Сектор малого и среднего бизнеса АПК Юга России – наш приоритет

Сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений деятельности банка. Фото: Наталья Захарченко

Для «Центр-инвеста» как главного регионального банка юга России сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений деятельности. На Агропромышленном форуме банк представил свои проекты поддержки и кредитования предприятий сферы АПК.

ДОЛЯ АПК В КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ - 50%

- Мы стремимся глубже вникать в потребности бизнеса, чтобы понимать, чем мы можем помочь предпринимателям, и какая поддержка им нужна, - рассказала начальник отдела кредитования корпоративных клиентов ПАО КБ «Центр-инвест» Юлия Швецова. - Участие в таких мероприятиях, как «Интерагромаш» и «Агротехнологии» позволяет нам эффективно представить свои продукты и опыт работы с АПК на профессиональной площадке. В прямом диалоге услышать насущные потребности клиентов данной сферы и оперативно предоставить лучшее решение для развития их бизнеса.

Начальник отдела кредитования корпоративных клиентов ПАО КБ «Центр-инвест» Юлия Швецова. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

По словам специалиста, специфика банка заключается в фокусе на сектор малого и среднего бизнеса, а также доминирование в кредитном портфеле таких характерных для донского региона отраслей, как сельское хозяйство и торговля. Доля предприятий агропромышленного комплекса в кредитном портфеле «Центр-инвеста» сегодня составляет 50%, а это более полутора тысяч предприятий.

- Специалисты банка обладают многолетним опытом кредитования агробизнеса, что позволяет предоставлять комплексные и востребованные услуги на селе, учитывая специфику сельской местности, - пояснила Юлия Швецова.

Участие в выставках позволяет банку эффективно представлять свои продукты и опыт работы с АПК Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

С 2017 года банк входит в программу льготного кредитования АПК Министерства сельского хозяйства России. В рамках государственной программы субсидирования процентной ставки банк предоставляет кредиты для сельхозпроизводителей по ставке от 1% до 5% годовых. Действие программы распространяется и на сельскохозяйственных товаропроизводителей, переработку и реализацию их продукции. «Центр-инвест» кредитует не только действующих сельхозпроизводителей, но и тех, кто только начинает свое дело в этой отрасли. Руководство кредитной организации заинтересовано в дальнейшем участии в госпрограммах субсидирования аграриев, поскольку они способствуют развитию сельского хозяйства.

На форуме банк представил полный комплекс услуг для предприятий сферы АПК, начиная от кредитования в рамках льготных программ на инвестиционные цели и заканчивая предоставлением услуг расчетно-кассового обслуживания и зарплатными проектами. Банк финансирует проекты повышения энергоэффективности, закупку новой техники, чем помогает хозяйствам снижать объем выбросов углекислоты в атмосферу, развивать системы орошения и внедрять технологии нулевой обработки почв.

ПОСТРОИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА

Донские аграрии часто прибегают к финансовой помощи «Центр-инвеста». Торговый дом «Агротехник» при поддержке банка смог построить производственные цеха, приобрести необходимое оборудование и оперативно пополняет оборотные средства. В свою очередь клиенты компании используют специальные программы кредитования для приобретения оросительной техники и покупки тракторов. Реализация таких финансовых проектов позволила партнерам торгового дома в разы увеличить свою прибыль.

- В сельском хозяйстве часто возникают ситуации, когда нужна финансовая поддержка, - поделился генеральный директор ООО ТД «Агротехник» Андрей Ядыкин. - На рынок АПК постоянно влияют разные факторы: геополитика, цены, урожай и колебания спроса. Развитию нашей компании вот уже 15 лет помогает банк«Центр-инвест».

Генеральный директор ООО ТД «Агротехник» Андрей Ядыкин. Фото: Наталья Захарченко

Мы ценим этот банк за то, что какие бы ситуации не возникали, совместно с ними всегда можем найти решение. Так, сегодня мы меняем линейку продукции, наращиваем долю российских брендов и добавляем новые. Важно, что у нас есть уверенность в том, что мы всегда можем прийти в банк и получить необходимое финансирование.

ПОСТРОИЛИ НОВЫЙ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР

Об успешных результатах сотрудничества с банком рассказала и генеральный директор ООО «ТВК Южный» Галина Кудрявцева.

- Когда мы только появились на рынке АПК, то поначалу у нас были сложности из-за отсутствия доверия к нам как к новой, совсем молодой компании, - пояснила Галина Александровна. - Не все хотели рисковать своими деньгами и ресурсами. Поэтому сначала мы взяли кредит для качественного развития и подтверждения деловой репутации, а уже потом перешли к серьезным проектам.

Генеральный директор ООО «ТВК Южный» Галина Кудрявцева. Фото: Наталья Захарченко

К 2021 году компания построила и вселилась в новый дилерский центр, включающий офисное помещение и сервисно-ремонтный комплекс. Мысль о постройке этого центра пришла к нам в 2020 году, поскольку уже тогда у компании были серьезные объемы производства, а число клиентов перевалило за тысячу. Нас выручила программа «Центр-инвеста», помогающая компаниям, замахивающимся на серьезные инвестиционные решения.

- Проект был крупным, и сами мы бы не смогли его вытянуть, - подчеркивает Галина Кудрявцева. - Сделать это за собственный счет не имело смысла, поскольку тогда мы бы нарушили весь оборотный цикл. «Центр-инвест» предложил нам программу, которая предусматривала субсидирование ставки под инвестиционные проекты. Нам удалось не только построить дилерский центр, но и оснастить его необходимым оборудованием. Реализация проекта заняла порядка полутора лет. По итогу наш партнер АО «Петербургский тракторный завод» высоко оценил построенный центр, на базе которого мы сейчас обслуживаем технику «Кировец».

Как уточняет генеральный директор, за счет того, что «Центр-инвест» является местным банком, все решения о выдаче кредитов решаются оперативно. Так, вопрос о предоставлении кредита до 10 миллионов принимается буквально в течение одного-двух дней. Более масштабные проекты рассматриваются в течение месяца. При появлении новых проектов руководство компании планирует снова обратиться в «Центр-инвест», что также советует делать и всем своим партнерам.

Контакт-центр банка «Центр-инвест»

8 (863) 2000-000

https://www.centrinvest.ru/business/business-crediting

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