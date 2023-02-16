Как в Ростове взять ипотеку без первоначального взноса или с ежемесячным платежом 1 рубль в новых жилых комплексах

Фото: предоставлено МСК

Ипотека с первоначальным взносом 0% и «Ипотека за 1 рубль в месяц» с минимальными платежами до окончания строительства теперь доступны ростовчанам. Новое ипотечное предложение подготовила Московская Строительная Компания совместно со Сбером. Разбираемся в чем же особенности такой покупки и что для этого нужно сделать.

НУЛЕВОЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС

Проанализировав потребности клиентов, специалисты управления по развитию отношений с партнерами и сервисов Домклик выявили большой процент тех, кто заинтересован в покупке и подходит по всем критериям платежеспособности, но пока не имеет средства на первоначальный взнос.

По мнению экспертов, новое предложение заинтересует также и тех, кто рассматривает покупку недвижимости с точки зрения инвестиций. Можно приобрести квартиру в уже сданном доме, с предчистовой отделкой от застройщика, которая включена в ипотеку, и практически сразу начинать сдавать в аренду, оплачивая таким образом ежемесячные платежи.

- Наша новая ипотечная программа подойдет как раз тем, кому не хочется откладывать покупку, но первоначальный взнос еще не собран, - комментируют в пресс-службе «МСК», - Мы со своей стороны готовы предоставить все необходимые условия для того, чтобы нашим клиентам было комфортно. Теперь не нужно специально откладывать средства для приобретения недвижимости.

Фото: предоставлено МСК

Условия покупки квартиры в новостройке с нулевым первоначальным взносом действуют до конца февраля в нескольких жилых комплексах Ростова — в литере 1 ЖК «Рубин» на Красноармейской улице, в литерах от 2 до 7 в ЖК «Сердце Ростова» по улице Ларина, также в акции участвуют ЖК «Максим Горький» на улице Горького, ЖК «Кристалл» на проспекте Соколова.

ИПОТЕКА ЗА 1 РУБЛЬ В МЕСЯЦ

Еще один аргумент в пользу покупки своих квадратных метров до конца февраля — продление акции «Ипотека за 1 рубль в месяц» с минимальными платежами до окончания строительства. По условиям акции, первый взнос составляет 15%, и его можно оплатить из средств материнского капитала. Важный момент: по таким условиям актуальны скидки от застройщика и удорожания стоимости квартиры не будет. Таким образом, жилье можно купить ниже стандартной цены с выгодой до 15 тысяч рублей с каждого квадратного метра.

Добавим, что по программе «Ипотека за 1 рубль» можно приобрести квартиры во всех десяти жилых комплексах МСК. А именно: ЖК «Легенда Ростова» на проспекте Михаила Нагибина, 40, ЖК «Акватория» на проспекте Космонавтов, 1В, ЖК «Город у реки» по улице 23-я Линия, 54, ЖК «Сердце Ростова 2» по улице Ларина, 45, ЖК «Рубин» по улице Красноармейская, 157В, ЖК «Кристалл-2» на проспекте Ворошиловский 82/4, ЖК «Грин Парк» на улице Раздорская, 2А, ЖК «ROYAL TOWERS» на улице Привокзальная, 9, ЖК «FOUR PREMIERS» на улице Мечникова, 110Г, ЖК «Донской Арбат» на проспекте Кировский, 89.

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ

Стоит отметить, что все сделки проходят по системе эскроу-счетов, что гарантирует безопасность и прозрачность покупки. Обе акции действуют до 28 февраля 2023 года. Узнать более подробную информацию об условиях покупки или бесплатно забронировать квартиру можно по телефону застройщика: 8 (863) 309-34-96 или WhatsApp.

Застройщик: ЖК «Легенда Ростова» - ООО СЗ МСК-ДОН; ЖК «Акватория» - ООО СЗ МСК-ЮГ; ЖК «Город у реки» - ООО СЗ МСК-КАПИТАЛ; ЖК «Сердце Ростова 2» - ООО МСК-СТРОЙ; ЖК «Рубин» - ООО СЗ МСК-СИТИ; ЖК «Кристалл-2» - ООО СЗ МСК-МОНОЛИТ; ЖК «Грин Парк» - ООО СЗ ПЕРВОМАЙСКИЙ; ЖК ROYAL TOWERS - ООО СЗ ДОМСТРОЙ; ЖК FOUR PREMIERS - ООО СЗ МСК-ГРУПП; ЖК «Донской Арбат» - ООО СЗ МСК-СОЮЗ

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