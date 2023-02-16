В Ростовской области участники СВО получили право на компенсацию расходов за газификацию

В Ростове состоялось 51-ое заседание Заксобрание. Фото: пресс-служба Заксобрания

Состоялось очередное заседание Законодательного Собрания Ростовской области. В повестку было вынесено 25 вопросов. Это были как региональные законопроекты, так и обращения на федеральный уровень.

ПОДДЕРЖКА МОБИЛИЗОВАННЫХ И ИХ СЕМЕЙ

Депутаты приняли поправки к областному закону о газификации. Список получателей компенсации на эту услугу постоянно расширяется. Так, в конце прошлого года инвалиды и ветераны боевых действий, вдовы погибших инвалидов и ветеранов боевых действий получили право на такую помощь от государства.

Сегодня эту меру поддержки распространили на мобилизованных, военнослужащих по контракту и добровольцев, а также членов их семей.

Поправки позволили максимально охватить всех участников СВО, кто до сих пор нуждается в данном виде государственной поддержки.

Напомним, размер компенсации ранее был увеличен до 100 тысяч рублей с возможностью оплатить понесенные затраты в полном объеме, а не в размере 50 %, как это было в прошлом.

Спикер донского парламента отметил, что в ближайшее время планируется догазифицировать более 20 тысяч домовладений, и многие из тех, кто подал заявку, – это члены семей участников специальной военной операции. Для некоторых из них сдерживающим фактором являлась дорогая стоимость газового оборудования.

– Поэтому депутаты Законодательного Собрания, члены фракции «Единая Россия» предложили губернатору принять соответствующие поправки. Василий Юрьевич Голубев поддержал нашу инициативу, и мы приняли закон, который позволяет максимально охватить всех участников СВО, кто до сих пор нуждается в данном виде государственной поддержки, – сказал Александр Ищенко.

Спикер ЗС также напомнил, что донской парламент в конце прошлого года, и в начале нынешнего инициировал комплекс предложений по мерам поддержки участникам СВО.

Например, с этого года детям из семей мобилизованных, чей подушевой доход не превышает 1,5 величины прожиточного минимума, предоставляется бесплатная путевка в санаторный или оздоровительный лагерь, либо, если родители сами приобретали такую путевку, - полная компенсация расходов.

Также при назначении региональных пособий на детей не учитываются доходы и все областные и федеральные единовременные выплаты мобилизованного члена семьи. Это касается пособия на молочные продукты для детей 1-2 года жизни, пособия кормящим и беременным мамам, ежемесячной денежной выплаты после рождения третьего ребенка, регионального материнского капитала и адресной социальной помощи.

ЗАЩИТИТЬ РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС

Депутаты предложили на федеральном уровне выработать долгосрочные механизмы защиты внутреннего рынка в интересах российской промышленности, выпускающей импортозамещающую продукцию.

Это необходимо для защиты инвестиций российских предпринимателей и компаний, которые сегодня активно занимаются импортозамещением.

Соответствующее Обращение было направлено в Правительство РФ, Совет Федерации и Государственную Думу.

– Мы понимаем, что рано или поздно санкции будут сняты, и те, кто сегодня сбежал с российского рынка, вернутся на него. Но к тому времени у нас уже будут производства, созданные отечественными промышленниками, предпринимателями. Поэтому по предложению Уполномоченного по защите прав предпринимателей Олега Владимировича Дерезы, мы подготовили Обращение на федеральный уровень и просим установить в законодательстве такие гарантии, которые бы обезопасили отечественный рынок на будущие периоды, – прокомментировал Александр Ищенко.

В качестве защиты российского рынка предлагается использовать, например, механизмы таможенно-тарифного регулирования, в том числе установить импортные квоты, заградительные импортные пошлины, сертификации и другое.

Защитные меры предлагается вводить со сроком действия минимум 10-20 лет для каждого сегмента рынка, где необходимо и целесообразно реализовывать импортозамещающие проекты. И вводить эти меры в действие по мере запуска инвестиционных проектов в данных сферах.

ДОПЛАТА К ПЕНСИИ ПОСТРАДАВШИМ В НОВОЧЕРКАССКЕ ЛЕТОМ 1962 ГОДА

Кроме прочего, на заседании приняли областной закон, который увеличивает ежемесячную доплату к пенсии лицам, пострадавших во время событий в Новочеркасске летом 1962 года. До этого она составляла 5 855 рублей. После принятия поправки сумма увеличилась вдвое и составила 11 621 рубль, – прокомментировал председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Также парламентарии направили обращение к зампреду Правительства РФ Татьяне Голиковой по вопросу предоставления инвалидам дополнительных гарантий на получение компенсации за оплату полиса ОСАГО.

Сегодня на федеральном уровне для инвалидов (в том числе детей-инвалидов), у которых есть транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, предусмотрена компенсация в размере половины стоимости страхового полиса.

Но для получения такой социальной помощи основанием являются медицинские показания, которые входят в перечни, утвержденные еще в 60-х и 70-х годах прошлого века.

– За эти 50 лет у нас, к сожалению, на практике появились многие другие категории инвалидов. Например, с аутоиммунными, онкологическими заболеваниями, с ментальными нарушениями. Они не входят в эти перечни, и, соответственно, не имеют право на компенсацию. А для семьи инвалида любая поддержка важна, и каждый рубль на учете. Поэтому мы предлагаем правительству России утвердить на федеральном уровне новый перечень медицинских показаний в соответствии с сегодняшними реалиями, – заключил Александр Ищенко.