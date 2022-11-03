На Дону наградили детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях

На «Самбекских высотах» наградили школьников, которые стали героями. Фото: Законодательное Собрание Ростовской области

На Дону в рамках Всероссийского проекта «Дети-герои» наградили шесть школьников, которые проявили мужество и храбрость в экстремальных ситуациях. Так двое подростков из Белокалитвинского района в конце мая спасли двух тонущих девочек в реке и оказали им первую помощь. А четверо школьников из Веселовского района помогли взрослым потушить ландшафтный пожар.

«НА НАШЕМ МЕСТЕ ЛЮБОЙ ПОСТУПИЛ БЫ ТАКЖЕ»

Чествование ребят и их родителей прошло в музейном комплексе «Самбекские высоты». Первым делом юные герои возложили цветы к памятнику Советскому солдату-победителю, а после для них провели экскурсию по военно-историческому музею.

По поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко памятные медали Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «За проявленное мужество» юным жителям Ростовской области вручили первый заместитель Председателя Совета Федерации, сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин и сенатор от Законодательного Собрания Ростовской области Ирина Рукавишникова.

Родителям детей вручил поощрения Законодательного Собрания Ростовской области спикер донского парламента Александр Ищенко.

Правда, ребята в своих поступках подвига не видят. Уверены, что каждый бы поступил также, окажись на их месте.

- У нас в хуторе в конце августа загорелась трава, к тому же был сильный ветер. Огонь стал очень быстро распространяться. Пока ехали пожарные, взрослые стали пытаться потушить возгорание, но не получалось. Я с друзьями решил им помочь. Нам до этого на уроках рассказывали, что делать в таких ситуациях, - вспоминает 14-летний Ренат Раджабов. - Мы распределили силы. Один нес шланг, другой держал помпу, которая качала воду, третий бежал в село за ведрами с водой. И если вновь такая ситуация повторится, то мы обязательно бросимся в первых рядах на помощь.

Все награжденные ребята в школе являются отличниками, они занимаются спортом и у них уже есть четкая цель в жизни. Фото: Законодательное Собрание Ростовской области

«НАШИ ДЕТИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОДОЛЖАТЕЛЯМИ ГЕРОИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ»

- Жители Ростовской области могут совершенно точно убедиться в том, что на Дону есть свои герои. Прежде всего - это наши дети. На самом деле, даже взрослые могут брать с них пример, - обратился к собравшимся Председатель регионального Заксобрания Александр Ищенко. - Сегодня награждены участники двух событий. Эти примеры позволяют нам говорить о том, что мы можем уверенно смотреть в будущее. Наши дети являются продолжателями тех героических традиций, которые проводили в жизнь наши деды и прадеды. Неслучайно, что это событие происходит накануне Дня народного единства. Именно в сложную минуту жители нашей страны всегда объединяются.

Все награжденные ребята в школе являются отличниками, они занимаются спортом и у них уже есть четкая цель в жизни. Кто-то хочет стать сотрудником МЧС, другой мечтает стать военным, еще один собирается быть юристом, чтобы защищать права человека, а кто-то прокурором.

Также в музейном комплексе прошла выставка детских рисунков «Дорога жизни». Работы были посвящены 80-летию открытию трассы по льду Ладожского озера, которая связала блокадный Ленинград с большой землей.