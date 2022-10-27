Стоматологическая клиника Доктора Шувалова: Клиника для всей семьи и на всю жизнь!

Фото: из архива Олега Шувалова

Стоматологическая клиника Доктора Шувалова была основана в 2011 году. За время работы специалисты клиники вылечили более 15 000 пациентов. В клинике предоставляют не только качественные услуги по лечению, восстановлению и выравниванию зубов с использованием лучшего импортного оборудования и передовых технологий, но и отличный сервис. Ведь в том, что касается здоровья, не может быть мелочей. Здесь принимают пациентов с проблемами зубов любой сложности с самого раннего возраста, проводят лечение будущих мам.

МИССИЯ КЛИНИКИ

Делать пациентов клиники здоровыми и формировать культуру здорового образа жизни, увеличивать количество здоровых людей.

НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ

- Ортодонтия;

- Имплантация;

- Реставрация;

- Протезирование;

- Хирургия;

- Исследование и диагностика;

- Профессиональная гигиена полости рта;

- Эндодонтическое лечение;

- Отбеливание.

Лечение проводится как взрослых пациентов, так и детей. Детской стоматологии в клинике уделяют особое внимание, так как считают, что культуру ухода за зубами и полостью рта нужно развивать и укреплять с малых лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИКИ

1. Команда профессионалов со дня основания клиники.

2. Использование высокоточного оборудования и применение передовых технологий в лечении, диагностике и протезировании.

3. Современные материалы высокого качества.

4. Комплексный подход по каждому клиническому случаю, консилиум специалистов разного профиля в одной клинике.

5. Доступный ценовой сегмент, постоянный контроль качества.

По мнению Reactor business network стоматология доктора Шувалова была признана в 2020 году «Лучшей компанией года». В 2021 году клиника стала победителем в проекте «Клиника года» медиагруппы «Комсомольская правда» в номинации «Индивидуальный подход в лечении детей и взрослых».

КОМАНДА КЛИНИКИ

Фото: из архива Олега Шувалова

В стоматологической клинике ведут прием 12 специалистов разных направлений:

Шувалов Олег Александрович, детский терапевт. Стаж работы - 24 года.

Осипян Татьяна Витальевна, детский терапевт. Стаж - 20 лет.

Игнатьева Анна Константиновна, детский терапевт хирург. Стаж - 18 лет.

Кристофович Денис Валерьевич, взрослый ортопед. Стаж - 15 лет.

Баян Кристина Артемовна, взрослый терапевт. Стаж работы - 18 лет.

Махмудова Барно, детский стоматолог.

Косых Артем Юрьевич, стоматолог хирург.

Ефремян Грачик Мишаевич, ортопед.

Ефремян Амалия Мишаевна, ортодонт.

Амаякян Андраник Арсенович, хирург имплантолог.

Сагательян Анжелика Артемовна, взрослый терапевт-микроскопист.

Арутюнова Валерия Олеговна, стоматолог терапевт.

Стоматологическая клиника Доктора Шувалова

г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского 2/1, 2 этаж.

Тел: 8(863) 207 20 71

График работы: ежедневно с 9:00 до 20:00

Сайт: https://doctorshuvalov.com/

vk.com/clinicashuvalova

ok.ru/group52143684321451/topics