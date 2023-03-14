Ломбард онлайн: как оценить честно заработанное, не выходя из дома

Фото: АО «Донской ломбард»

Большинство людей имеют слабое и зачастую неверное представление о том, как работает ломбард. Первое, что нужно знать – это то, что обращаться нужно именно в легальный ломбард, который контролирует Центробанк. Тогда и изделие высоко оценят, и скрытых процентов и страховок не навяжут. Легальный ломбард похож на банк, с одним отличием, что банк проверяет кредитную историю клиента, а ломбард проверяет только залог. Именно таким ломбардом является «Донской ломбард».

Недавно «Донской ломбард» получил поддержку федеральной сети «Фианит-Ломбард» и активно начал внедрять в свою работу технологии федеральной сети. Безналичный расчет, электронный залоговый билет и оплата в один клик – теперь большинство действий в «Донском ломбарде» можно совершить онлайн. Даже оценить свое имущество можно удаленно, для этого появился сервис «онлайн-оценка». Принимает «Донской ломбард» не только украшения, но и учитывает стоимость бриллиантов. В перспективе – расширение залоговой линейки: от меха и техники, до велосипедов и сноубордов. Предоставить ростовчанам эти услуги позволила поддержка федеральной сети «Фианит-ломбард».

Но не всегда люди разбираются в том, куда идти, и могут попасть не туда. Постоянная читательница Надежда Золотовченко рассказала свою историю общения с ломбардами.

- После развода мне срочно понадобились деньги, - рассказывает Надежда Золотовченко. – Я уже больше года не работала. Банк в кредите отказал. И тут я подумала о ломбарде. Но первый мой опыт оказался не слишком удачным.

ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ

В первом ломбарде, который, к слову, оказался тем самым «серым ломбардом», в который обратилась Надежда, те изделия, которые она принесла, оценили слишком низко.

- Но я знала их реальную цену. Знала, что цена на золото гораздо выше. По телефону мне рассказали о закупочных ценах. И они мне показались очень привлекательными. Но по факту, когда я пришла, мне дали намного меньше. А еще обязали оплатить страховку. Да и заплатила я при возврате украшений в итоге больше, чем рассчитывала, - вспоминает Надежда.

Надежда уже думала, что больше никогда не будет связываться с ломбардами. Но совершенно случайно увидела здание «Донского ломбарда» и решила зайти.

- Общение с товароведами мне понравилось. Очень внимательные, все подробно рассказали. Оказалось, что они предлагают хорошие цены, и у них бывают акции, по которым можно получить пониженную ставку. Буквально через неделю я уже принесла некоторые из своих украшений. Оценили их выше, чем в том другом ломбарде. Сумма получилась вполне приличная.

Условия «Донского ломбарда» Надежде понравились. И спустя время она уже стала постоянной клиенткой организации.

- Сейчас у меня все нормально с кредитной историей. И доход постоянный. Но тогда меня ломбард сильно выручил. Понравилось, что теперь с «Донским ломбардом» можно работать в онлайн-режиме. Через мобильное приложение или на сайте можно не только оплатить, но и произвести оценку украшений. Это очень удобно.

Для того, чтобы получить пониженную ставку, нужно скачать новое приложение. Теперь в приложении «Фианит-Ломбард» есть специальный раздел для клиентов «Донского ломбарда». Со временем единая платформа позволит получать еще больше бонусов клиентам «Донского ломбарда».

Фото: АО «Донской ломбард»

ВОЗМОЖНОСТИ «ДОНСКОГО ЛОМБАРДА»

«Донской ломбард» имеет большую историю и отличную репутацию. В этом году ему исполняется 55 лет. На сегодняшний день сеть насчитывает 65 отделений по всей Ростовской области. В компании работают высокопрофессиональные сотрудники.

Чем отличается «Донской ломбард»?

- Деятельность «Донского ломбарда» контролируется Центробанком РФ.

- Здесь высоко оценивают залог.

- В условиях ломбарда не предусмотрено скрытых процентов, страховок и переплат. Обо всех условиях клиента предупреждают заранее.

- Здесь можно получить электронный залоговый билет, больше не нужно носить с собой никаких бумаг.

- Оплату всех платежей можно произвести на сайте или через мобильное приложение в один клик.

- Здесь обеспечивается бережное хранение сданных вещей.

- Здесь не меняется и не оценивается ваша кредитная история.

Займы в «Донском ломбарде» можно получить под низкий процент – от 0,2% для новых клиентов.

Сейчас «Донской ломбард» похож на небольшой банк. Он имеет свой ювелирный магазин с низкими ценами. А в этом году компания получила поддержку федеральной сети «Фианит-Ломбард», что дает новые возможности для развития сервиса и услуг.

Тел . 8 800 33 33 571

Адрес: ул. Мечникова, 140

https://donskoy.fianitlombard.ru/

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