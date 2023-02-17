Исключительный комфорт и максимальное удобство: на что обратить внимание при выборе квартиры в Ростове-на-Дону

Фото: Владислав Чебанов

От уровня комфорта зависит очень многое – настроение, хороший сон, желание жить и развиваться. Поэтому многие ростовчане стремятся выбирать квартиры с безупречными условиями проживания. Именно для тех, кто хочет жить в красоте, комфорте высокого уровня, безопасности и приватности, группа компаний «Доннефтестрой» завершила строительство «Клубного дома на Мечникова». Первые жильцы получили долгожданные ключи от квартир в новом жилом комплексе еще в конце января.

АТМОСФЕРА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО КОМФОРТА

Клубный дом на Мечникова – это проект бизнес-класса, который находится на возвышенной части в центре города и органично интегрирован в окружающую обстановку. Он отличается продуманной организацией пространства, гармоничным обликом с архитектурной подсветкой и ультрасовременным дизайном входных групп. Все это создает атмосферу исключительного комфорта в самом сердце города. А тонированные окна и корзины для кондиционеров в цвет фасада также придают фасаду здания завораживающий вид.

Фото: Владислав Чебанов

- Здесь созданы все условия для комфортной и безопасной жизни ростовчан. Клубный дом имеет подземную парковку и закрытую территорию. А в каждом подъезде есть консьерж, колясочные зоны, и три лифта марки «KONE». Самое главное преимущество этого жилого комплекса в том, что он находится на возвышенности, что дарит впечатляющие виды на город, - рассказала менеджер отдела продаж Юлия Павлицкая.

Фото: Владислав Чебанов

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Клубный дом на Мечникова располагается в самом центре г. Ростова-на-Дону на пересечении трех улиц: пер. Доломановского, ул. Красноармейской и ул. Мечникова. Сюда легко попасть из центральной части города, где расположен Главный ЖД и Автовокзалы, Пушкинская и Б. Садовая. По улице Мечникова находятся Гимназия № 52, Детская городская Поликлиника, НИИАП, Лицей № 57 и другие объекты.

Фото: Владислав Чебанов

Добраться до знаковых мест города можно как пешком, так и на автомобиле. Все рядом: Комсомольский парк, Парк им. Горького, ДГТУ, РИИЖТ, ул. Большая Садовая, а также главные транспортные артерии и развязки города.

- Я искала планировку своей мечты и нашла ее именно в этом доме. Поэтому сразу решила приобрести квартиру. Большим плюсом стало и то, что жилье будет находиться в центре города. Мне будет очень удобно, а главное быстро добираться до работы. Когда сегодня ехала за ключами, так сильно волновалось. Но сейчас на душе только радость и облегчение. Буду готовиться к новому этапу – отделке и ремонту, - поделилась эмоциями новосел Наталья Бондарева.

ИНФРАСТРУКТУРА В ФОРМАТЕ «ВСЕ ПОД РУКОЙ»

В жилом комплексе все выстроено так, чтобы жильцам было максимально удобно пользоваться не только самой квартирой, но и общими помещениями. Здесь организованы приватный внутренний двор площадью более 3200 кв. м и места для отдыха, имеются подземный паркинг и многоуровневая система доступа на закрытую территорию, в каждой секции установлено три высоконадежных лифта марки «KONE». Для безопасности детские площадки имеют прорезиненное покрытие, а молодые родители могут воспользоваться колясочными зонами. Также здесь легко заниматься спортом – для жильцов обустроено несколько спортивных площадок.

Фото: Владислав Чебанов

Фото: Владислав Чебанов

Фото: Владислав Чебанов

В Клубном доме на Мечникова предусмотрена инфраструктура в формате «все под рукой», поэтому первый этаж отведен под коммерческие помещения. Здесь будут располагаться продуктовые магазины, аптеки, филиалы банков и офисы.

Территория ЖК находится под круглосуточным видеонаблюдением, установленная видео-домофонная связь имеет систему удаленного доступа.

Фото: Владислав Чебанов

БОГАТСТВО ВЫБОРА

Жилой комплекс «Клубный дом на Мечникова» рассчитан на 414 квартир общей жилой площадью более 17,5 тыс. кв. м. Здесь можно приобрести как студии, так и трехкомнатные квартиры, и выбрать жилье площадью 24,4 - 71,3 квадратных метра.

Будущим собственникам доступны удобные планировочные решения на любой вкус. Из больших светлых окон с внешним тонированием открывается величественная панорама города с океаном городских огней ночью и завораживающим видом днем. При желании смежные планировочные решения объединяются в площади с самыми широкими функциональными возможностями.

- Мы выбрали здесь квартиру, так как доверяем застройщику. Он при строительстве использовал качественные материалы. Ну и, конечно, дом в центре города – большой плюс для нашей семьи, - отметила обладательница ключей от новой квартиры Антонина Князева.

Покупая квартиры в «Клубном доме» ростовчане выбирают комфорт - развитую инфраструктуру, ведь все необходимые ресурсы центра города в пешей доступности и безопасность.

Фото: Владислав Чебанов

Отдел продаж ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

ул. Нансена 103/1 (ЖК «Звезда Столицы»)

ул. Горсоветская, 49/1 (ЖК «Свобода»)

ул. Мечникова, 41/53 (ЖК «Клубный дом на Мечникова»)

Пр-кт Маршала Жукова 26

Отдел продаж 8 (863) 204-63-33

8 (928) 270-05-05 (What’s app)

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