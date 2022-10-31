В Ростовской области ищут хозяев особенному котенку, у которого два носа

Внешний не дефект не мешает котенку дышать. Фото предоставлено героем публикации.

Жительница Таганрога нашла бездомного котенка с необычной внешностью По словам Анастасии, у животного два носа. Сейчас девушка ищет человека, который захотел бы взять себе особенное животное.

Девушка рассказала, что на днях услышала жалобное мяуканье на заднем дворе. Когда девушка открыла дверь, в дом забежал маленькая черная кошка возрастом около месяца. На первый взгляд животное казалось самым обычным, но потом таганроженка взяла малыша на руки и разглядела необычную мордочку. У котенка было два носа и три ноздри.

Девушка не может завести нового питомца, но решила на время приютить пушистого гостя. На всякий случай она показала котенка ветеринарам.

Котенку около месяца. Фото предоставлено героем публикации.

— Ветеринар сказал, что у кошечки несращение костей черепа. Да, это патология, но она абсолютно не мешает ей жить. Она хорошо дышит, сама ест и пьет, — говорит Анастасия.

Правда кроме этого котенок страдает от серьезного заболевания — гидроцефалии. В желудочках головного мозга скапливается жидкость, что приводит к давлению на мозг. Если гидроцефалия продолжит развиваться, животное погибнет — однако есть шансы, что этого не произойдет.

— В течение десяти дней котенку нужно принимать таблетки от желудка. А после она будет привита, обработана от блох и паразитов. Несмотря на особенности, очень активная, любит внимание. Надеюсь, что получится найти для нее доброго хозяина.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Елена Шуда, ветеринар:

— Скорее всего, у котенка просто заячья губа, врожденная патология. Если расщепление есть только в области носа, а небо не задето, то никакого особого лечения не требуется. С помощью хирургического вмешательства можно исправить эту внешнюю особенность. Подчеркну — поставить диагноз и определить состояние животного можно только при личном осмотре.

Что касается гидроцефалии, то шансы животного выжить зависят от тяжести заболевания. При осмотре ветеринар определяет количество жидкости, которое скапливается в головном мозге, общее состояние. Когда котенок достигнет определенного размера, то его можно сделать операцию. В этом случае проводят шунтирование. Под кожу головы вшивается шунт, который опускается в череп. Лишняя жидкость сбрасывается в брюшную полость.

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