Донские парламентарии обсудили законопроект о дополнительных днях отпуска родителей детей-инвалидов

Парламентарии обсудили вопрос вместе с родителями детей-инвалидов и работодателями. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Ростовской области

В донском парламенте по инициативе сенатора Российской Федерации от Законодательного Собрания Ростовской области Ирины Рукавишниковой прошло общественное обсуждение федерального законопроекта о дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов. В нем приняли участие депутаты, представители региональных органов исполнительной власти, общественных организаций и работодателей.

РАНЬШЕ ПЕРЕНЕСТИ БЫЛО НЕЛЬЗЯ

Как отметила сенатор, сейчас родители детей с особенностями в развитии ежемесячно могут получать до четырех дополнительных дней отдыха. Но, если они не используются в этом же месяце, то на следующий их перенести нельзя, так как эти выходные не суммируются.

- Такая ситуация не удобна для родителей, и мы в нашем законопроекте, в поправках к Трудовому кодексу, предложили другую схему. Все дни в течение календарного года могут быть суммированы, но не в полном объеме, а до 24 дней. Как правило, если речь идет о путевке, о летнем отдыхе, санатории, то 24 дня – это стандартный срок, - объяснила Ирина Рукавишникова.

СЛЕДУЕТ ПРОСЧИТАТЬ ВСЕ РИСКИ

Во время обсуждения законопроекта также были высказались со своими предложениями родители детей с ограниченными возможностями здоровья и их работодатели.

Так, одной из существенных проблем в этом вопросе для работодателей является согласование с работником графика дополнительных выходных. Начальнику для плодотворной работы своего предприятия было бы удобней, если его сотрудник заранее обговаривал с ним даты такого отпуска. Но родители детей с инвалидностью полностью зависят от самочувствия своего ребенка, поэтому запланировать точные даты выходных не могут.

- Следует просчитать риски, связанные с взаимоотношениями работодателя со своими сотрудниками, которые являются родителями детей-инвалидов, на фоне появления дополнительного отпуска. Это подразумевает усиление ответственности работодателя за нарушения прав работника в этой сфере, - предложил заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Андрей Харахашян.

УЧИТЫВАТЬ ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Во время дискуссии речь зашла и о семьях, где есть не один, а двое и больше детей с особенностями в развитии. В таком случае стоит учитывать их жизненные обстоятельства при планировании дополнительных выходных дней.

- Абсолютно все невозможно прописать ни в одном законе, невозможно предусмотреть все жизненные ситуации. Но важность этой инициативы мы все очень хорошо понимаем, - обратила внимание председатель комитета Заксобрания региона по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству Светлана Пискунова. - Мы долгое время продвигали законы о правильном обеспечении санаторно-курортным лечением детей-инвалидов. Но дети не должны оставаться без поддержки родителей, и мы постепенно решаем вопросы в этой сфере. Законопроект очень актуален и предложения, которые были сегодня озвучены, мы оформим и в дальнейшем будем с ними работать.

Участники дискуссии пришли ко решению, что предлагаемые изменения в законопроект окажут поддержку родителям детей с инвалидностью и станут ощутимым подспорьем.