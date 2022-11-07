Ростовские психологи рассказали, как бороться с игровой зависимостью у детей и подростков

О причинах игровой зависимости и способах борьбы с ней в студии радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В последнее время смартфоны и компьютеры стали неотъемлемой частью нашей жизни. Дети и подростки активнее проводят время в социальных сетях, играх и на онлайн-платформах. Родителям иногда трудно понять, когда у детей вырабатывается так называемая игромания и, что делать, если это все-таки произошло.

О причинах игровой зависимости и способах борьбы с ней в студии радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM поговорили с психологом-психотерапевтом, руководителем Центра трудных подростков Анной Хоботовой и гештальт-терапевтом Еленой Багирян.

«ГРАНЬ МЕЖДУ УВЛЕЧЕНИЕМ И ЗАВИСИМОСТЬЮ ОЧЕНЬ ТОНКАЯ»

- Что такое игромания? Есть ли такой официальный диагноз в России?

- Игромания - это патологическое расстройство, пристрастие или зависимость от компьютерных, азартных игр и всевозможных ставок, - начала психолог Анна Хоботова. Последние 3,5 года этой проблеме уделяется все больше внимания, как болезни. По всем признакам изменений в организме и жизни игромана – это можно назвать зависимым. То есть это действительно серьезное заболевание. Думаю, что игромания через определенное время будет признана таковым.

Анна Хоботова, психолог-психотерапевт, руководитель Центра трудных подростков в Ростове-на-Дону. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

- При каких особенностях поведения у ребенка, связанных с увлечением онлайн играми, родителям стоит обратиться к специалисту?

- Грань между увлечением и зависимостью очень тонкая. Назову самые начальные признаки зависимости. В частности, когда ребенок проводит за компьютером больше двух часов, а вместо прогулки и общения со сверстниками предпочитает смартфон или компьютер. У него пропадает интерес к привычным хобби, а все живое общение становится к виртуальному, - разъяснила гештальт-терапевт Елена Багирян.

Естественно, идут изменения и в эмоционально-психологическом состоянии ребенка. Он становится или более взвинченным, потому что страдает центральная нервная система. Или же наоборот, если он был раньше достаточно открытым позитивным ребенком, то становится более закрытым, скрытным. И вот на эти признаки родителям стоит обратить внимание в первую очередь.

КТО В ГРУППЕ РИСКА

- Есть ли группы риска среди детей и подростков, которые могут быть более расположены к игромании?

- Как правило, есть два варианта развития зависимости, - продолжила Елена Багирян, - Первый - когда у ребенка забирают ответственность в период от 2 до 4 лет. Например, упала игрушка, а мама поднимает ее за чадом, то есть делает за него какие-то элементарные вещи. Второй вариант - когда ребенок не получает должного внимания от родителей, тем самым он находит его в виртуальном мире. Важно знать, что в 8-10 лет ребенок ищет, куда выплеснуть свои эмоции и чувства. И отсутствие внимания со стороны родителей может привести таким последствиям как поиск своей значимости в виртуальной реальности или уходу из дома. Больше всего уязвимы те дети, у которых нет увлечений и соответственно много свободного времени.

- Говорят, что игромания – это также и про низкую самооценку? - Совершенно верно. Например, если ребенка унижают сверстники, то героем он себя чувствует только в компьютерной игре, - поясняет специалист.

- Кстати, не так давно наблюдала картину, как годовалый ребенок уже проявляет огромный интерес к смартфону. По словам его отца, он понемногу играет с ним в игру на мобильном телефоне, но со спокойной музыкой и медленной динамикой. Играет минут по 5-10. Насколько это допустимо?

- Можно эти же 5-10 минут провести не в игре в смартфоне, а за совместной активной тактильной игрой на достижение целей. Игромания ведь формируется, когда в реальности нет целей. И тогда человек достигает их в виртуальном мире. Поэтому родителям очень важно уделять внимание в таком возрасте каким-то развивающим играм, где дети будут достигать целей в реальности с помощью мамы и папы – рассказала гештальт-терапевт.

«СДЕЛАЛ ЗАДАНИЕ И ВЕРНУЛСЯ В РЕАЛЬНОСТЬ»

- С какого возраста ребенку можно начинать пользоваться компьютером или смартфоном?

- Как говорила раньше, в этом возрасте важно уделять внимание тактильности, достижению целей и выражению эмоций. Однако мы живем в такой век, когда гаджеты стали частью нашей жизни, - продолжила Елена Багирян, - Ребенку они необходимы для обучения. Важно понять, что дети должны использовать их, в основном, для получения знаний и полезной информации. То есть, сделал задание, узнал, что нужно и вернулся в реальность.

- Сколько времени в день безопасно проводить перед монитором для ребенка?

- Все зависит от необходимости. Если ребенку необходимо выполнить задание, пройти тест или подготовить доклад и в среднем на это требуется час-полтора, то это и есть безопасное время. Главное – следить за тем, чтобы ребенок не просиживал за компьютером или телефоном без пользы, – отметила психолог.

Елена Багирян, гештальт-терапевт Центра трудных подростков в Ростове-на-Дону. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

«РЕБЕНКУ ВАЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО ОН ВАЖЕН»

- Как себя правильно вести родителям при наличии проблем?

- В первую очередь нужно задать вопрос родителям, в какой точке ваш ребенок не дополучил вашего внимания, не смог прожить эмоции, что у него сложился такой фон, что он начал уходить в другую реальность. И начать родителям нужно с себя, задав вопрос себе, как я могу повлиять на это? – разъяснила Елена Багирян.

- Как проходит терапия у ребят с пристрастием к играм? По какой схеме с ними работает специалист?

- Это комплексная работа, как родителей, так и детей. С подростками мы активно разговариваем и устанавливаем причину возникновения зависимости. Терапия с психологом необходима не только индивидуальная, но и совместная. Также важно установить новое взаимодействия, где родители и ребенок выстраивают новые отношения. Это все поэтапная работа, – пояснила руководитель Центра трудных подростков, психолог-психотерапевт Анна Хоботова.

- Давайте еще раз повторим: как сформировать у ребенка здоровые отношения с гаджетами?

- Гаджеты необходимы ребятам с целью получения информации по учебе. Однако если вы видите, что ребенок начинает зависать в компьютере или телефоне, то его необходимо отвлекать. Когда у ребенка появляется свободное время, главное - не отбирать ответственность, пусть помогает вам по дому. Каждый день возьмите за правило - час проводить вместе за чаепитием, общением или ужином, чтобы выстроить доверительные отношения. Распишите план походов куда-то, например, спортивные секции, квесты или творческие мероприятия. Так, ребенок будет понимать, что он для вас важен и нужен, - отметила в заключении Анна Хоботова.