕКУ ДОН

Новый комплекс можно отнести к классу «комфорт+». Его отличительной чертой является расположение у береговой линии Дона. Сегодня в Ростове довольно сложно найти новостройку с «видовыми» квартирами на Дон, при этом в 10 минутах от центра. Закрытая территория комплекса самодостаточна: подземная парковка, детские и спортивные площадки, свой детский сад, торговый центр и зоны отдыха и барбекю. Учитывая уровень комфорта, планировки квартир отличаются просторностью и эргономичностью: однокомнатные квартиры здесь больше 40 квадратных метров, а «трешки» - под 80 квадратных метров. Идеальный вариант найдется даже для самого требовательного человека.

Если проследить динамику цен от начала строительства, то с каждым этапом квартиры здесь становятся все более и более выгодной инвестицией. Возьмем конкретный пример. Трехкомнатная квартира площадью 77,19 квадратных метра по первоначальному договору продажи стоила 3 666 525 рублей. А сейчас она же – 8 275 380 рублей. Возможно, на этот факт повлияла создаваемая вокруг ЖК инфраструктура. Возможно, свою роль сыграло решение властей продлить прогулочную набережную комплекса. В перспективе с каждым реально благоустроенным метром главной туристической достопримечательности города квартиры здесь будут только дорожать.

АГЕНСТВА НЕДВИЖИМОСТИ РЕКОМЕНДУЮТ

Комплекс - это еще один проект уже зарекомендовавшего себя застройщика «МСК», о котором довольно хорошо отзываются его партнеры.

- «Город у реки» - это еще одно украшение панорамы Ростова, - отмечает гендиректор компании «Титул» Евгений Сосницкий. - И совсем скоро по снимкам туристов, сделанных с прогулочных теплоходов, можно будет проследить историю города – с темным пятном заброшенного завода или с красивыми высотками, устремленными в небо!

Отметим, что агентство недвижимости и застройщик - партнеры с 2012 года. Агентство проводит правовую экспертизу по всем реализуемым объектам. И по мнению сотрудников агентства, застройщик зарекомендовал себя как добросовестный партнер.