В Ростовской области водителя грузовика осудили за ДТП, в котором погибли три сотрудницы полиции

После удара машина превратилась в груду металла. Фото: читатель «КП - Ростов-на-Дону»

В Ростовской области вынесли приговор водителю грузовика, который спровоцировал смертельное ДТП. В аварии погибли три человека - сотрудницы волгодонского отдела полиции. Какое решение было принято по делу, журналисту «КП - Ростов-на-Дону» сообщили в Мартыновском районном суде.

- Приговор вынесли в октябре по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц»). Виновник аварии получил 4 года и 4 месяца колонии-поселения. Также ему запретили садиться за руль любых транспортных средств, - рассказали в инстанции.

Отметим, что максимальное наказание за подобное нарушение закона - до 7 лет лишения свободы и запрет на занятие определенной деятельностью в течение еще 3 лет. Будут ли потерпевшие - родственники погибших - обжаловать приговор, пока неизвестно. Однако у них еще есть такая возможность - итоговый вердикт пока не вступил в силу.

ТРАГЕДИЯ ПРОИЗОШЛА В АПРЕЛЕ

Смертельное ДТП произошло в апреле 2022 года на автодороге Ростов - Семикаракорск - Волгодонск. По трассе двигался грузовик MAN, за ним - легковушка Hyundai Creta, после которого еще один большегруз DAF. MAN и Hyundai остановились на светофоре, когда загорелся красный свет. Предварительно, мужчина, который управлял грузовиком DAF, в сумерках не заметил, что впереди идущая иномарка притормозила. Большегруз врезался в легковушку, которая в свою очередь по инерции влетела в MAN.

Мини-кроссовер оказался зажат между двумя грузовиками. Легковую иномарку сильно смяло, от машины почти ничего не осталось. Водитель и два пассажира Hyundai Creta скончались на месте.

ВСЕ ТРОЕ РАБОТАЛИ В ПОЛИЦИИ

Известно, что в момент столкновения в автомобиле Hyundai находились три сотрудницы МВД Волгодонска: Татьяна, Ольга и Руслана, им было 29, 37 и 47 лет. Женщины возвращались домой из командировки. У всех были семьи, каждая воспитывала двух детей.

Было возбуждено уголовное дело. Водителя грузовика DAF отправили под домашний арест через несколько дней после случившейся трагедии. Потом, в течение нескольких месяцев, специалисты вели следствие, шли судебные слушания. Приговор по делу утвердили спустя примерно 7 месяцев после аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Дома их ждали дети": в Ростовской области три сотрудницы полиции разбились в аварии по дороге со службы

В Ростовской области три сотрудницы полиции погибли в аварии, возвращаясь домой со службы (подробности)