Туроператор из Ростова рассказала, как подорожали путешествия и какие направления стали популярными

Туроператор рассказал, как изменились цены и чего ждать дальше. Фото: Иван МАКЕЕВ

В самый разгар осени многие начинают скучать по солнцу и морю. Но как бы грустно ни звучало, пусть душой ты и на Мальдивах, будь добр к семи утра явиться на работу. А ведь порой так хочется хотя бы на время забросить все дела, собрать желтый чемодан и отправиться покорять неизведанные города и страны, ведь путешествие – это маленькая жизнь. С этим мнением согласна и ростовчанка Александра Бережнова, которая вот уже шесть лет работает туроператором.

Журналисты «КП-Ростов-на-Дону» пообщались с девушкой, чтобы узнать, как происходящая обстановка повлияла на тревел-бизнес, насколько подорожали туры, а также назвала топ самых популярных направлений среди туристов из донской столицы.

ПАЗЛ МЕЖДУ ОПЕРАТОРОМ И КЛИЕНТОМ

— Только подумать, в мире путешествий я с 2016 года, но, если честно, дорожка в этот прекрасный бизнес была не из легких. Как и многие выпускники, едва получив диплом, ринулась искать работу. Однако для молодого специалиста без реальной практики это та еще задачка со звездочкой. Конечно, опыт работы – это вам не картина, его не нарисуешь, но и я дама упертая: раз решила, что смогу устроиться, так тому и быть. Как сейчас помню, применила все возможные навыки коммуникации, подключила дар убеждения, по итогу все-таки смогла убедить начальство.

На самом деле, туристический бизнес сродни зависимости: если раз вошел в эту реку, назад будет вернуться очень трудно. Еще бы, ведь ты помогаешь туристам осуществить мечту, а взамен получаешь искренние улыбки и неплохую такую зарплату. В шутку даже говорю, что приношу людям счастье за их деньги. Ну а если серьезно, наша профессия просто обязывает разбираться почти во всем. Тут вам и языки, и знание трендов, и база маркетинга, и психология, а еще важны навыки коммуникации и даже капля телепатии. Вообще, турагент – это такой пазл между оператором и клиентом. Мы договариваемся с поставщиками, будь то авиакомпании или принимающие стороны. Вторые, например, заключают контракт с разными отелями, причем таким образом, чтобы прайс на туры был максимально выгодным. По сути, помогаем людям сократить время на поиски вариантов.

Александра шесть лет работает в туристическом бизнесе. Фото предоставлено героем публикации.

ЗОЛОТАЯ ТРОЙКА РУССКОГО ТУРИСТА

— Конечно, с момента временного закрытия аэропорта путешествовать стало немного сложнее, но со временем люди просто смирились с этим фактом. Сейчас спокойно выбирают альтернативные пути из Сочи, Минеральных вод или Москвы. Ничего не сможет остановить нашего туриста, если он задумал насладиться турецким гостеприимством. Да, да, именно страна айрана, дешевого шопинга и опции «все включено» пользуется самым большим спросом. Вторую позицию занимает жаркий Египет, с его пирамидами и восточными сказками про древнюю гробницу Тутанхамона. Золотую тройку замыкает таинственная, щедрая и такая вкусная Армения. Такой вариант отлично подойдет тем, кто так и не успел оформить загранпаспорт, ведь пускают в гостеприимный край по российским паспортам. Вне популярного топа идут Мальдивы, Арабские эмираты, Куба и Таиланд - сейчас по этим направлениям самый разгар сезона.

Да, в связи с ситуацией некоторые люди попросту бояться покидать пределы страны. Как-то туристы забронировали путешествие, предварительно не узнав свой статус (выездной/невыездной), пришлось аннулировать туры с большими штрафами. По итогу они вообще никуда не вылетели, так вот иногда бывает опасно играть с русским «авось». К счастью, такие ситуации скорее исключение, чем правило.

Самым популярным направлением остается Турция. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГОРИЗОНТ ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕПЕРЬ НЕ БОЛЬШЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ

— Еще во время пандемии народ очень сильно устал: изоляция, маски, и никаких тебе путешествий. Некоторые с тех пор и не выбирались заграницу. Понятно дело, что таким туристам уже очень хочется поскорее отдохнуть и расслабиться, но мешает неопределённость. Некоторые не понимают, что их ждет дальше, потому и не готовы тратить деньги на путешествия, ведь это не вещь первой необходимости. Такая обстановка отражается на объеме продаж турагентств. Более того, сейчас горизонт планирования у ростовчан две недели максимум, дальше стараются не бронировать.

Туры равно заметно подорожали, и виной тому сразу несколько причин. Во-первых, многие самолеты, которые летали регулярными чартерами, по большей части были арендованными. Из-за отсутствия конкуренции действующие авиакомпании стали повышать тарифы, от этого дорожает и стоимость путевки.

Если в прошлом году можно было взять недельный тур с бюджетной пятеркой в Турции за 50–60 тысяч на двоих, то в этом году ценник вырос до 90, что на 30-40% больше. Но радует то, что некоторые иностранные авиакомпании запускают полетную программу, например, из Турции и Египта. Проще говоря, эти страны пустили свои самолеты для перевозок российских туристов. Думаю, чем больше будет такой полетной активности, тем скорее ценник начнет снижаться.

Путешествия заметно подорожали. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«ТЕПЛО ОТ МЫСЛИ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ИСПОЛНИЛ МЕЧТУ»

Конечно, жизнь туроператора – это одно большое приключение, но порой случаются ситуации, которые трогают до глубины души. Эта история произошла примерно на втором году работы, в один из дней ко мне пришла пара молодоженов. Запрос был провести незабываемое свадебное путешествие на Кубе. Услышав запрос, рассказала о фишках, интересных местах, а затем рассчитала стоимость. Парочка восторженно кивнула, и попросила день «на подумать». Уже на следующий день девушка пришла с новостями: так и так, мол, мы подумали и решили, что хотим в Китай. Я ж пытаюсь узнать, с чем связаны такие перемены. Это удивляло, если учесть, что в прошлый визит ее супруг признался, что мечтает полететь на Кубу и покататься на ретроавтомобиле.

Так как разница в цене была небольшая, стала их убеждать, что от мечты не нужно отказываться. Вы платите за это деньги, лучше отправиться туда, куда хочется. К счастью, моя настойчивость дала плоды: посовещавшись, парочка все-таки забронировала желаемый тур на родину ярких авто. И что вы думаете, ребята провели крутое свадебное путешествие, вернулись счастливыми и довольными —отдых прошел на славу.

С тех пор прошло три года, я сменила турагентство, и спустя время стала восстанавливать контакты путешественников, с которыми когда-то работала. Написать решила и «кубинской паре». Через время пришел ответ, клиентка рассказала, что это был самый классный отдых, который, увы, уже никогда не повторить. Оказалось, год назад ее супруг скончался от рака. Получилось, что это было их первое и последнее путешествие.

В ту секунду стало очень грустно и одновременно тепло от мысли, что человек смог исполнить давнюю мечту о Кубе. Ведь путешествие – это воспоминания, которые будут жить с человеком до конца его дней.

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