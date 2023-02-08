Составили рейтинг стоматологий донской столицы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стоматологий в Ростове-на-Дону без малого 300 — это и небольшие врачебные кабинеты на первых этажах многоквартирных домов, и крупные клиники, где пациентам оказывают полный комплекс лечения. Определиться, кому доверить здоровье — свое и близких, вопрос не простой.

Стоматологии Ростова-на-Дону предлагают обширный спектр услуг: лечение, в том числе лечение под наркозом, гигиеническая чистка и отбеливание, протезирование зубов и имплантация, также помогают установить брекеты, виниры на зубы и коронки. Также востребованы детские стоматологии, где бережное отношение врачей доказывает маленьким пациентам, что зубы лечить совсем не страшно.

Стоит отметить, что сейчас визит к стоматологу не пугает даже тех, кто боялся таких походов 30 лет назад. Клиники конкурируют за каждого клиента и создают для них максимально комфортные условия.

В Ростове почти 300 стоматологических клиник и кабинетов - выбрать непросто. Фото: Олег ЗОЛОТО

При создании этого рейтинга были проанализированы несколько показателей:

- репутация клиники,

- отзывы пациентов на различных интернет-площадках,

- опыт врачей и их заслуги,

- ценовая политика клиники,

- расположение стоматологии,

- использование современного оборудования.

1. Сеть стоматологических клиник «Астродент»

Лучшая команда докторов, современные технологии и оборудование, работа «под ключ» и рассрочка платежей, удобное геоположение, высокое качество сервиса – все это ставит сеть стоматологий «Астродент» на первое место в рейтинге стоматологий Ростова-на-Дону.

Весь процесс лечения зубов организован «под ключ» - так, что любую стоматологическую проблему можно решить, не выходя из клиники.

В каждой клинике сети «Астродент» вы можете получить стоматологические услуги по всем направлениям, включая лечение зубов взрослым, а также детскую стоматологию под микроскопом. Большой популярностью у ростовчан пользуются услуги установки виниров на зубы, протезирование зубов, а также установка лучших зубных имплантов. Эстетический вопрос решается установкой брекетов и элайнеров для исправления прикуса. Также востребованной процедурой является лечение зубов «во сне» и лечение десен.

Фото: сеть стоматологических клиник «Астродент»

Благодаря высокому профессионализму экспертов сети стоматологических клиник «Астродент» клиентам доступна технология «Зубы за один день»: когда пациент приходит совсем без зубов, а уходит домой в тот же день с красивой улыбкой.

Важно: для точной постановки диагноза в каждой клинике есть компьютерный томограф.

Адреса и контакты:

Ростов-на-Дону, пр-т. Стачки, 55,

Ростов-на-Дону, пер. Братский, 46/16,

Ростов-на-Дону, пр-т. Кировский,126,

Ростов-на-Дону, пр-т. Космонавтов, 14Б,

г. Таганрог, ул. С. Лазо, 9.

Тел.: +7(863)320-03-64.

Официальный сайт: astrodent61.ru

ВКонтакте: vk.com/astrodent_rostov

Теlegram: t.me/s/astrodent_stom

Youtube: youtube.com/@astrodent61/

2. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер»

Первая стоматология сети появилась в Ростовской области, а сегодня филиалы открыты уже в восьми городах России: доктора помогают пациентам в Москве, Адлере, Сочи, Ростове, Батайске, Краснодаре, Первоуральске и Екатеринбурге. И пять лет подряд «Доктор Келлер» входит в число лучших в конкурсе «Клиника года» от «Комсомольской правды».

Клиенты могут получить лечение от высококвалифицированных специалистов по направлениям: ортодонтия, имплантация, анестезиология, терапия, гигиена, протезирование, детская стоматология и ортодонтия, хирургия, лечение в наркозе и седации, ортопедия.

Главными приоритетами сети клиник являются высокие стандарты оказываемых услуг и надежность выполняемой работы. Клиники обеспечивают безопасность клиентам благодаря высоким стандартам стерилизации инструментов и реализации программы АнтиСПИД/АнтиГепатит.

Фото: сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер»

От звонка до здоровой улыбки — на каждом этапе пациентов сопровождают координаторы, которые ответят на все вопросы, подберут удобных график лечения и помогут с оформлением беспроцентной рассрочки. А семейная атмосфера в клиниках поможет чувствовать себя пациентам любого возраста уютно и комфортно как дома.

Адреса и контакты:

г. Ростов-На-Дону, пр-т Стачки, 150Ж,

г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 134,

г. Батайск, Северный массив, 8Б.

Тел.: 8-800-500-18-28.

Официальный сайт: denta-keller.ru

ВК Ростов-на-Дону: vk.com/dentakeller

ВК Батайск: vk.com/kellerbataysk

Телеграм Ростов-на-Дону: t.me/doctorkellerrostovondon

Телеграм Батайск: t.me/doctorkellerbataysk

Фото: сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер»

3. Сеть взрослых и детских стоматологических клиник «Авторская Улыбка»

Пациенты сети клиник получают высококачественное и эффективное лечение от отбеливания до имплантации зубов в Ростове-на-Дону. Клиентам предлагается широкий спектр услуг — лечение зубов, протезирование, имплантация, виниры, исправление прикуса установкой брекетов или элайнерами, а также гигиенические и эстетические процедуры.

В сети клиник работают лучшие стоматологи, которые регулярно совершенствуют свои навыки — посещают курсы, семинары, мастер-классы передовых российских и зарубежных лекторов, перенимая опыт и знания.

«Авторская улыбка» - одна из немногих стоматологий, где используется лазерная технология лечения зубов. С ней прием у врача без бормашины проходит практически безболезненно и, что важно, безопаснее.

