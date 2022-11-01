Осипян Татьяна Витальевна: «Каждый день работы с детьми - это новые впечатления и эмоции»

Фото: из архива Татьяны Осипян
Осипян Татьяна Витальевна – детский зубной врач стоматологической «Клиники доктора Шувалова» в г. Ростове-на-Дону. В профессии более 20 лет.
Врач окончила Ростовское-на-Дону государственное Медицинское училище СКЖД по специальности зубной врач, а также имеет пять сертификатов о повышении квалификации по оказанию стоматологической помощи населению.
ВОПРОСЫ ДОКТОРУ
Татьяна Витальевна, расскажите – почему Вы стали врачом?
- Мне всегда хотелось помогать людям, я всегда проявляла искреннее участие и сочувствие. Мне хотелось что-то сделать для этих людей и быть им полезной.
Какой Вы были студенткой?
- Была студенткой с большими амбициями и огромным желанием учиться.
Что для Вас медицина?
- Моя вторая жизнь.
Что самое интересное в Вашей работе?
- Я рада, что могу подарить большому количеству людей счастливые улыбки на лицах.
Самый запоминающийся случай в Вашей практике.
- Нет особого случая, каждый день работы с детьми - это новые впечатления и эмоции.
На Ваш взгляд, от чего зависит успех лечения?
- От регулярного посещения стоматолога.
Кто Ваш пациент?
- Я не делю пациентов по категории «мой» и не «мой», к каждому пациенту нужно найти индивидуальный подход и тогда каждый пациент будет «моим».
Самый частый вопрос от пациентов?
- А больно не будет?
Что хотели бы сказать пациентам, которые к Вам не пришли?
- Регулярный поход к стоматологу нужен обязательно, чтобы не возникало проблем в полости рта.
Как предпочитаете проводить свободное время?
- Люблю отдыхать на природе всей семьей, путешествовать.
Какие бы три желания загадали золотой рыбке?
- Чтобы в мире больше никогда не было войн, конфликтов, и все были здоровы.
Планы на будущее
- Хотела бы открыть свою клинику и продолжить заниматься любимым делом.
Ваш девиз
- Помогаю детям улыбаться!
Как записаться на прием к доктору:
По телефону: 8-928-147-69-80
На правах рекламы