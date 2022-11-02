В Ростовской области живодеры забросили котят в четырехметровую трубу и сбросили сверху кирпич

Спасатели провели целую операцию по вызволению из ловушки выжившего котенка. Фото: Реабилитационный центр бездомных животных г. Шахты

С пугающей частотой дончанам приходится узнавать об издевательствах над животными, которые происходят не где-то в интернете, а в соседнем дворе. Так в Шахтах в четырехметровой трубе чуть было не погибли два крохотных котенка, которых туда забросили люди, чтобы избавиться от животных. Случай невиданной жестокости братьев больших к братьям меньшим так и остался бы скрытым, если бы не другие люди — человечные и неравнодушные. Как удалось вызволить из ловушки малыша, рассказали волонтеры шахтинского реабилитационного центра для бездомных животных.

ПРОСИЛИ ПОМОЩИ У КОММУНАЛЬЩИКОВ

Неладное заподозрили житель одного из домов в Шахтах. Целый день они слышали, как кричали котята. Устав от жалобного писка, люди стали искать, где же сидят котята и почему не успокаиваются. Тогда поняли, что звук доносится из длинной трубы длиной примерно четыре метра. Как их достать, когда единственное отверстие в трубе — на большой высоте, выше гаражей — не понятно.

Куда только не звонили жильцы, рассказывает руководитель реабилитационного центра для бездомных животных «Святобор» Ольга Мосиюк, но от коммунальщиков помощи не получили, пока не написали волонтерам в соцсети.

Мокрый, голодный, обессиленный, но живой малыш попал к волонтерам. Фото: Реабилитационный центр бездомных животных г. Шахты

- Нам помогли спасатели отдела ГО и ЧС. Бригада спасателей вместе с местными жителями нашли трубу для удлинения ловчей петли — спасибо добрым людям из гаража рядом, нашелся у меня в машине скотч. Долго промучились, чтобы накинуть эту петлю в узком и темном пространстве трубы, - вспоминают добровольцы.

НА МАЛЫШЕЙ СВЕРХУ СБРОСИЛИ КИРПИЧ

И, наконец, перепуганного, мокрого и уже переставшего кричать от голода и стресса котенка благополучно извлекли из трубы.

- Кроха кричал в трубе больше суток, - рассказывает волонтер. - Его швырнули в трубу высотой четыре метра вместе с братиком и сверху закинули кирпич.

Оказалось, рядом с котенком на дне лежал еще один — уже мертвый. На него упал тот самый кирпич...

- Теперь котенок едет на домашнюю передержку-стационар на карантин. С перепугу парень покусал спасателей. И теперь нужно наблюдение в течение десяти дней, - добавили добровольцы.

Волонтеры уже ищут добрые и любящие руки — тех, кто готов забрать котенка после карантина.

ВАЖНО!

Если вы хотите помочь волонтерам в оплате стационара для котенка и других бездомных животных, попавших в беду, контактные данные указаны в группе реабилитационного центра бездомных животных города Шахты.

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