В микрорайоне Александровка Ростова-на-Дону избавятся от аварийных деревьев

Фото: предоставлено «СЗ-1 Югстройинвест-Дон»

Ростов не стоит на месте и стремительно расширяется. В городе планируют и продолжают строить новые микрорайоны. Однако прежде чем создавать новое принято избавляться от старого и подготовить территорию к будущей застройке.

Так, в ходе торгов ДОМ.РФ был предоставлен комплексный план по развитию участка площадью 11 гектаров по проспекту 40-летия Победы в Александровке. После аукциона территорию передали в аренду компании «СЗ-1 Югстройинвест-Дон». Строительные работы еще не начались. Сотрудники компании объяснили, что прежде чем начать строительство необходимо подготовить территорию, а именно избавиться от аварийных деревьев.

- Это те деревья, которые начали гнить, с оборванной корневой системой, с опасным наклоном и способные привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба людям. Всего на территории будущего микрорайона 86 подобных насаждений, – сообщили в компании.

Застройщик заверил, что все вырубленные деревья будут компенсированы с прибытком на 30 процентов от общего количества ликвидированной растительности. Территорию будущей застройки оградили забором для безопасности прохожих при уборке аварийных деревьев. Также ограждение необходимо для защиты ростовчан от шума и пыли при проведении работ.

В компании также пояснили, что появится в микрорайоне Александровка согласно проекту комплексного развития территории. На территории будет располагаться комплекс из пяти домов переменной этажности. Также будет развита социальная инфраструктура: школа на 300 мест, детский садик на 200 малышей и физкультурно-оздоровительный комплекс. Отметим, что в будущем ЖК реализуют концепцию «двор без машин» и безбарьерное пространство, что создаст комфортные и безопасные условия для жителей.