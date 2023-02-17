В ЛНР прошли семинары по интеграции в образовательную сферу Ростовской области

Фото: ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика»

13 февраля делегация представителей научно-образовательной и некоммерческой сфер Ростовской области посетила город Луганск. Для обмена практическим опытом в составе делегации присутствовала директор ростовского ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций – Центра инноваций социальной сферы «Атлас НКО» - Анна Белан, региональный представитель Фонда содействия инновациям в Ростовской области, генеральный директор АНО «Цифропрактика» - Анна Пушенко и директор АНО «ФИРОН» (регионального оператора фонда «Сколково» в Ростовской области) - Инна Шенгоф.

При организационной, информационной и методической поддержке ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика» они провели семинары для студентов и некоммерческих организаций ЛНР, а также встречи с Министром образования и науки ЛНР Иваном Кусовым, ректором ЛГУ им. В.Даля Виктором Рябичевым и председателем Общественной палаты ЛНР Алексеем Карякиным.

Фото: ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика»

Были подняты важные вопросы содействия интеграции жителей новых освобождённых территорий в научно-образовательное пространство Российской Федерации. Определены перспективы и направления работы по вовлечению молодёжи Республики в инновационную деятельность и основные векторы развития технологических проектов среди студентов, аспирантов и молодых учёных высших учебных заведений ЛНР. Как отметила директор АНО «ФИРОН» Инна Шенгоф, в результате проведённых встреч удалось достигнуть договорённостей о сотрудничестве в сфере инновационного развития образования и науки.

Во время мероприятия был проведен первый семинар из цикла о грантовых конкурсах Фонда содействия инновациям - «УМНИК», «Старт» и «Студенческий стартап». Генеральными спикерами на нем выступили региональный представитель Фонда содействия инновациям в Ростовской области Анна Пушенко и Инна Шенгоф. Отдельный сектор обсуждений посвятили акселерационным программам для технологических проектов и актуальным вопросам резидентства «Сколково» для студентов, аспирантов и молодых ученых ЛГУ им. В. Даля при поддержке Министерства образования и науки ЛНР.

Фото: ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика»

Участники семинара узнали об условиях программ, критериях оценки проектов, возможностях, которые дает тот или иной грант, а также о результатах, которые должен получить грантополучатель по итогам реализации проекта. Как подчеркнул Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов: «Участие жителей ЛНР в Федеральных грантовых программах институтов инновационного развития является важным этапом интеграции региона в систему мер поддержки Российской Федерации. Такая поддержка, безусловно, важна, поскольку внесет свой вклад не только в финансирование новых проектов, но и в восстановление экономики, в целом, удержание специалистов, создание новых рабочих мест, выявление и поддержку предпринимательских компетенций со студенческой скамьи».

Вопросам социальной сферы была посвящена встреча директора ростовского ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций – Центра инноваций социальной сферы «Атлас НКО» Анны Белан с общественными организациями ЛНР. Совместно с председателем Общественной палаты ЛНР Алексеем Карякиным она затронула вопросы регистрации и перерегистрации НКО в соответствии с законодательством Российской Федерации и правила участия в конкурсах президентских грантов.

Спикеры подчеркнули, что общественные организации новых субъектов РФ уже могут принимать участие в конкурсах президентских грантов, как самостоятельно, так и в партнерстве с российскими некоммерческими организациями. Анна Витальевна поделилась с коллегами нюансами подготовки учредительных документов в соответствии с российским законодательством и с помощью экспертных консультаций рассказала о том, как осуществляется президентская поддержка.

Справочная информация

Серия мероприятий с представителями научно-образовательной и некоммерческой сфер ЛНР состоялась при организационной, информационной и методической поддержке ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика», РГУ им. А.Н. Косыгина, Ассоциации «Агрообразование», АНО «Цифропрактика», АНО «ФИРОН» и Центра инноваций социальной сферы «Атлас НКО».