Стоматологическая клиника Доктора Шувалова: Клиника для всей семьи и на всю жизнь!

Фото: из архива Олега Шувалова
Стоматологическая клиника Доктора Шувалова была основана в 2011 году. За время работы специалисты клиники вылечили более 15 000 пациентов. В клинике предоставляют не только качественные услуги по лечению, восстановлению и выравниванию зубов с использованием лучшего импортного оборудования и передовых технологий, но и отличный сервис. Ведь в том, что касается здоровья, не может быть мелочей. Здесь принимают пациентов с проблемами зубов любой сложности с самого раннего возраста, проводят лечение будущих мам.
МИССИЯ КЛИНИКИ
Делать пациентов клиники здоровыми и формировать культуру здорового образа жизни, увеличивать количество здоровых людей.
НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ
- Ортодонтия;
- Имплантация;
- Реставрация;
- Протезирование;
- Хирургия;
- Исследование и диагностика;
- Профессиональная гигиена полости рта;
- Эндодонтическое лечение;
- Отбеливание.
Лечение проводится как взрослых пациентов, так и детей. Детской стоматологии в клинике уделяют особое внимание, так как считают, что культуру ухода за зубами и полостью рта нужно развивать и укреплять с малых лет.
ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИКИ
1. Команда профессионалов со дня основания клиники.
2. Использование высокоточного оборудования и применение передовых технологий в лечении, диагностике и протезировании.
3. Современные материалы высокого качества.
4. Комплексный подход по каждому клиническому случаю, консилиум специалистов разного профиля в одной клинике.
5. Доступный ценовой сегмент, постоянный контроль качества.
По мнению Reactor business network стоматология доктора Шувалова была признана в 2020 году «Лучшей компанией года». В 2021 году клиника стала победителем в проекте «Клиника года» медиагруппы «Комсомольская правда» в номинации «Индивидуальный подход в лечении детей и взрослых».
КОМАНДА КЛИНИКИ
Фото: из архива Олега Шувалова
В стоматологической клинике ведут прием 12 специалистов разных направлений:
Шувалов Олег Александрович, детский терапевт. Стаж работы - 24 года.
Осипян Татьяна Витальевна, детский терапевт. Стаж - 20 лет.
Игнатьева Анна Константиновна, детский терапевт хирург. Стаж - 18 лет.
Кристофович Денис Валерьевич, взрослый ортопед. Стаж - 15 лет.
Баян Кристина Артемовна, взрослый терапевт. Стаж работы - 18 лет.
Махмудова Барно, детский стоматолог.
Косых Артем Юрьевич, стоматолог хирург.
Ефремян Грачик Мишаевич, ортопед.
Ефремян Амалия Мишаевна, ортодонт.
Амаякян Андраник Арсенович, хирург имплантолог.
Сагательян Анжелика Артемовна, взрослый терапевт-микроскопист.
Арутюнова Валерия Олеговна, стоматолог терапевт.
Стоматологическая клиника Доктора Шувалова
г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского 2/1, 2 этаж.
Тел: 8(863) 207 20 71
График работы: ежедневно с 9:00 до 20:00
Сайт: https://doctorshuvalov.com/
ok.ru/group52143684321451/topics
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