Ростовский психолог рассказал, как защитить подростка от плохой компании и зависимостей

Поговорили о том, как окружение ребенка влияет на развитие его личности Фото: Кристина Круговых

При наступлении подросткового возраста родители зачастую перестают узнавать своих детей. Милые малыши превращаются во вспыльчивых, замкнутых и непослушных тинейджеров. Немалую роль в этом играют гормональные изменения в организме, но не стоит забывать о влиянии общества. В современном мире на формировании характера сказывается не только личное общение, но и коммуникации в интернете.

О влиянии окружения на развитие личности подростка в студии радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM поговорили с психологом-психотерапевтом, руководителем Центра трудных подростков Анной Хоботовой.

Анна Хоботова, психотерапевт, руководитель Центра трудных подростков Фото: Кристина Круговых

«ПЕРЕЛОМНЫЙ» ВОЗРАСТ

- Традиционно подростками мы называем ребят лет с 13, и соответственно родители ждут каких-то изменений к этому периоду. Но так ли это на сегодняшний день или что-то изменилось?

— Мы сегодня говорим об омоложении подросткового возраста. Пубертатный период формируется с девяти лет, — поясняет Анна Хоботова, — При этом подростком можно считать человека в возрасте до 25 лет.

- Что происходит с ребенком в период подросткового возраста? Почему это такой особенный возраст во многих отношениях?

— Первое — это половое созревание, когда у подростка меняется гормональный фон. Происходят изменения в центральной нервной системе ребенка, в эмоциональной сфере, в психологической. Это возраст активного формирования личности. Понятно, что особенности характера закладываются и два года, и в шесть лет, но в подростковом возрасте происходят именно переломные моменты, — говорит психотерапевт.

- В этот период особенно значимым становится авторитет, причем теперь значимыми для ребенка становятся не только взрослые и их мнение, но и сверстники. От чего зависит выбор примера для подражания у подростка?

— Основная задача подростка – сепарация. Если говорить про психологию, подросток будет делать все, чтобы сепарироваться. Это важно и нужно, — отмечает руководитель Цента трудных подростков, — Личностные взаимоотношения, например, зависимости любовного характера, построение долгосрочных отношений в будущем, зависят от того, сепарировался человек или нет. Мы можем наблюдать в это время демонстративное поведение. Это может что-то безобидное, например, ребенок может покрасить волосы в яркий цвет. Но возможны и более серьезные ситуации: уход из дома, зависимости, административные преступления.

ПОИСК АВТОРИТЕТОВ

- В этот период становится важен авторитет. Так как ребенок стремится отдалиться от родителей, авторитет ищут либо в компании сверстников, либо людей постарше. От чего зависит выбор примера подражания у подростков?

— Это важный момент, который переживает каждый подросток. Это может происходить и в период сепарации, и даже тогда, когда пубертатный период еще не наступил. Например, дети начинают искать авторитетов и в возрасте 8 — 9 лет. Такими авторитетами могут становиться друзья семьи, старшие братья и сестры, тети и дяди, педагоги, тренеры в спортивных секциях. Часто видим так называемый поиск кумиров — когда ребенок обклеивает стены плакатами со знаменитостями, — рассказывает психолог, — Худший вариант возможен, когда авторитетов ищут на улице. Обычно в этом случае дети находят лидера со знаком минус. Он привлекает тем, что сепарировался от родителей, делает то, что он хочет. Подросток может находить в компании лидера признание, место в иерархии.

При этом если он не получает признания, это может привести к совершению противоправных действий и зависимостям.

- С какого возраста у ребенка стоит формировать у ребенка какие-то моральные устои, подводить к тому, чтобы авторитетом для него стала положительная личность?

— С семи — восьми лет. В этом возрасте ребенок еще не сепарируется, слышит вас, но уже понимает, что хорошо, а что плохо, что ему нравится, кем он хочет стать, когда вырастет. Необходимо сформировать у него какой-то положительный образ авторитета. Например, если он занимается в секции, обратить внимание на тренера или успешного спортсмена, — рекомендует Анна Хоботова, — Если увлечений пока нет, нужно спрашивать у подростка, кем он хочет стать, какая профессия его привлекает. Антилидеры привлекают внимание, потому что у ребенка, скорее всего, нет любимого дела. Бывает также, что родители сына или дочь гиперопекают и все позволяют. Тогда антилидер привлекает тем, что его поведение отличается от вашего.

ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ — НЕ ТОЛЬКО ПОСИДЕЛКИ ЗА ГАРАЖАМИ

- Какую компанию мы можем назвать «плохой»? Потому что у родителей, которым сейчас 40 лет могут быть свои представления о «плохих» компаниях, возможно уже не соответствующие реальности.

— Общепринятой плохой компанией считается такая, где ребенка склоняют к зависимостям и совершению плохих поступков. Кроме того, в последнее время появилась еще одна сложность. Родители могут закрывать глаза

на компьютерную зависимость. Считают, что лучше пусть сидит дома, а не «не гуляет за гаражами». Потом оказывается, что он совершает противоправные действия в интернете, — предупреждает психолог.

- Как понять, что ребенок попал в «плохую» компанию? Какие есть «сигналы», на которые стоит обращать внимание родителям?

— Изменения могут начинаться с того, что подросток скатился в школе по учебе или перестал посещать секции. Стоит обратить внимание на ребенка, если в его речи появляются нецензурная брань, сленг. Если вы понимаете, что он курит, употребляет алкоголь, — объясняет эксперт, — Следует насторожиться, быть более бдительным. Еще один «сигнал» — ребенок проводит за компьютером более двух часов в день. Игровая зависимость быстро развивается: дети перестают общаться с друзьями, становятся агрессивными. Беспокойство должно появиться, если ребенок стал более скрытным, если у вас стали пропадать деньги. В этих случаях необходимо признать, что вы что-то упустили, и начать искать выход, пока не произошло что-то более серьезное. На изменения в поведении ребенка нельзя закрывать глаза.

ОБЪЯСНИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Мы заговорили уже не просто о сложностях в поведении и коммуникации, но и настоящих правонарушениях. С какого возраста подросток будет отвечать за свои действия перед законом?

— Административная ответственность начинается с 16-летнего возраста. До этого ответственность несет родитель. Это может быть штраф или, например, постановка на учет. Некоторые родители стараются это скрыть, но лучше предпринимать действия после таких ситуаций, не после серьезного правонарушения, — говорит Анна Хоботова, — Подростки зачастую не понимают, что в 13 и 14 лет уже могут понести наказание. Если родители понимают, что ребенок движется к этому возрасту, нужно объяснять, какая может быть ответственность за преступление, что вы не сможете помочь.

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