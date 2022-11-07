Авдиенко Андрей Александрович: «Я как скульптор создаю из тела новую красивую фигуру»

Фото: из архива Андрея Авдиенко

Андрей Александрович Авдиенко – врач высшей квалификационной категории, пластический хирург, онколог-маммолог. Выполняет все виды пластических операций, кроме ринопластики. Входит в ТОП 10 лучших хирургов России, ТОП 100 успешных людей России по версии журнала WORLD FASHION MAGAZINE в номинации «Лучший пластический хирург», NUMBER ONE AWARD 2022 в номинации «Лучший пластический хирург по липомоделированию». Является обладателем премий «Люди года FB2020» в номинации «Лучший пластический хирург» и «Врач года» в проекте «Клиника года» «Комсомольской правды».

Андрей Александрович разработал собственную методику подтяжки молочных желез, методику заполнения нижне-наружных квадрантов молочной желез частью большой грудной мышцы при дефиците тканей в этой области. Имеет большой опыт использования полиуретановых имплантов, как в реконструктивной онкологии молочной железы, так и в эстетической хирургии молочной железы.

Фото: из архива Андрея Авдиенко

- Мне нравится видеть женщину счастливой, ведь когда она чувствует себя привлекательной и желанной, она словно сияет, излучая добро и позитив, поднимая настроение и побуждая на творчество. Одна счастливая женщина способна зарядить доброй энергией до 15 человек вокруг себя за раз, - отмечает Андрей Авдиенко. - Я же, как скульптор, отсекая все лишнее и пересаживая клетки в те места, где нужно придать объем, ваяю (моделирую) из женского тела новую красивую фигуру.

Доктор проводит операции:

- 3D липомоделирование

- Увеличение груди/Подтяжку груди

- Пластику живота

- Пластику ягодиц

- Удаление комков Биша

- Пластику ореол и сосков

- Интимную пластику

- Удаление/лечение гинекомастии

- Удаление/лечение гигантомастии

- Устранение обвисшего подбородка

- Отопластику

- Радикальную мастэктомию

и другие виды операций.

Нужно ли моделировать фигуру?

Об этом может сказать только сама женщина. Нужно ей это или нет? Любому человеку и уж тем более женщине, хочется быть привлекательной. И при наличии каких-либо проблем с фигурой женщина чувствует себя некомфортно.

Фото: из архива Андрея Авдиенко

Жир – не враг, а помощник

Если женщина хочет разгладить морщины, придать спортивный вид ягодицам, омолодить кожу лица, и при этом у нее имеются излишки жира, то это очень хорошо. Процедура липомоделирования позволит решить сразу обе задачи. Процедуры выполняются с помощью микроинъекций, без имплантатов и без единого разреза.

Записаться на прием к доктору можно через форму на сайте:

http://mammolog-plastika-rostov.ru/plasticheskaya_hirurgiya/index.php

и по телефону +7(918) 513-60-60