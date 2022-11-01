Осипян Татьяна Витальевна: «Каждый день работы с детьми - это новые впечатления и эмоции»

Фото: из архива Татьяны Осипян

Осипян Татьяна Витальевна – детский зубной врач стоматологической «Клиники доктора Шувалова» в г. Ростове-на-Дону. В профессии более 20 лет.

Врач окончила Ростовское-на-Дону государственное Медицинское училище СКЖД по специальности зубной врач, а также имеет пять сертификатов о повышении квалификации по оказанию стоматологической помощи населению.

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Татьяна Витальевна, расскажите – почему Вы стали врачом?

- Мне всегда хотелось помогать людям, я всегда проявляла искреннее участие и сочувствие. Мне хотелось что-то сделать для этих людей и быть им полезной.

Какой Вы были студенткой?

- Была студенткой с большими амбициями и огромным желанием учиться.

Что для Вас медицина?

- Моя вторая жизнь.

Что самое интересное в Вашей работе?

- Я рада, что могу подарить большому количеству людей счастливые улыбки на лицах.

Самый запоминающийся случай в Вашей практике.

- Нет особого случая, каждый день работы с детьми - это новые впечатления и эмоции.

На Ваш взгляд, от чего зависит успех лечения?

- От регулярного посещения стоматолога.

Кто Ваш пациент?

- Я не делю пациентов по категории «мой» и не «мой», к каждому пациенту нужно найти индивидуальный подход и тогда каждый пациент будет «моим».

Самый частый вопрос от пациентов?

- А больно не будет?

Что хотели бы сказать пациентам, которые к Вам не пришли?

- Регулярный поход к стоматологу нужен обязательно, чтобы не возникало проблем в полости рта.

Как предпочитаете проводить свободное время?

- Люблю отдыхать на природе всей семьей, путешествовать.

Какие бы три желания загадали золотой рыбке?

- Чтобы в мире больше никогда не было войн, конфликтов, и все были здоровы.

Планы на будущее

- Хотела бы открыть свою клинику и продолжить заниматься любимым делом.

Ваш девиз

- Помогаю детям улыбаться!

Как записаться на прием к доктору:

По телефону: 8-928-147-69-80