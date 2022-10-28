Внедорожник EXEED VХ President Limited Edition: комфорт, стиль, эксклюзив

Фото: Сокол Моторс

Бренд EXEED всего два года работает в России. До недавнего времени модели внедорожников TXL и VX не были широко известны в нашей стране, но сейчас автомобили EXEED активно завоевывают популярность среди россиян и покоряют их различными инновациями.

В начале октября EXEED объявил о выходе на рынок специальной серии внедорожника EXEED VX. Новая комплектация флагмана бренда получила название President Limited Edition. Модель отличается неповторимыми дизайнерскими решениями в экстерьере и интерьере.

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ, СОЛИДНЫЙ И ЭЛЕГАНТНЫЙ

EXEED VХ President Limited Edition создавался для тех, кто ценит эксклюзивный дизайн, непревзойденный комфорт и богатый набор опций безопасности. Удлиненный силуэт внедорожника придает кузову стремительность, которая сочетается с солидностью и даже с аристократичностью. А элегантности образу придают большие 20-дюймовые двухцветные литые диски и светодиодная оптика.

Фото: Сокол Моторс

Главное отличие лимитированной версии - эксклюзивный оттенок кузова, глубокий зеленый «Эмеральд». Также модель доступна в оттенках «Титан» (темно-серый) и «Сагиттариус» (черный). Уникальный экстерьер дополняется лого EXEED в бронзовом цвете, декоративной накладкой на заднем бампере и особым дизайном решетки радиатора. А тонированные задние стекла добавляют ощущение приватности и уюта.

КОМФОРТ БЕЗ КОМПРОМИССОВ

В салоне автомобиля установлены сиденья премиум-класса анатомической формы, которые отделаны высококачественной кожей коричневого цвета. Для обеспечения максимального комфорта переднее пассажирское сиденье регулируется со стороны 2-го ряда пассажира сзади. Водительское сиденье регулируется в 12 направлениях, что гарантирует комфортное положение даже в самых дальних поездках. Посадку и высадку водителя и пассажиров облегчает автоматическая подножка с подсветкой.

Фото: Сокол Моторс

EXEED VХ President Limited Edition готов к любым суровым условиям эксплуатации. Разработчики оснастили автомобиль полным зимним пакетом, который включает обогрев руля и лобового стекла, раздельные нагревательные элементы в подушках и спинках, а также дистанционный запуск двигателя.

В салоне внедорожника привлекают внимание сдвоенные 12,3-дюймовые экраны, на которых отображаются многочисленные полезные параметры. При необходимости можно задействовать проектор на лобовое стекло.

Фото: Сокол Моторс

Жителям мегаполисов также важно будет узнать, что автомобиль VX получил престижную автомобильную премию в Китае за «самый экологически чистый салон».

ПОДКЛЮЧИТЬ МОЖНО ВСЕ

Фото: Сокол Моторс

Автомобиль предлагает самые широкие возможности для подключения различных устройств. Имеются как традиционные USB-разъемы с Type-A для зарядки и передачи данных, так и USB Type-C, которые позволят заряжать любые смартфоны. А встроенный бортовой регистратор поможет записать и сохранить ключевые моменты поездки. При этом никаких громоздких внешних устройств и лишних проводов не потребуется. Установлена ауди-система премиум-класса, имеется панорамная крыша с люком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Exeed VX President Limited Edition оснащен мощным турбомотором на 249 л.с. Он обладает хорошими динамическими свойствами и разгоняется до 100 км/ч за 8,5 сек. Максимальная скорость внедорожника – 195 км/ч. При этом двигатель нельзя назвать «прожорливым» - в комбинированном цикле он расходует всего 8,5 л на 100 км пути. В автомобиле установлена 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Привод у автомобиля полный. Объем багажника – 2600 л. Дорожный просвет – 200 мм.

Фото: Сокол Моторс

ГДЕ КУПИТЬ

Автомобили бренда EXEED представлены в дилерском центре - EXEED Центр Сокол Моторс. Специалисты дилерского центра помогут подобрать выгодные условия покупки любой модели. Для клиентов действуют акции и скидки. Например, программа «Семейный автомобиль» дает выгоду при покупке в 150 тысяч рублей, а в трейд-ин можно сэкономить до 500 тысяч рублей.

На все модели EXEED действует беспроцентная рассрочка до 36 месяцев. А самое главное в современных условиях то, что автомобили есть в наличии, и проблем с поставками нет. Любой EXEED можно забрать прямо из салона уже через пару часов, причем независимо от цвета или комплектации.

Официальный дилер EXEED в Ростове-на-Дону

EXEED Центр Сокол Моторс, проспект Шолохова, 235

Тел.: +7(863)333-24-56

Сайт https://sokolmotors-exeed.ru/

VK https://vk.com/exeed_sokolmotor