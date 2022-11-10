Ростовская область отправила на фронт два новых внедорожника для участников спецоперации

Бойцам передали две машины, загруженные всем необходимым. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Ростовской области

Два новых внедорожника Lada Niva Travel от донского региона переданы российским военнослужащим в Донецкой народной республике. Колонну сопровождал руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области Владимир Ревенко.

УСПЕТЬ ДО РАСПУТИЦЫ

Мощные автомобили поступили на подмогу бойцам инженерных войск, которые выполняют боевые задачи на южном направлении специальной военной операции. Военнослужащие получили подарок в подарке - внедорожники были доверху загружены теплыми вещами, продуктами питания, элементами специальной амуниции и другими подарками, которые собрали депутаты донского парламента и волонтеры.

- Автомобили нужно было передать как можно быстрее – до начала распутицы, - объяснил спешку Владимир Ревенко. – У ребят есть проблемы с транспортом, который будет хорошо справляться со своими задачами в экстремальных условиях. Поэтому мы решили помочь, чем можем.

НЕ ПОСЛЕДНЯЯ ПАРТИЯ ПОМОЩИ

Это не первая партия помощи, которую депутаты фракции отправили на фронт, и далеко не последняя, заметил Владимир Юрьевич. Донской парламент находится на постоянной связи с российской армией и старается делать все возможное, чтобы обеспечить всем необходимым наших защитников Отечества.

Так, ранее в стрелковый полк, в составе которого добровольцем служит депутат Заксобрания донского региона Максим Гелас, депутаты фракции передали три автомобиля, квадрокоптеры, рации и другие нужные бойцам вещи.

- Благодарим фракцию «Единая Россия» Законодательного Собрания Ростовской области за переданные нам подарки - тепловизоры, профессиональные рации, которые здесь действительно необходимы и помогут приблизить победу, - написал в своем телеграм-аккаунте депутат и доброволец Максим Гелас с линии соприкосновения в Луганской народной республике в День народного единства. - Спасибо Александру Валентиновичу Ищенко и всему депутатскому корпусу. Работаем дальше.

Напомним, объединить усилия депутатов для помощи участникам боевых действий и их семьям призвал председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко во время заседания фракции в донском парламенте.

- Вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время, вновь требуют консолидации всех сил общества, - призвал дончан к единству спикер донского парламента.