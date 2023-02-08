Составили рейтинг стоматологий донской столицы.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Стоматологий в Ростове-на-Дону без малого 300 — это и небольшие врачебные кабинеты на первых этажах многоквартирных домов, и крупные клиники, где пациентам оказывают полный комплекс лечения. Определиться, кому доверить здоровье — свое и близких, вопрос не простой.
Стоматологии Ростова-на-Дону предлагают обширный спектр услуг: лечение, в том числе лечение под наркозом, гигиеническая чистка и отбеливание, протезирование зубов и имплантация, также помогают установить брекеты, виниры на зубы и коронки. Также востребованы детские стоматологии, где бережное отношение врачей доказывает маленьким пациентам, что зубы лечить совсем не страшно.
Стоит отметить, что сейчас визит к стоматологу не пугает даже тех, кто боялся таких походов 30 лет назад. Клиники конкурируют за каждого клиента и создают для них максимально комфортные условия.
В Ростове почти 300 стоматологических клиник и кабинетов - выбрать непросто.
Фото: Олег ЗОЛОТО
При создании этого рейтинга были проанализированы несколько показателей:
- репутация клиники,
- отзывы пациентов на различных интернет-площадках,
- опыт врачей и их заслуги,
- ценовая политика клиники,
- расположение стоматологии,
- использование современного оборудования.
1. Сеть стоматологических клиник «Астродент»
Лучшая команда докторов, современные технологии и оборудование, работа «под ключ» и рассрочка платежей, удобное геоположение, высокое качество сервиса – все это ставит сеть стоматологий «Астродент» на первое место в рейтинге стоматологий Ростова-на-Дону.
Весь процесс лечения зубов организован «под ключ» - так, что любую стоматологическую проблему можно решить, не выходя из клиники.
В каждой клинике сети «Астродент» вы можете получить стоматологические услуги по всем направлениям, включая лечение зубов взрослым, а также детскую стоматологию под микроскопом. Большой популярностью у ростовчан пользуются услуги установки виниров на зубы, протезирование зубов, а также установка лучших зубных имплантов. Эстетический вопрос решается установкой брекетов и элайнеров для исправления прикуса. Также востребованной процедурой является лечение зубов «во сне» и лечение десен.
Фото: сеть стоматологических клиник «Астродент»
Благодаря высокому профессионализму экспертов сети стоматологических клиник «Астродент» клиентам доступна технология «Зубы за один день»: когда пациент приходит совсем без зубов, а уходит домой в тот же день с красивой улыбкой.
Важно: для точной постановки диагноза в каждой клинике есть компьютерный томограф.
Адреса и контакты:
Ростов-на-Дону, пр-т. Стачки, 55,
Ростов-на-Дону, пер. Братский, 46/16,
Ростов-на-Дону, пр-т. Кировский,126,
Ростов-на-Дону, пр-т. Космонавтов, 14Б,
г. Таганрог, ул. С. Лазо, 9.
Тел.: +7(863)320-03-64.
Официальный сайт: astrodent61.ru
ВКонтакте: vk.com/astrodent_rostov
Теlegram: t.me/s/astrodent_stom
Youtube: youtube.com/@astrodent61/
2. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер»
Первая стоматология сети появилась в Ростовской области, а сегодня филиалы открыты уже в восьми городах России: доктора помогают пациентам в Москве, Адлере, Сочи, Ростове, Батайске, Краснодаре, Первоуральске и Екатеринбурге. И пять лет подряд «Доктор Келлер» входит в число лучших в конкурсе «Клиника года» от «Комсомольской правды».
Клиенты могут получить лечение от высококвалифицированных специалистов по направлениям: ортодонтия, имплантация, анестезиология, терапия, гигиена, протезирование, детская стоматология и ортодонтия, хирургия, лечение в наркозе и седации, ортопедия.
Главными приоритетами сети клиник являются высокие стандарты оказываемых услуг и надежность выполняемой работы. Клиники обеспечивают безопасность клиентам благодаря высоким стандартам стерилизации инструментов и реализации программы АнтиСПИД/АнтиГепатит.
Фото: сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер»
От звонка до здоровой улыбки — на каждом этапе пациентов сопровождают координаторы, которые ответят на все вопросы, подберут удобных график лечения и помогут с оформлением беспроцентной рассрочки. А семейная атмосфера в клиниках поможет чувствовать себя пациентам любого возраста уютно и комфортно как дома.
Адреса и контакты:
г. Ростов-На-Дону, пр-т Стачки, 150Ж,
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 134,
г. Батайск, Северный массив, 8Б.
Тел.: 8-800-500-18-28.
Официальный сайт: denta-keller.ru
ВК Ростов-на-Дону: vk.com/dentakeller
ВК Батайск: vk.com/kellerbataysk
Телеграм Ростов-на-Дону: t.me/doctorkellerrostovondon
Телеграм Батайск: t.me/doctorkellerbataysk
Фото: сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер»
3. Сеть взрослых и детских стоматологических клиник «Авторская Улыбка»
Пациенты сети клиник получают высококачественное и эффективное лечение от отбеливания до имплантации зубов в Ростове-на-Дону. Клиентам предлагается широкий спектр услуг — лечение зубов, протезирование, имплантация, виниры, исправление прикуса установкой брекетов или элайнерами, а также гигиенические и эстетические процедуры.
В сети клиник работают лучшие стоматологи, которые регулярно совершенствуют свои навыки — посещают курсы, семинары, мастер-классы передовых российских и зарубежных лекторов, перенимая опыт и знания.
«Авторская улыбка» - одна из немногих стоматологий, где используется лазерная технология лечения зубов. С ней прием у врача без бормашины проходит практически безболезненно и, что важно, безопаснее.
