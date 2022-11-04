День народного единства 2022 в Ростове-на-Дону: как донская столица празднует

Выступление творческих коллективов. Фото: администрация Ростова-на-Дону

День народного единства 2022 в Ростове-на-Дону, несмотря на дождливую погоду, отмечают весело и с размахом. Сегодня в донской столице проходят десятки праздничных мероприятий для детей, молодежи и для всей семьи. Корреспонденты "КП - Ростов-на-Дону" собрали самые яркие кадры народного праздника.

День народного единства празднуют в каждом муниципалитете Ростовской области, но в донской столице праздник отметили с особым размахом. Для гостей и жителей Ростова 4 ноября было подготовлены всевозможные интересные мероприятия и море положительных эмоций.

Выступления творческих коллективов зарядили публику праздничным настроением.

Ребята порадовали национальным танцем. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Ай-да греться и водить хороводы!

Хороводы еще никому не помешали. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Минутка прекрасного. А вы когда-нибудь писали картину на настоящем мольберте, если в художку не ходили?

Картина маслом! Фото: администрация Ростова-на-Дону

В честь Дня народного единства на Театральной площади прошла ярмарка "Ремесла народов России". Местные мастера представили свои изделия из дерева, камней и даже игрушки.

Горожане также могли посетить ярмарку. Фото: Екатерина ПОПОВА

Ростовчане с интересом смотрели выступления разных творческих коллективов.

ПОДЕЛИТЕСЬ НАСТРОЕНИЕМ!

А как вы отмечаете День народного единства? Присылайте свои фото в WhatsApp редакции -8 909 409-00-00