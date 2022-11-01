В Ростове начали подготовку к комплексному развитию окраины Александровки

Фото: предоставлено «СЗ-1 Югстройинвест-Дон»

Весной 2022 года по результатам торгов «ДОМ.РФ» компания «СЗ-1 Югстройинвест-Дон» получила в аренду на шесть лет территорию площадью 11 гектаров на окраине Александровки с целью ее развития и застройки жилой недвижимостью. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первоочередной задачей подготовки земельного участка к строительству является ограждение территории от работ спецтехники, пыльных и шумных работ, действия которых могут причинить неудобство жителям района. Чтобы избежать подобных неприятных последствий, территорию будущей застройки решили обнести забором.

Также была проведена инвентаризация зеленых насаждений на предмет поиска деревьев, которые пострадали от гнили, имеют оборванную корневую систему, с опасным наклоном и способные привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба людям. Специалисты определили 86 аварийных деревьев, которые решено снести. Застройщик по закону обязан компенсировать все вырубленные насаждения с прибытком на 30%. Как сообщает застройщик, будет высажено порядка 115 крупномерных саженцев третьей группы.

Фото: предоставлено «СЗ-1 Югстройинвест-Дон»

После реализации этого этапа компания обратится в комитет по охране окружающей среды Ростова с заявкой на проведение инвентаризации зеленых насаждений. Это необходимо для определения количества «живых» деревьев, попадающих в зоны капитального строительства, инженерных и улично-дорожной сетей. После чего станет понятен объем зеленых насаждений и места компенсационных высадок со сроками их реализации. Отметим, что на территории нового микрорайона предусмотрены зоны для парковых аллей, а значит, часть высадок может произвестись здесь.

Как ранее сообщалось, на новом участке появится новый жилой комплекс, состоящий из пяти домов переменной этажности с подземными парковками. Согласно плану комплексного развития территории застройщик обязуется за счет собственных средств возвести здесь школу на 300 учеников, детский сад на 200 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс.