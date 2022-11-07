Откуда растут полевые рекорды

На лекции студенты пополнили свои конспекты новыми практическими кейсами применения удобрений ФосАгро. Фото: Алексей Павленко

Стены из мягких контейнеров с удобрениями возвышаются на асфальтированной площадке. Ими заполнены и склады. Опытный фотограф увидит в этом порядке особую эстетику. Студенты – будущие агрономы - фотографируют с другими целями: чтобы запомнить названия новых для себя марок. Такого широкого набора инструментов для повышения плодородия почв, как в центре дистрибуции «ФосАгро-Дон» в Сальске, многие еще не видели.

– Сколько полей можно обработать! Это сотни тысяч гектаров и миллионы тонн урожая! – оценивает студент Донского ГАУ Владислав Зойкин.

Студент Владислав Зойкин. Фото: Алексей Павленко

Вместе с однокурсниками он рад, что попал на выездное занятие. Его организовала для студентов 3 курса агрономического факультета ведущего отраслевого вуза региона компания «ФосАгро-Дон», традиционный партнер донских аграриев в сфере минерального питания растений.

Центр дистрибуции компании в Сальске, на котором проходит экскурсия, не единственный в нашем регионе. В Ростовской области работает пять таких, они обеспечивают свыше 1500 хозяйств высококачественными «витаминами плодородия».

О том, каких результатов достигают аграрии с помощью этих удобрений, будущим специалистам рассказали здесь же, на лекции, эксперты агрономической службы компании.

Союз науки и практики

Технический прогресс делает нашу жизнь удобнее и продуктивнее. Так происходит и в агрономии: технологии развиваются, урожаи за счет этого растут. Но и от агрономов требуется больше знаний – глубоких и фундаментальных.

Компания «ФосАгро-Дон» не остается в стороне от этого процесса. Помимо поставок минудобрений сельхозпроизводителям Дона она проводит большую научно-практическую работу. Ежегодно закладываются полевые опыты на разных сельскохозяйственных культурах. По их результатам агрономическая служба оценивает эффективность разнообразных систем минерального питания в местных природно-климатических условиях. Большое внимание уделяют анализу агрохимического состава почв: это помогает сохранять и поддерживать баланс плодородия почв и экономит ресурсы сельхозпредприятий.

Такая работа проводится в тесной связи с наукой. В ней участвуют и ученые Донского ГАУ. Сотрудничество с вузом компания развивает по всем направлениям. О значении этого партнерства высказался ректор университета Владимир Федоров.

«Наши ученые совместно с экспертами компании занимаются исследованиями эффективности применения марок минеральных удобрений ФосАгро в почвенно-климатических условиях Ростовской области, эксперты «ФосАгро-Дон» регулярно проводят лекции для студентов Донского ГАУ, предоставляют наглядные пособия для подготовки будущих агрономов, – отметил ректор Донского ГАУ Владимир Федоров. – Мы благодарны компании за участие в образовательном процессе. Это способствует повышению качества подготовки будущих специалистов, ведь доступ к знаниям о новейших технологиях и практике их применения – один из определяющих факторов профессионального роста».

Новые марки удобрений – высокие урожаи

Новые стратегии наиболее эффективного применения систем минерального питания – ценная отраслевая информация. Эксперты компании регулярно делятся ей со своими партнерами и клиентами на семинарах и других мероприятиях. Их «ФосАгро-Дон» проводит также на своих логистических комплексах, которые развивает и как центры повышения квалификации аграриев.

Одна из наиболее заметных тенденций последних лет в агропромышленном комплексе Ростовской области – рост объемов применения жидких минеральных удобрений. В засушливых условиях Ростовской области они показывают хорошую экономическую отдачу и помогают получать высокие урожаи.

Доцент кафедры агрохимии и экологии Донского ГАУ Антон Громаков считает перспективным и применение комплексных удобрений с микроэлементами в одной грануле.

– Удобрения ФосАгро в балансе содержат все необходимое для того, чтобы растения по максимуму раскрыли свой потенциал. При этом они технологичны и дают высокий экономический эффект. Это мы видим и по итогам опытов в учебно-опытном хозяйстве университета, – рассказал Антон Громаков.

Доцент кафедры агрохимии и экологии Донского ГАУ Антон Громаков рассказал студентам о результатах испытаний минудобрений в учебно-опытном хозяйстве университета. Фото: Алексей Павленко

Внимание к каждому

Будущие специалисты остались довольны выездным занятием и записывали важные для себя сведения. У Родиона Макарова созрело намерение пройти на предприятии летнюю практику.

– Агробизнес моя стезя. Образование товароведа у меня уже есть, но я выбрал еще выучиться на агронома. Сегодня мы получили, действительно, ценные и уникальные знания, которые очень пригодятся в будущей работе, – заметил Родион.

Студент Родион Макаров. Фото: Алексей Павленко

Однокурсница Родиона, студентка Анна Слинько с удобрениями ФосАгро знакома уже давно: ее семья ведет свое хозяйство, выращивает сельхозкультуры.

– Когда я сказала родителям, что еду на занятие в «ФосАгро-Дон», они попросили записать самые интересные кейсы и узнать про новые марки. Приеду домой и подробно им расскажу, – говорит Анна.

Студентка Анна Слинько. Фото: Алексей Павленко

Елизавета Романец тоже знает об удобрениях не только из вузовских лекций — родители тоже ведут хозяйство. Она уверена, что узкая специализация в сельском хозяйстве будет все более востребована.

– Считается, что агроном – не женская профессия. Но сегодня это не только тяжкий физический труд в поле, а, прежде всего, интеллектуальная работа. Я могу работать в лаборатории. Мне агрохимия близка и интересна! – делится Елизавета.

Студентка Елизавета Романец. Фото: Алексей Павленко

Высоко оценили студенты и хорошую организацию экскурсии, и, в целом, уважение и внимание компании к ним.

– Приятно, что о нас заботятся, наше будущее, наши знания – все это значимо для компании, имеет ценность, – делится Михаил Бериашвили. – Я понимаю, что с таким же вниманием компания относится и к каждому клиенту. Например, у них есть услуга агросопровождения: то есть компания не просто продает удобрения, но и дает рекомендации как эффективнее их использовать.

Студент Михаил Бериашвили. Фото: Алексей Павленко

Масштабы компании впечатлили и Анастасию Петрову, которая видит свою карьеру в садоводстве.

– Думаю, за агрохимией – будущее и меня очень сильно интересует эта сфера знаний. То, как сочетаются различные виды удобрений, как правильно их применять, как рассчитать соотношение питательных веществ – вот что важно, – считает студентка.

Студентка Анастасия Петрова. Фото: Алексей Павленко

– Передача опыта – одно из условий прогресса. Мы рады делиться нашими знаниями и наработками в сфере минерального питания растений со студентами. В их руках будущее аграрного сектора. Благодарим руководство университета за возможность нашего участие в учебном процессе. С удовлетворением отмечаем крепкие фундаментальные знания студентов, творческий азарт и высокий профессиональный интерес. Планируем развивать сотрудничество с Донским ГАУ, – отметил директор «ФосАгро-Дон» Роман Калашников.