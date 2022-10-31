В районе Александровка в Ростове появятся новые жилые дома и детский сад

Фото: предоставлено ГК«ЮСИ»

В Ростове, в районе Александровка, планируют построить новые многоквартирные дома и детский сад на сто мест. Это следует из распоряжения губернатора Ростовской области Василия Голубева, подписанного 28 октября. Рассказываем подробности, как будет расширяться Александровка.

СКВЕР 5500 КВ М РЯДОМ С НОВЫМИ ДОМАМИ

Согласно распоряжению инвестиционный проект должен соответствовать определенным критериям областного закона. Из документа следует, что земельный участок площадью свыше 40 тысяч квадратных метров по улице Вересаева передан в аренду на шесть лет специализированному застройщику - 1 «ЮСИ-Дон», входящему в группу компаний «ЮгСтройИнвест». Этот участок предназначен для строительства многоквартирных домов и детского сада на 100 мест.

Застройщик обязуется возвести два многоквартирных жилых дома, провести благоустройство и создать подземную парковку. Также компания благоустроит сквер площадью почти 5,5 тысячи квадратных метров, который прилегает к новым домам.

Фото: предоставлено ГК«ЮСИ»

42 КВАРТИРЫ - МУНИЦИПАЛИТЕТУ

В компании подтвердили факт получения разрешения и начала разработки документов по планировке территории. Проектная документация должна быть готова в течение восьми месяцев. Какие конкретно здесь появятся дома, застройщик пока не раскрывает, но уже известно, что в ходе реализации инвестпроекта 42 квартиры безвозмездно будут переданы муниципалитету.

Напомним, компания уже известна ростовчанам по воплощению в жизнь других крупных инвестпроектов, например, микрорайона «Красный Аксай», экорайона «Вересаево» и квартала «Левобережье». Каждая из этих застроек попала в перечень «губернаторской сотни» важных инвестиционных проектов.