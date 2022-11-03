В Ростове из кафе вынесли сейф с 400 тысячами рублей

Подозреваемые взломали входную дверь с помощью гвоздодера. Фото: ГУ МВД России по РО.

В Ростове полицейские раскрыли дерзкое ограбление одного из городских кафе. Инцидент произошел в Октябрьском районе города. Как рассказали в донском главке, трое неизвестных под покровом ночи заприметили общепит.

- Убедившись, что кафе закрыто, а свидетели и очевидцы отсутствуют, подозреваемые взломали входную дверь с помощью гвоздодера и проникли в здание, - добавили в ведомстве.

Правда, там их ждал сюрприз – уборщица, которая как раз находилась на рабочем месте. Испугавшись, женщина рассказала, где хранится выручка. Налетчики, не теряя времени, забрали металлический ящик с деньгами и скрылись. В нем было 400 тысяч рублей.

По горячим следам стражам порядка удалось задержать предполагаемых преступников. Ими оказались жители другого региона. Всем - от 28 до 30 лет. Правда, к моменту разоблачения, они уже успели потратить наличность. Сейчас полицейские проверяют их на причастность к другим преступлениям.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Если дело дойдет до суда, а мужчин признают виновными, им грозит до семи лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

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