«У куклы есть душа»: Мишки и Арлекины мастерицы из Ростовской области живут от Финляндии до Китая

Анастасия создает сказочные миры в куклах. Фото: Личный архив героя публикации

Оказавшись дома у Анастасии Певцовой из Сальска Ростовской области, словно попадаешь в сказочную страну. На полках — чудо-юдо с хоботом, кролик из «Алисы в стране чудес», мопсы-арлекины и немного пугающие, но завораживающие чучела. Трудно представить, что такой волшебный мир рождается в руках бухгалтера, но сейчас мы расскажем вам историю, которую поведала Анастасия, а вы читайте, смотрите фото и удивляйтесь!

Автор пересмотрела множество мастер-классов, пока не выработала свой стиль. Фото: Личный архив героя публикации

В ПАПУ И БАБУШКУ

Если копнуть поглубже, в детские воспоминания, то все становится на свои места. Еще ребенком маленькая Настя сама собрала стенд из реек, развесила на нем свои рисунки и позвала соседей на вернисаж. Родители без сомнений записали ее в художественную школу.

Одни куклы получаются быстро, а другие целый год работы требуют. Фото: Личный архив героя публикации

- Это у меня в папу и бабушку. Папа всегда много мастерил, а бабушка была совсем слепой, но, что ни попросишь, хорошо рисовала обычной ручкой, - вспоминает Анастасия.

В «художке» училась в оформительском классе, чтобы уметь и вывеску сделать, и витрину собрать — а это, как говорил один из учителей, хлеб с маслом каждый день. Правда, и к костюмному отделению тяготела — всегда что-то конструировала и шила себе. Позже окажется, что все эти знания пригодятся.

Обаятельные мишки расселились по стране и даже уехали в Китай. Фото: Личный архив героя публикации

ДНЕМ БУХГАЛТЕР, ПО НОЧАМ - КУКОЛЬНИЦА

Правда, здесь и сейчас казалось, что с творческими планами навсегда покончено. Когда у Насти умер отец, она не стала оставлять маму и младшую сестру — о поступлении в Ростов пришлось забыть. Выучилась в родном городе на бухгалтера. Правда, скоро фантазия пробилась даже сквозь столбики сухих квартальных отчетов.

Удивительные лица удается сделать из холодного фарфора. Фото: Личный архив героя публикации

- Был какой-то застой, хотелось чего-то нового, и попалась мне в интернете фотография авторской куклы, выполненной в смешанной технике. Решила повторить. С тех пор все и началось, - рассказывает автор. - Первая кукла была из запекаемой глины. Перечитала весь интернет, смотрела мастер-классы, но хотелось чего-то более сложного.

Техник создания кукол оказалось великое множество, и за двадцать с лишним лет, что Анастасия их творит, даже не все перепробовала. Есть головы из специального, кукольного, трикотажа, есть с «приваленным» лицом, из полимерной глины, из холодного фарфора. А сколько мягких игрушек сшито — не перечесть. Время на кропотливую работу приходится отнимать ночью у сна. Так, например, мишка Бонапарт от выкройки до полной готовности прождал год, но зато какой красавец получился!

Мастерица хочет в этом году плотнее заняться куклами с человеческими лицами. Фото: Личный архив героя публикации

- Я долго искала свои идеальные пропорции для изготовления куклы. На полимерной глине поначалу краски не держались, пока не приноровилась. А сейчас леплю из своего холодного фарфора. С ним куклы получаются как живые, - рассказывает мастерица.

Важная птица! Фото: Личный архив героя публикации

«У КУКЛЫ ЕСТЬ ДУША»

Значит, и все элементы одежды у них должны быть детализированы до мелочей. И в этих мелочах, по мнению автора, куклы могут с ней не соглашаться.

- У каждой куколки есть душа. Может, это странно звучит, - делится Анастасия. - Я, бывает, точно задумала костюм, а он не получается. То ткань испортила, или волосы, а такого материала больше нет. Будто кукла сама хочет другой костюм. Так я поняла: что-то в этом есть. Как будто они живые и сами выбирают во что им одеваться.

Анастасия уверена: у каждой куклы есть душа. Фото: Личный архив героя публикации

На вопрос, играет ли она сама в куклы, если каждую свободную минутку делает их, Анастасия поспешила разрушить стереотип. Зато, кстати, пишет стихи и фантастические рассказы.

- Это большой труд, и с детством не связан. Если ты воплощаешь свои творческие задумки в кукле, значит ты себя проявляешь как художник и ювелир, как сапожник, как дизайнер одежды и портной, да еще много кто, - перечисляет мастерица. - Кукла - это такое создание, в котором ты можешь столько талантов и дарований проявить! Это способ выражения себя, здесь надо очень много умений применить.

Мастерице важно все до мелочи сделать своими руками. Фото: Личный архив героя публикации

Сегодня куклы, рожденные в небольшой мастерской в Сальске, разъехались по свету — от Финляндии до Китая. Но главный ценитель творчества Анастасии — четырехлетний сынишка Вовка. С ним мама стала делать не только интерьерные куклы, но и по заказу сына — которые хочется обнимать, с которыми хочется играть.

- Он просто во время работы приходит и посматривает, что я делаю. А потом выдает: «Мама, у тебя такой красивый мишка получается! У тебя такое хорошее дело!» - улыбается наша героиня.

Вова - главный мамин вдохновитель. Фото: Личный архив героя публикации

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