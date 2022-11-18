Можно ли в Ростове купить новую мебель на сервисе объявлений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Подбор мебели для дома или дачи бывает совсем не прост. Особенно, если нужно купить ее срочно. На поездки по шоурумам нужно выделять свободное время, а в обилии интернет-магазинов можно растеряться. Так, как же быть?

Возможно, кого-то удивит, но купить новый диван, шкаф, кресло и другую мебель очень легко и просто через платформу Авито. Продажи здесь зачастую осуществляются напрямую от производителя, с цеха или склада, без магазинных наценок и посредников. Более того, на платформе можно отыскать совершенно уникальные товары, которые невозможно найти ни в одном магазине и шоуруме города, или купить мебель на заказ с индивидуальными параметрами и стилем.

ПОКУПКА НОВОГО ВМЕСТО Б/У

Многие до сих пор воспринимают Авито как большую площадку, где обычные люди продают свои б/у вещи. Но это уже давно не так – здесь можно купить и новый товар, как в магазине. Мелкие, средние производители и даже крупные сети уже размещают на платформе свои страницы с подробным описанием реализуемой продукции. Здесь гарантируют удобство в подборе, оплате и доставке.

Благодаря встроенному чату покупатель может связаться с продавцом напрямую и обсудить подробности, попросить дополнительные фото товара, а также договориться о доставке наиболее удобным для обеих сторон способом. И продавца, и покупателя во время доставки защищает механизм безопасной сделки: средства, которые покупатель переводит за заказ, замораживаются на стороне банка и поступают продавцу только в случае, если покупателя полностью устроил товар, и он подтвердил получение заказа. Если же товар не подошел, пользователь может отправить покупку обратно продавцу, после чего деньги за товар и доставку вернутся ему на счет.

Мебельный шопинг на онлайн-платформе особенно актуален для небольших городов и поселков, где выбор офлайн-магазинов невелик. На сегодняшний день на платформе в Ростовской области размещено более 18 тыс. объявлений о продаже новых кроватей от компаний, в Батайске опубликовано более 550 объявлений, в Сальске – более 280, а в Новошахтинске – более 400.

Фото: с платформы Авито

По данным платформы, в категории «Мебель и интерьер» сейчас зарегистрировано 135 тысяч профессиональных продавцов, а на долю новых товаров приходится 67% от суммы продаж через сервис.

- Для сети «Много Мебели» – это новый дополнительный канал продаж. В начале мы опасались, что у большинства платформа прочно ассоциировалась с б/у товарами, - рассказал директор по маркетингу сети «Много мебели» Константин Шигаев. – Но после нескольких месяцев тестирования мы запустили продажи на всю Россию.

Спрос на новую мебель и предметы интерьера на платформе постоянно растет. Так, за полгода количество сделок увеличилось на 35% по сравнению с прошлым годом. Больше всего это коснулось столов и стульев (рост на 37%), а также шкафов и кухонных гарнитуров (рост на 29%). Общее же число пользователей, которые искали товары в категории «Мебель и интерьер» только в июле составило 16,5 млн.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Представлены на сайте объявлений и широко известные всей стране производители и сети. Они создают на платформе свои брендированные страницы, которые оформляются под производителя и имеют специальный набор удобных для пользователя опций.

Но больше всего на платформе можно найти продукцию региональных фабрик и от небольших производств, которые по качеству и дизайну не проигрывают крупным игрокам.

- Работа с новыми товарами ориентирована на малый и средний бизнес, который готов общаться с клиентами, готов консультировать, предлагать лучшие условия доставки, - пояснил руководитель категории «Строительство и мебель» на Авито Илья Адамский. – У нас можно размещать объявления о продаже сложных товаров, которые не поддаются стандартизации. Поэтому так важно, чтобы покупатель имел возможность обсудить все параметры мебели с продавцом напрямую, досконально уточнить все условия покупки. Маркетплейсы такой возможности не дают.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ДОЛЖНО БЫТЬ УДОБНО

Платформа помогает производителю найти своего клиента, а покупателю – представителя компании или магазина, которому можно задать абсолютно любые вопросы о товаре перед покупкой. До недавнего времени развитие этой сферы было ограничено сложностями в доставке крупногабаритных товаров. Но сейчас все эти проблемы постепенно решаются, добавляются логистические партнеры, а продавцы могут подключать к доставкам те службы, с которыми им удобнее работать.

- Многие покупатели уже привыкли, что большинство товаров можно легко приобрести на Авито с доставкой, - пояснил Илья Адамский. – Но в случае с мебелью все упирается в доставку. Здесь мы предлагаем пользователям услугу доставки силами продавца, но с использованием функции “безопасной сделки” на Авито. Это удобно и безопасно как для продавца, так и для покупателя. Другая сложность – необходимость сборки на месте. Этот вопрос сейчас также прорабатывается. Мы стремимся, чтобы нашим пользователям было максимально комфортно покупать на нашей платформе.

На платформе можно получить максимум информации: от фотографий заинтересовавшего товара и его характеристик до консультации продавца. И самое главное – реальные отзывы о компании. Сервис проверяет продавцов и помечает странички тех магазинов, которым можно доверять, специальным значком.

Искать товар можно по всей России или в определенном регионе в рубрикаторе или через строку поиска с применением различных фильтров. Чтобы найти мебель в определенном состоянии, помогут фильтры “Новые” и “Б/у”, для поиска по цене в настройках есть специальные поля для определения ценового диапазона “От” и “До”, выбрать объявления от определенного типа продавца можно при помощи кнопок “Все”, “Частные” и “Компании”, а чтобы выбрать проверенного продавца с множеством положительных отзывов и хорошим рейтингом, можно воспользоваться фильтром “4 звезды и выше”.