Фото: сеть стоматологических клиник «Авторская Улыбка»

Основными принципами в работе стоматологий «Авторская Улыбка» всегда остаются доступность лечения и оказания качественной стоматологической помощи. Именно они позволяют воспользоваться услугами клиник и детям, и подросткам, и взрослым.

В клинике пациентов ждет команда стоматологов-экспертов в области пародонтологии, которые используют инновационные разработки, чтобы создать необходимое пространство для восстановления потерянной ткани и сохранности зубов.

Адреса и контакты:

г. Ростов-на-Дону, пр-т. Шолохова, 48/83,

Тел.: +7 (960) 443-36-06, 8(863) 253-66-90.

г. Ростов-на-Дону, ул. Висаитова, 6/10,

тел.: +7(960) 443-36-36

Официальный сайт: avtorsmile.ru

ВК: vk.com/stomatologiarostov

Фото: сеть стоматологических клиник «Авторская Улыбка»

4. Центр имплантации UNIVERDENT

Это стоматологический центр новых технологий, который специализируется на имплантации и протезировании зубов.

В клинике установлено современное диагностическое оборудование, в том числе компьютерный томограф Vatech Green Smart. Благодаря новым технологиям сокращается время сканирования и воздействия лучей на пациента, при этом улучшается качество снимков.

В центре проводится имплантация как классическим, так и малоинвазивным методом. Современный атравматичный метод постановки имплантов без разрезов десны через маленький прокол позволяет сократить время операции в несколько раз, уменьшить количество применяемых анестезирующих материалов, обеспечивает быстрое послеоперационное восстановление без отеков и боли. Может применяться для пациентов старшего возраста и с сахарным диабетом.

Фото: центр имплантации UNIVERDENT

Каждый имплант проходит проверку на стабильность с помощью прибора Penguin RFA. При этом в клинике на все импланты предоставляется пожизненная гарантия.

С пациентами работают врачи с опытом работы от 11 лет. К любому специалисту центра можно прийти на бесплатный первичный прием. Есть возможность лечения в кредит и по рассрочке. Также клиника оказывает помощь в возврате 13% налогового вычета на лечение.

Адреса и контакты:

г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 21.

График работы: понедельник — суббота, 10.00 – 20.00.

Официальный сайт: univerdent.ru

Тел.: + 7 (863) 294-42-42, +7 (918) 554-42-42.

Фото: центр имплантации UNIVERDENT

5. Центр стоматологии RuDent

Эффективное и комфортное лечение пациентов всех возрастов ведется в сети центров стоматологии RuDent. Даже для тех, кто всегда боялся заниматься лечением зубов, здесь созданы все условия. Комфортная и уютная атмосфера, приветливый и профессиональный коллектив помогут избежать стресса при походе за здоровой улыбкой.

Здоровьем зубов занимаются врачи клиники — высококвалифицированные специалисты, которые окажут полный комплекс стоматологических услуг: профилактика заболеваний и лечение зубов под микроскопом, сложное протезирование, имплантация и даже костная пластика. Кроме того, клиентам предлагается художественная реставрация зубов, установка брекет-систем, лечение с помощью различных функциональных аппаратов, виниры и многие другие услуги.

Фото: центр стоматологии RuDent

Сетью Центров стоматологий RuDent руководит известный врач-ортодонт, член профессионального общества ортодонтов России и Европы Екатерина Руденко. Уже более 15 лет Екатерина Владимировна успешно занимается решением проблем, связанных со сложнейшими деформациями и аномалиями прикуса как у детей, так и у взрослых.

Также в Центре стоматологии RuDent можно пройти компьютерную дентальную томографию зубов с высокой точностью и безопасностью.

Адреса и контакты:

г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 32,

ул. Орбитальная, 19.

г. Шахты, пр-т Победа Революции, 85.

Тел.: 8-961-313-20-80.

Официальный сайт: rostov.zoon.ru/medical/stomatologicheskij_tsentr_rudent_na_orbitalnoj_ulitse/

Фото: центр стоматологии RuDent

6. Зубоврачебный центр «Стомсервис»

Зубоврачебный центр «Стомсервис» на 17-й линии - это одна из первых частных клиник, открывшихся в Ростове-на-Дону. Сюда приходят по рекомендации родных, друзей, коллег и доверяют врачам свою улыбку на годы — ростовчане приходят на профилактику и лечение сами и приводят своих детей. Здесь каждый пациент может получить высококвалифицированную помощь в области диагностики, лечения зубов, протезирования, имплантации. Также востребованными являются услуги эстетической стоматологии: нельзя недооценивать красивую улыбку — именно такая, когда все зубы на месте и функционируют на 100 процентов, является здоровой.

Благодаря богатому опыту и высокому профессионализму врачей клиники, а также современному оборудованию на базе центра созданы все технические возможности для решения самых сложных проблем с зубами и деснами. Cозданы все условия для комфортного лечения зубов детей и взрослых.

Фото: зубоврачебный центр «Стомсервис»

Главной целью зубоврачебного центра «Стомсервис», как и много лет назад, было и остается — на практике доказывать, что в современной стоматологии нет ничего невозможного, и любой пациент может рассчитывать на здоровую и красивую улыбку, чтобы смело улыбаться.

Адреса и контакты:

г. Ростов-на-Дону, ул. 17 линия, 1/6,

График работы: понедельник - суббота, 09:00 – 20:00.

Тел.: +7(863) 333-57-01, +7 (863) 283-19-03,

WhatsApp: +7-961-283-00-33

Официальный сайт: stomservice.ru

ВК: vk.com/club216685023