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Общество31 октября 2022 15:59

В Ростовской области ищут хозяев особенному котенку, у которого два носа

Ветеринар объяснил, с чем связан такой дефект и требуется ли животному особый уход
Михаил СТРИЖЕВ
Внешний не дефект не мешает котенку дышать. Фото предоставлено героем публикации.

Внешний не дефект не мешает котенку дышать. Фото предоставлено героем публикации.

Жительница Таганрога нашла бездомного котенка с необычной внешностью По словам Анастасии, у животного два носа. Сейчас девушка ищет человека, который захотел бы взять себе особенное животное.

Девушка рассказала, что на днях услышала жалобное мяуканье на заднем дворе. Когда девушка открыла дверь, в дом забежал маленькая черная кошка возрастом около месяца. На первый взгляд животное казалось самым обычным, но потом таганроженка взяла малыша на руки и разглядела необычную мордочку. У котенка было два носа и три ноздри.

Девушка не может завести нового питомца, но решила на время приютить пушистого гостя. На всякий случай она показала котенка ветеринарам.

Котенку около месяца. Фото предоставлено героем публикации.

Котенку около месяца. Фото предоставлено героем публикации.

— Ветеринар сказал, что у кошечки несращение костей черепа. Да, это патология, но она абсолютно не мешает ей жить. Она хорошо дышит, сама ест и пьет, — говорит Анастасия.

Правда кроме этого котенок страдает от серьезного заболевания — гидроцефалии. В желудочках головного мозга скапливается жидкость, что приводит к давлению на мозг. Если гидроцефалия продолжит развиваться, животное погибнет — однако есть шансы, что этого не произойдет.

— В течение десяти дней котенку нужно принимать таблетки от желудка. А после она будет привита, обработана от блох и паразитов. Несмотря на особенности, очень активная, любит внимание. Надеюсь, что получится найти для нее доброго хозяина.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Елена Шуда, ветеринар:

— Скорее всего, у котенка просто заячья губа, врожденная патология. Если расщепление есть только в области носа, а небо не задето, то никакого особого лечения не требуется. С помощью хирургического вмешательства можно исправить эту внешнюю особенность. Подчеркну — поставить диагноз и определить состояние животного можно только при личном осмотре.

Что касается гидроцефалии, то шансы животного выжить зависят от тяжести заболевания. При осмотре ветеринар определяет количество жидкости, которое скапливается в головном мозге, общее состояние. Когда котенок достигнет определенного размера, то его можно сделать операцию. В этом случае проводят шунтирование. Под кожу головы вшивается шунт, который опускается в череп. Лишняя жидкость сбрасывается в брюшную полость.

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