Фото: сеть стоматологических клиник «Авторская Улыбка»
Основными принципами в работе стоматологий «Авторская Улыбка» всегда остаются доступность лечения и оказания качественной стоматологической помощи. Именно они позволяют воспользоваться услугами клиник и детям, и подросткам, и взрослым.
В клинике пациентов ждет команда стоматологов-экспертов в области пародонтологии, которые используют инновационные разработки, чтобы создать необходимое пространство для восстановления потерянной ткани и сохранности зубов.
Адреса и контакты:
г. Ростов-на-Дону, пр-т. Шолохова, 48/83,
Тел.: +7 (960) 443-36-06, 8(863) 253-66-90.
г. Ростов-на-Дону, ул. Висаитова, 6/10,
тел.: +7(960) 443-36-36
Официальный сайт: avtorsmile.ru
Фото: сеть стоматологических клиник «Авторская Улыбка»
4. Центр имплантации UNIVERDENT
Это стоматологический центр новых технологий, который специализируется на имплантации и протезировании зубов.
В клинике установлено современное диагностическое оборудование, в том числе компьютерный томограф Vatech Green Smart. Благодаря новым технологиям сокращается время сканирования и воздействия лучей на пациента, при этом улучшается качество снимков.
В центре проводится имплантация как классическим, так и малоинвазивным методом. Современный атравматичный метод постановки имплантов без разрезов десны через маленький прокол позволяет сократить время операции в несколько раз, уменьшить количество применяемых анестезирующих материалов, обеспечивает быстрое послеоперационное восстановление без отеков и боли. Может применяться для пациентов старшего возраста и с сахарным диабетом.
Фото: центр имплантации UNIVERDENT
Каждый имплант проходит проверку на стабильность с помощью прибора Penguin RFA. При этом в клинике на все импланты предоставляется пожизненная гарантия.
С пациентами работают врачи с опытом работы от 11 лет. К любому специалисту центра можно прийти на бесплатный первичный прием. Есть возможность лечения в кредит и по рассрочке. Также клиника оказывает помощь в возврате 13% налогового вычета на лечение.
Адреса и контакты:
г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 21.
График работы: понедельник — суббота, 10.00 – 20.00.
Официальный сайт: univerdent.ru
Тел.: + 7 (863) 294-42-42, +7 (918) 554-42-42.
Фото: центр имплантации UNIVERDENT
5. Центр стоматологии RuDent
Эффективное и комфортное лечение пациентов всех возрастов ведется в сети центров стоматологии RuDent. Даже для тех, кто всегда боялся заниматься лечением зубов, здесь созданы все условия. Комфортная и уютная атмосфера, приветливый и профессиональный коллектив помогут избежать стресса при походе за здоровой улыбкой.
Здоровьем зубов занимаются врачи клиники — высококвалифицированные специалисты, которые окажут полный комплекс стоматологических услуг: профилактика заболеваний и лечение зубов под микроскопом, сложное протезирование, имплантация и даже костная пластика. Кроме того, клиентам предлагается художественная реставрация зубов, установка брекет-систем, лечение с помощью различных функциональных аппаратов, виниры и многие другие услуги.
Фото: центр стоматологии RuDent
Сетью Центров стоматологий RuDent руководит известный врач-ортодонт, член профессионального общества ортодонтов России и Европы Екатерина Руденко. Уже более 15 лет Екатерина Владимировна успешно занимается решением проблем, связанных со сложнейшими деформациями и аномалиями прикуса как у детей, так и у взрослых.
Также в Центре стоматологии RuDent можно пройти компьютерную дентальную томографию зубов с высокой точностью и безопасностью.
Адреса и контакты:
г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 32,
ул. Орбитальная, 19.
г. Шахты, пр-т Победа Революции, 85.
Тел.: 8-961-313-20-80.
Официальный сайт: rostov.zoon.ru/medical/stomatologicheskij_tsentr_rudent_na_orbitalnoj_ulitse/
Фото: центр стоматологии RuDent
6. Зубоврачебный центр «Стомсервис»
Зубоврачебный центр «Стомсервис» на 17-й линии - это одна из первых частных клиник, открывшихся в Ростове-на-Дону. Сюда приходят по рекомендации родных, друзей, коллег и доверяют врачам свою улыбку на годы — ростовчане приходят на профилактику и лечение сами и приводят своих детей. Здесь каждый пациент может получить высококвалифицированную помощь в области диагностики, лечения зубов, протезирования, имплантации. Также востребованными являются услуги эстетической стоматологии: нельзя недооценивать красивую улыбку — именно такая, когда все зубы на месте и функционируют на 100 процентов, является здоровой.
Благодаря богатому опыту и высокому профессионализму врачей клиники, а также современному оборудованию на базе центра созданы все технические возможности для решения самых сложных проблем с зубами и деснами. Cозданы все условия для комфортного лечения зубов детей и взрослых.
Фото: зубоврачебный центр «Стомсервис»
Главной целью зубоврачебного центра «Стомсервис», как и много лет назад, было и остается — на практике доказывать, что в современной стоматологии нет ничего невозможного, и любой пациент может рассчитывать на здоровую и красивую улыбку, чтобы смело улыбаться.
Адреса и контакты:
г. Ростов-на-Дону, ул. 17 линия, 1/6,
График работы: понедельник - суббота, 09:00 – 20:00.
Тел.: +7(863) 333-57-01, +7 (863) 283-19-03,
WhatsApp: +7-961-283-00-33
Официальный сайт: stomservice.ru
Фото: зубоврачебный центр «Стомсервис»