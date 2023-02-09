В Ростове дипломы специалистов авиации впервые получили выпускники очного отделения

Это особенный выпуск — первый очный. Фото: Екатерина ПОПОВА

В преддверии Дня гражданской авиации в Ростовском филиале МГТУ ГА дипломы о высшем образовании получили специалисты по технической эксплуатации летательных аппаратов и двигателей, а также по технической эксплуатации транспортного радиооборудования.

Это особенный выпуск — первый очный, ведь до 2018 года вуз готовил технических специалистов авиационного профиля только по заочной форме обучения.

- В далеком 1969 году наш филиал был основан именно для подготовки специалистов по заочной форме обучения, именно как филиал высшего образования. И только в 2018 году мы начали готовить специалистов очной формы. Все наши выпускники всегда востребованы и в нашем регионе, и в России, и за рубежом. Они занимают должности не только специалистов, но и руководящего состава, как например Ростовской области, - отметила директор ростовского филиала университета Виктория Пашинская.

ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАНЫ НА РЫНКЕ ТРУДА

Ростовский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации ежегодно обеспечивает кадрами все авиационные предприятия Юга России. Его выпускники - высококвалифицированные инженеры, их профессия входит в рейтинг самых востребованных и высокооплачиваемых в стране.

- Спрос на выпускников очень большой. В год 95-летия гражданской авиации, с учетом потребности отрасли было принято решение об открытии на базе Ростовского филиала отделения очной формы обучения. И вот сейчас первым специалистам, получившим у нас очное образование, вручили дипломы, - подчеркнул профессор Григорий Акопов, под руководством которого было принято решение об открытии очного отделения.

Вручение дипломов. Фото: Екатерина ПОПОВА

На достигнутом вуз не останавливается. Уже в этом году университет впервые начнет набор по направлению «Технология транспортных процессов». А прием на очную форму обучения теперь будет набираться не только на направление «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей», но и на «Техническую эксплуатацию транспортного радиооборудования».

- В современных условиях вуз должен устранить дефицит кадров для эффективного функционирования воздушного транспорта, – подчеркнул заведующий кафедрой социально-экономических дисциплин Григорий Акопов.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА СОВРЕМЕННЫХ ТРЕНАЖЕРАХ

Выпускники готовы к работе в реальных условиях, ведь они прошли обучение на современном тренажерном оборудовании.

- Здесь хорошие компьютерные классы, вуз оснащен по последнему слову техники, что позволяет студентам освоить на практических занятиях все тонкости профессии, - добавил Григорий Акопов.

В распоряжении будущих специалистов есть и тренажеры, которые помогают научиться готовить воздушное судно к полету. Принцип работы прост – студент учится отладке всевозможных систем, таких как гидравлическая и система управления самолетом. На них можно отрабатывать и особые случаи в полете. К примеру, как запустить один из неработающих двигателей, если он внезапно остановился в полете.

– Тренажеры еще более эффективны при изучении теории. Так как на них все гораздо быстрее и легче запоминается, – отметила студентка Эльвира Исаева.

На тренажерах преподаватели работают индивидуально с каждым из своих студентов. Это позволяет довести все умения до совершенства.

Выпускники востребованы уже с момента получения диплома. В Ростовский филиал университета приезжают профильные авиационные предприятия с профориентационными мероприятиями и приглашают их на работу по окончанию обучения.

Также все студенты обеспечены форменной одеждой и трехразовым питанием.

Но чтобы стать студентом Ростовского филиала МГТУ ГА, абитуриент должен пройти специальный конкурс.

- Год от года спрос на наших выпускников растет. Соответственно, растет и конкурс на новое очное отделение, - добавил Григорий Акопов.

К слову, совсем скоро в стенах вуза пройдут дни открытых дверей: 4 и 25 марта, 8 и 22 апреля. Школьники смогут посмотреть на инновационное авиационное оснащение и познакомиться с возможностями университета.

Волнительное ожидание получения дипломов. Фото: Екатерина ПОПОВА

ПОЗДРАВИЛИ БЫВШИЕ ВЫПУСКНИКИ

С вручением дипломов первых выпускников очного отделения поспешили поздравить руководители авиационных предприятий и структур. С напутственным словом к ребятам обратился и бывший выпускник Александр Колесов. Он отметил, что именно профильное авиационное образование, которое он получил в стенах альма-матер, помогло ему стать заместителем руководителя Южного межрегионального территориального управления воздушного транспорта.

Достижения вуза не остались без внимания и со стороны областных властей. Дипломированных инженеров авиации поздравил и заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов. Во время приветственного слова он вручил бывшему и нынешнему директорам вуза благодарственные письма губернатора области.

«ЗНАЛ, ЧТО СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР»

Кроме поздравлений, молодым специалистам поступили предложения о работе. Бывший выпускник вуза Андрей Козловский пригласил молодых специалистов в авиакомпанию «ПАНХ». А депутат городской Думы, который тоже учился в этих стенах, Андрей Тарасов предложил работу в компании «Роствертол».

- Качество и эффективность работ во многом зависит от того базиса знаний, которые студенты получают. И теперь все отраслевое сообщество готово принять вас, выпускники, как коллег для работы в гражданской авиации, – обратился к молодым инженерам заместитель начальника управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЮФО Александр Подгорный.

Кстати, сами выпускники приготовили для преподавателей подарок. Ребята сняли видеоклип, в нем рассказали о радостях и сложностях, которые пережили за пять лет учебы, и, конечно, лично поблагодарили каждого из наставников за их кропотливый труд и терпение.

- Эти пять лет дались мне очень легко — был уверен, что выбрал свою специальность. Мне всегда нравилась авиация, я с большим удовольствием вникал в каждый профильный предмет, приложил максимум усилий и окончил вуз с красным дипломом, – делится уже дипломированный специалист Сергей Падалов. – Теперь планирую устроиться на работу в нашем регионе.