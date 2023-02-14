«Молодежи нужны правильные ориентиры»: в Ростове прошел телемост с Луганском

Александр Ищенко принял участие в телемоста "Ростов-Луганск". Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове сегодня вспоминают защитников Родины, которые, не щадя себя, сражались с немецкими захватчиками. 14 февраля – памятная дата для всех жителей донского края. В этот день, ровно 80 лет назад, Ростов был освобожден от фашистов. А еще в этот же день от врагов освободили Луганск, который тогда назывался Ворошиловградом.

ТРАГИЧНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В день 80-летия освобождения обоих городов от немецко-фашистских захватчиков в Доме Культурных «Правда» состоялся телемост «Ростов-Луганск». Также в студии развернули выставку поисковых отрядов с находками с мест боев в годы ВОВ. В мероприятии приняли участие Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь Ростовского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ищенко, председатель Народного совета ЛНР, секретарь Луганского регионального отделения «Единой России» Денис Мирошниченко, ученые-историки, волонтеры и молодежь.

Участники телемоста обсудили значимость отмечаемой даты и поговорили об основных этапах освобождения Донбасса в годы Великой Отечественной войны. Оккупация Луганска длилась 212 дней. Ее результатом были тысячи замученных и расстрелянных людей, варварски уничтоженные школы и предприятия, взорванные мосты и более двух тысяч стертых с лица земли жилых домов.

Ростов был оккупирован дважды. Первая оккупация длилась восемь дней и получила название «кровавая неделя».

Вторая растянулась на 205 дней. Она осталась в памяти горожан как страшное время зверств, жестокости и разрушений. В одной только Змиевской балке были убиты 27 тысяч горожан.

В студии развернули выставку поисковых отрядов с находками с мест боев в годы ВОВ. Фото: пресс-служба ЗС РО

«МОЛОДЕЖЬ – ГЛАВНЫЙ ОБЪЕКТ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ АГРЕССИИ»

Сегодня жители Ростова-на-Дону и Луганска в равной мере преклоняются перед светлой памятью освободителей и перед поколением, восстанавливавшим разрушенные города в послевоенные годы.

- В нынешнее историческое время совершенно точно молодежи нужны правильные ориентиры. Важные вопросы: что было, какие силы в истории нашего отечества защищали страну, кто приносил ей вред, ущерб? Что происходило на самом деле, и что происходит сегодня? Без понимания исторической правды, без понимания той роли, которую сыграл наш великий многонациональный народ в период внешней агрессии, без понимания того, что происходит сегодня, мы не можем говорить о будущем нашей страны. Молодежь – главный объект идеологической агрессии. Так было всегда. Враги любого государства, а уж тем более те силы, которые идут сегодня против России, работают с молодежью. Главное оружие Запада – ложь. Мы должны эту ложь раскрывать, разоблачать. Это возможно в одном случае – если мы рассказываем о том, что происходило на самом деле, - сказал Александр Ищенко.

Не могли не коснуться на встрече и темы сегодняшней ситуации на Донбассе. Участники мероприятия сошлись во мнении, что она во многом похожа на события 80-летней давности, когда Красная армия освобождала от нацистов те же населенные пункты, которые сегодня освобождают российские бойцы.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Обсудили и тему волонтерства. Отметим, активисты донского отделения «Молодой Гвардии» одними из первых начали оказывать помощь вынужденным переселенцам. Также волонтерские отряды работают сейчас на освобожденных территориях.

- В Ростове – одно из ключевых отделений «Молодой Гвардии». Отсюда идет отправка наших волонтеров на освобожденные территории. С марта активисты находятся в новых регионах страны. Самый первый выезд был в Мариуполь. Следом – Мелитополь, Токмак, Энергодар, Донецк, Волноваха и другие города. Например, ростовский волонтер Николай Ромашенко больше месяца руководил центром гуманитарной помощи в Мелитополе. Сейчас «Молодая Гвардия» переключила свое внимание на активную работу в госпиталях. Мы оказываем помощь раненым в Донецке, в Луганске, в Горловке и в Лисичанске, - сказал председатель ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Антон Демидов.

А председатель Заксобрания Александр Ищенко отметил, что мы были и остаемся единым народом, несмотря на ту ложь, которая льется на Россию со стороны Запада.

- И совершенно точно, если молодежь получает достоверную информацию, остается вместе со своим народом, вместе со своей страной, то будущее нашего Отечества в надежных руках, - подытожил он.